PRIČALA I O LJUBAVI

Nina Badrić: Najvažniji je mir u duši. Ja sam svoj krvavo stekla

Nina Badrić: Najvažniji je mir u duši. Ja sam svoj krvavo stekla
Foto: Mario Poje

Nije lako održati se na vrhu 30 godina. Nije lako biti žena u ovom poslu, nije lako nositi se s hejterima kojih je na društvenim mrežama previše, ispričala je Badrić u u šestoj sezoni podcasta Ane Radišić

Jedna od najvećih domaćih glazbenih umjetnica, Nina Badrić, gošća je nove, a ujedno i prve epizode šeste sezone podcasta Ane Radišić. S nizom bezvremenskih hitova i s više od tri desetljeća kontinuirane prisutnosti na vrhu domaće i regionalne scene, Badrić je u otvorenom razgovoru otkrila mnoge osobne i profesionalne trenutke koji su je obilježili. Od ranog djetinjstva, kaže, bila je borac - za pravdu, protiv nepravde i uvijek spremna zauzeti se za sebe i druge.

Foto: Mario Poje

- Već sa sedam godina slučajno sam osvanula na naslovnici tadašnjeg Poleta. Vjerujem da sam već tada imala neki šarm, ono što bismo danas nazvali karizmom. Bila sam radosno dijete, a i danas sam radosna žena. Mislim da imam dar radosti koji nosim u sebi - prisjetila se Nina svojih početaka.

Glazba je, dodaje, bila njezina sudbina, iako se u tinejdžerskoj fazi zamišljala u nekim drugim snovima.

- Prilike su jednostavno dolazile, čak i kad nisam htjela. Moj prvi profesionalni ugovor dogodio se sasvim slučajno, kroz poznanstvo s Rajkom Dujmićem i Jasenkom Hourom. S devet godina došla sam se igrati u dom na Ribnjaku, tamo su se djeca okupljala. Tu sam upoznala Zdravka Šljivca i tada je nastao zbor Zvjezdice. Ja sam sa svojom prijateljicom Mirelom i njezinom sestrom Marinom bila prva članica.

Otvoreno je govorila i o izazovima kroz karijeru.

Foto: Mario Poje

- Nije lako održati se na vrhu 30 godina. Nije lako biti žena u ovom poslu, nije lako nositi se s hejterima kojih je na društvenim mrežama previše. Mene je obilježilo to što sam sve sama radila, bez kompozitora, bez menadžera koji ti piše priče za naslovnice. Samu sebe sam bodrila i gurala naprijed. Tek kad prođeš te samoće, onda dođu i veliki suradnici.

Jedna od najvažnijih lekcija stigla je iz situacije u kojoj je izgubila veliku priliku zbog kašnjenja.

- Kasnila sam uvijek svima, nisam imala doživljaj vremena i nisam shvaćala da me netko čeka. Dok jednom, na važnom sastanku za veliku kampanju koja je mogla biti svjetska i već je bila dogovorena, nisam zakasnila 20 minuta. Čovjek mi je rekao da ne radi s ljudima koji kradu njegovo vrijeme i ugovor je propao. Nikad više nisam zakasnila - ispričala je. 

Iako ističe da su postojali i teški trenuci koje publika nikada nije osjetila, Badrić kaže da ju je uvijek vodilo dostojanstvo: "Svoju publiku sam osvajala uvijek glazbom, bez skandala. Najvažnije je imati mir u duši. Moj mir je krvavo stečen i zato ga čuvam."

Dotaknula se i ljubavi, rekavši da apsolutno vjeruje u nju, ali ne i u bajkovitog princa na bijelom konju.

Nina je u razgovoru s Anom, koji je dostupan na YouTube kanalu Ane Radišić te na audio platformama poput Spotifyja, Apple Podcasta i Deezera, otkrila i zašto misli da u Hrvatskoj nema zvijezda, zašto je odlučila graditi karijeru bez skandala, zašto smatra da su nas holivudski filmovi pokvarili te zašto neambicioznim muškarcima odlučno kaže „ne“.

Razgovorom s Ninom Badrić otvorena je šesta sezona podcasta kojim Ana pomiče granice domaćeg medijskog prostora. Nakon što je petu sezonu zatvorila u impresivnom zagrebačkom HNK-u, gdje je publiku iznenadila emocijom, kreativnošću i vrhunskom produkcijom i ujedno na najbolji mogući način predstavila sve što radi, te nakon predstavljanja knjige „Putem oblaka“ koja je inspirirana izjavama svih njezinih dosadašnjih gostiju, a koja tek treba dobiti svoj zamah, Ana i dalje nastavlja ispisivati jedinstvenu priču. Od ekskluzivnog intervjua s Robinom Sharmom snimljenog u Firenci, preko šestosatnog live podcasta iz hotela Esplanade, do predstavljanja koncepta Content with Conscience pred institucijama Europske unije, njezin rad kontinuirano spaja inovaciju, inspiraciju i emociju.

Foto: Mario Poje

- Veseli me što mogu nastaviti graditi ovu priču s ljudima koji svojim životnim iskustvima i talentima inspiriraju druge. Svaka sezona donosi novu energiju, a vjerujem da će šesta biti posebna. Divno je uploviti u nju s jednom glazbenom divom kao što je Nina. Uzbuđena sam zbog svega što je pred nama u studiju, ali i izvan njega - ekstenzijama podcasta, eventima, knjizi, razgovorima koji će, sigurna sam, motivirati publiku i sve nas da vjerujemo u sebe i svoje snove - poručila je Ana.

