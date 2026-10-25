Obavijesti

Show

Komentari 1
BILE SU BLISKE

Nećakinja Dolly Parton čuvat će njezinu glazbenu ostavštinu

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Nećakinja Dolly Parton čuvat će njezinu glazbenu ostavštinu
3
Foto: Profimedia
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Danielle Parton postala je ambasadorica brenda ostavštine svoje tete, a želi podijeliti osobna sjećanja i poduprijeti njezine projekte.

Admiral

Danielle Parton, nećakinja pokojne country pjevačice Dolly Parton, postala je nova ambasadorica brenda njezine ostavštine. O svojoj je novoj ulozi govorila u videu koji je u četvrtak objavila na Instagramu, gotovo dva mjeseca nakon smrti svoje tete. U priopćenju o imenovanju navode da će Danielle slaviti njezin život i uspjehe te iznositi osobni pogled na ženu koju je publika poznavala kroz glazbu.

1145516835
Foto: Profimedia

Dolly Parton umrla je 25. kolovoza u 80. godini, nakon kratke borbe s rakom. Danielle je rekla da ju je gubitak potaknuo na razmišljanje o pričama, vrijednostima i lekcijama koje je njezina teta ostavila obitelji. Dodala je da obitelj osjeća odgovornost čuvati tu ostavštinu, izvijestila je u videu na Instagramu.

TRAŽILA JE ZNAK Miley Cyrus tvrdi da joj se Dolly Parton javila nakon smrti
Miley Cyrus tvrdi da joj se Dolly Parton javila nakon smrti

- Poput mnogih od vas, njezin me gubitak promijenio. Natjerao me da razmišljam o pričama, vrijednostima i lekcijama koje je ostavila te o odgovornosti naše obitelji da ih čuva, rekla je Danielle Parton.

Foto: Cathal McNaughton

Danielle je 20 godina služila u vojsci, a danas radi kao pilotkinja i poduzetnica. Ne očekuje da će zamijeniti slavnu tetu, nego želi obožavateljima približiti njezinu obiteljsku stranu. U obitelji su Dolly od milja zvali Aunt Granny, odnosno teta baka, a pjevačica i nećakinja bile su bliske.

EMOTIVAN NASTUP Miley Cyrus zaplakala dok je odavala počast svojoj kumi Dolly Parton: 'Nedostaje mi...'
Miley Cyrus zaplakala dok je odavala počast svojoj kumi Dolly Parton: 'Nedostaje mi...'

- Dolly Parton bila je moja teta, ali za mene će uvijek biti teta baka. Duboko nas je voljela, vjerovala u velike snove i uvijek me poticala da pronađem svoj put u svijetu, rekla je Danielle Parton.

Dolly je 2025. održala govor na ceremoniji Danielleina umirovljenja iz vojske. Nećakinja se bavi i poslom povezanom s destilerijom mjesečine te želi nastaviti podupirati projekte i ciljeve koji su bili važni njezinoj teti. U objavi na Instagramu napisala je da želi nastaviti obiteljsku ostavštinu na svoj način.

FILE PHOTO: Country music superstar Dolly Parton shows off her Country Music Award to press after winning the Vocal Event of the Year
Foto: Jeff Mitchell US
*uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Cure su ranih 2000-ih za njima uzdisale! Pogledajte kako sada izgledaju ovi frajeri...
'KRALJEVI' ROMANTIČNIH KOMEDIJA

FOTO Cure su ranih 2000-ih za njima uzdisale! Pogledajte kako sada izgledaju ovi frajeri...

Početak 2000-ih bio je zlatno doba tinejdžerskih romantičnih komedija, televizijskih serija i holivudskih ljepotana čiji su posteri krasili zidove djevojačkih soba. Bilo je to vrijeme kada su se s nestrpljenjem čekale nove epizode omiljenih serija, a filmovi kao što su "10 razloga zašto te mrzim" i "Ona je sve to" gledali su se bezbroj puta.
FOTO 'Zabranjena ljubav' počela se emitirati prije 22 godine, evo kako glumci izgledaju danas!
POPULARNA SAPUNICA

FOTO 'Zabranjena ljubav' počela se emitirati prije 22 godine, evo kako glumci izgledaju danas!

Od premijernog prikazivanja 25. listopada 2004. godine serija je osvojila brojne gledatelje, a tijekom četiri sezone emitirano je ukupno 805 epizoda. U središtu radnje bila je zabranjena ljubav brata i sestre blizanaca, razdvojenih odmah nakon rođenja, čija je sudbina držala publiku prikovanom uz male ekrane.
Goran Vinčić Vinča i Luka Nižetić samo za Cafe: Nismo se baš odmah na prvu pročitali...
VELIKI INTERVJU

Goran Vinčić Vinča i Luka Nižetić samo za Cafe: Nismo se baš odmah na prvu pročitali...

Komičar i pjevač otkrili su što se događa iza kamera ‘Tko to tamo pjeva?’, kako provode vrijeme s obitelji te što pripremaju za nastupe koji ih očekuju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026