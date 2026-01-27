Obavijesti

DAMA S BARBADOSA

Narii okušala sreću u Gospodinu Savršenom: Ranije je ljubila jednog natjecatelja iz Survivora

3
Foto: rtl

I ove godine u igri su dva 'Savršena', a Petru se predstavila Narii koja dolazi s Barbadosa. Ona se s te egzotične lokacije preselila prije koju godinu i ljubila Zagrepčanina kojeg su mnogi zavoljeli u Survivoru

Admiral

Na platformi Voyo krenula je nova sezona reality showa 'Gospodin Savršeni', a na malim ekranima bit će dostupna od 2. veljače. Ove godine su ponovno u igri dva 'Savršena', Petar Rašić, 29-godišnji model iz Kragujevca, te 27-godišnji Zagrepčanin, rukometaš i poduzetnik Karlo Godec

Dva 'Savršena' su već krenula s upoznavanjem dama koje se nadaju da će osvojiti njihova srca. Jedna od njih bila je i Narii koja se Petru predstavila pjesmom. No romantični ugođaj gdje mu je pjevala uz prigušena svjetla kafića na njega nisu ostavila dojam kakvom se vjerojatno nadala. 

Foto: rtl

- Dolazim s Barbadosa, to je otočić u Karibima. Djevojka sam s mora i uglavnom govorim španjolski i engleski - predstavila se. Petra je pitala govori li on španjolski te istaknula da je bila u Srbiji i da joj se sviđa Novi Sad jer je opušten i lijep. Nažalost, Petra nije impresionirala i njemu je to malo vremena što su zajedno proveli bilo dovoljno da odluči kako s njom ne bi mogao imati ništa više od prijateljstva. 

A u 'Savršenog' se Narii prijavila nakon što je puknula veza s još jednim mladićem kojeg je javnost mogla upoznati na malim ekranima. Dorian Ivanovski bio je jedan od natjecatelja petoj sezoni 'Survivora', a često je tijekom snimanja pričao o svojoj djevojci s Barbadosa. Nažalost, ljubav nije potrajala. Prošle godine je za 24sata ispričao kako više nisu zajedno, no ostali su u dobrim odnosima

Foto: Instagram

- No ona se zaljubila u našu zemlju i plan joj je ostati živjeti u Hrvatskoj. Ostali smo prijatelji i ona je zaista krasna žena u svakom smislu riječi - hvalio ju je tada.

Ona je za jednu web stranicu koja se bavi spojevima ispričala 2024. godine kako su se ona i Dorian upoznali u noćnom klubu. Tada su bili već dvije godine zajedno. 

Foto: NOVA TV
- Savjet za veze? Komunikacija je ključna. Imam 22 godine, on ima 24. Ja sam s Barbadosa, on je iz Hrvatske. Velike su kulturološke razlike, ali to je ono što vezu čini posebnom - ispričala je tada. 

