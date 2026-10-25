Nećakinja Dolly Parton čuvat će njezinu glazbenu ostavštinu

Danielle Parton, nećakinja pokojne country pjevačice Dolly Parton, postala je nova ambasadorica brenda njezine ostavštine. O svojoj je novoj ulozi govorila u videu koji je u četvrtak objavila na Instagramu, gotovo dva mjeseca nakon smrti svoje tete. U priopćenju o imenovanju navode da će Danielle slaviti njezin život i uspjehe te iznositi osobni pogled na ženu koju je publika poznavala kroz glazbu.

Foto: Profimedia

Dolly Parton umrla je 25. kolovoza u 80. godini, nakon kratke borbe s rakom. Danielle je rekla da ju je gubitak potaknuo na razmišljanje o pričama, vrijednostima i lekcijama koje je njezina teta ostavila obitelji. Dodala je da obitelj osjeća odgovornost čuvati tu ostavštinu, izvijestila je u videu na Instagramu.

- Poput mnogih od vas, njezin me gubitak promijenio. Natjerao me da razmišljam o pričama, vrijednostima i lekcijama koje je ostavila te o odgovornosti naše obitelji da ih čuva, rekla je Danielle Parton.

Foto: Cathal McNaughton

Danielle je 20 godina služila u vojsci, a danas radi kao pilotkinja i poduzetnica. Ne očekuje da će zamijeniti slavnu tetu, nego želi obožavateljima približiti njezinu obiteljsku stranu. U obitelji su Dolly od milja zvali Aunt Granny, odnosno teta baka, a pjevačica i nećakinja bile su bliske.

- Dolly Parton bila je moja teta, ali za mene će uvijek biti teta baka. Duboko nas je voljela, vjerovala u velike snove i uvijek me poticala da pronađem svoj put u svijetu, rekla je Danielle Parton.

Dolly je 2025. održala govor na ceremoniji Danielleina umirovljenja iz vojske. Nećakinja se bavi i poslom povezanom s destilerijom mjesečine te želi nastaviti podupirati projekte i ciljeve koji su bili važni njezinoj teti. U objavi na Instagramu napisala je da želi nastaviti obiteljsku ostavštinu na svoj način.

Foto: Jeff Mitchell US

*uz korištenje AI-ja