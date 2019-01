Našalila se na vlastiti račun: 'Nisam debela, već neispavana'

Gabrijela Crnjac (27), sudionica prve sezone reality showa 'Život na vagi' i dalje ne odustaje od svojeg cilja - željene težine od 70 kilograma. Naporno vježbanje ne predstavlja joj problem, a na društvenim mrežama često se pohvali slikom iz teretane.

- Skidaj guzičetinu - napisala je Gabrijela u opisu fotografije.

Foto: Instagram

Gabrijela se često šali na vlastiti račun kad su kilogrami u pitanju pa je tako s obožavateljima na Instagramu podijelila zabavnu činjenicu.

- Za svaki sat spavanja izgubite 50 grama. Pa vam ja fino kažem da nisam debela nego nenaspavana - napisala je simpatična Brođanka. Gabrijela je bila najteža natjecateljica showa u koji je ušla sa čak 210 kilograma. U međuvremenu izgubila je 100 kilograma te se prisjetila kako je izgledala prije tri godine kad se prijavila u show.

Foto: Instagram

Čovjek zavoli vježbanje jer mijenja njegovo tijelo u smjeru u kojem on to želi. Bila sam i ostala ustrajna u svom cilju. Hoću doći do 70 kila - rekla je Gabi. Najviše je htjela smršavjeti zbog oca, koji ima problema s tlakom i ljutio se zbog njezinih kilograma. Danas se ponosi jer je u tome uspjela.