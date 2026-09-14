Nives Celzijus o razvodu od Dine Drpića: Nije bilo dobro. Djeci bi bilo draže da smo se prije razišli

Nives Celzijus otvorila je novu sezonu podcasta 'Nema labavo by IN magazin', a kao prva gošća otkrila je neke, dosad, nepoznate detalje iz svog privatnog života. Dotaknula se tako svog bivšeg supruga Dine Drpića te njihovog odnosa danas, a priznala je kako taj prijateljski odnos nakon rastave nisu izgradili tek tako preko noći.

- Kad smo se Dino i ja razilazili, to u nekoj prvoj fazi nije bilo dobro. Taj period ne dobrog je trajao. Nije sad ono puf, mi se razvodimo i kao sad smo najbolji prijatelji. Trebao je proći taj proces da se unormale odnosi - rekla je Nives.

Foto: Filip Brala/24sata

Nives je istaknula kako je u početku ulagala mnogo truda da izgladi odnos s Dinom zbog njihovo dvoje djece, sina Leonea i kćeri Taishe.

- Jako sam se trudila da se to dogodi. Onda u nekom trenutku se i on prilagodio toj situaciji. Skakala sam na trepavicama ono, samo da, da dovedemo taj odnos u normalu. I zahvalna sam sada na tome i znam da su djeca zahvalna - otkrila je.

Foto: Instagram

Njihove svađe nisu prošle nezapaženo, a Nives je otkrila i što im djeca danas znaju reći o njihovom razvodu, ali ističe kako im je drago da su uspjeli izgraditi odnos kakav imaju danas.

- Koliko znaju recimo reći bilo bi nam draže da ste se ranije razišli jer ne bi bi morali sudjelovati u tim svađama. Toliko im je drago da smo opet nekako ostali zajednica gdje oni imaju support u svakom trenutku. Zapravo nisu nikad dobili dojam da im netko od roditelja fali - ispričala je Nives Celzijus.

Nives i Dino upoznali su se 2004. godine preko zajedničkih prijatelja, a već sljedeće godine oženili su se u Las Vegasu. Razveli su se 2014. godine poslije devet godina braka u kojemu su dobili dvoje djece. Dino je danas u vezi s Ines Katarinom Sušom koja je također u odličnim odnosima s Nives Celzijus.