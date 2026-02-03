Obavijesti

KAO DA JE 'IZAŠLA' IZ FILMA

Ne, ovo nije Kevinova mama iz kultnog filma Sam u kući! Marina Mamić opet oduševila

Piše Dora Pek,
Foto: Instagram

Vizažistica i majstorica transformacija rekreirala je lik Kate McCallister, majke zaboravljenog Kevina iz kultnog božićnog filma. Video u kojem je pokazala cijeli proces transformacije izazvao je lavinu reakcija

Catherine O’Hara glumica je koja je obilježila moje djetinjstvo. Njezina uloga Kevinove mame uvijek će me vraćati u one trenutke kad sam se smijala i gledala ‘Sam u kući’ sa svojom obitelji. Zato sam uzela vremena da joj ovom transformacijom odam počast jer takve uloge i takve žene zaslužuju da ih se pamti. 

Tako je vizažistica i majstorica transformacija Marina Mamić objasnila zašto je odlučila rekreirati lik Kate McCallister, majke zaboravljenog Kevina iz kultnog božićnog filma. Video u kojem je pokazala cijeli proces transformacije izazvao je pravu lavinu reakcija, a mnogi su se složili da je sličnost nevjerojatna.

'Ja mislim da ti je ovo najbolja transformacija ikad! Bravo, rasturila si!', 'Predivna gesta i transformacija', 'Čudesna, bravo', 'Ovo mi je najbolja i najljepša transformacija do sada', 'Wow', pisali su joj pratitelji.

Njezine transformacije već su dobro poznate pratiteljima. Ranije je privukla pozornost i kad se prerušila u legendarnog Olivera Dragojevića, uz brojna druga domaća i strana poznata lica poput Severine, Jennifer Lopez, Joška Gvardiola. Radila je i u showu 'Tvoje lice zvuči poznato', u kojem je sa svojim timom stvarala vjerne kopije slavnih pomoću šminke, perika, kostima i protetike. 

Foto: Privatni album/

Ranije nam je otkrila da je za uspješnu transformaciju potrebno više od šminke. Sve mora funkcionirati zajedno, od pravilno pogođene perike i kostima do najmanjeg sjenčanja. Muškarci se za ženske uloge moraju brijati, a ženama za muške likove dodaju dlake. Iako su pripreme temeljite, improvizacija je često nužna.

- Ponekad nešto ne funkcionira kako smo isplanirali, pa moramo brzo smisliti drugo rješenje. Iskustvo nam pomaže da takve situacije riješimo brzo i bez panike - priznala je Marina.

Iako su reakcije uglavnom pozitivne, svjesna je i kritika.

- Kritike su uvijek dio posla, ali važno je razumjeti da svaka transformacija ima svoja ograničenja. Trudimo se biti što precizniji, no ponekad je teško postići 100% identičan rezultat - istaknula je Mamić.

Foto: Privatni album/

Razlika između rada na televiziji i transformacija koje radi sama kod kuće je velika.

- Proces šminkanja za TLZP razlikuje se od onoga što radim na društvenim mrežama prvenstveno zbog korištenja protetike, koja daje 3D efekt i pomaže u postizanju realistične transformacije. Kad radim transformacije na sebi, taj efekt moram postići isključivo šminkom, što zahtijeva puno preciznosti i tehnike. Osobno mi je to izazovnije jer na TLZP-u imamo i gotove elemente, poput perika, kostima i leća, a kod kuće ih moram sama osmisliti i improvizirati - objasnila nam je Marina.

Foto: Instagram

