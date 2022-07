Noah Cyrus jedva se izvukla iz ralja ovisnosti: 'Uzela sam tu tabletu i stvorila se crna rupa'

Američka glazbenica i glumica Noah Lindsey Cyrus (22) koja je ujedno i sestra poznate američke kantautorice Miley Cyrus (29), godinama se borila s tjeskobom i napadajima panike, a sve je pokušala riješiti lijekovima za smirenje. Zapela je u raljama ovisnosti, a onda se uspjela spasiti. Svu tugu i bol pretočila je u album 'The Hardest Part' koji se očekuje u rujnu.

POGLEDAJTE VIDEO:

U intervjuu za magazin Rolling Stone, Noah je otkrila kako se navukla na psihofarmake koji su joj za dlaku uništili život. Naime, u SAD-u su psihofarmaci široko dostupni pa je pjevačica posegnula za njima kako bi se riješila tjeskobe i paničnih poremećaja zbog kojih nije mogla normalno funkcionirati. Osim toga, u to vrijeme željela je i učvrstiti vezu sa tadašnjim dečkom što joj je stvaralo dodatni pritisak.

- On ih je redovito uzimao, a ja sam mu se željela prilagoditi. Htjela sam postati ono što je on želio da budem, misleći da je super što to zajedno radimo. To je bio jedini način da se zbližimo - izjavila je Noah.

Cijeli život je kako kaže, provela prilagođavajući se nekome da bi postigla određenu razinu uspjehu. Tako ju je kroz odrastanje pratila sjena starije uspješne sestre Miley Cyrus, a ona se žarko željela baviti tim istim poslom.

- Droge je bilo na svakom koraku, na svakom partiju, a mi smo se držali tableta za smirenje. Kad sam osjetila da je moguće ušutkati stvari na sekundu i umrtviti svoju bol, bilo je gotovo. Život mi se pretvorio u crnu rupu bez dna - ispričala je te dodala kako joj je najgore bilo kada je krenula pandemija korona virusa.

Mjesecima nije izlazila iz kuće, a spavala je i po 20 sati.

- Po cijele dane sam kljucala, nisam mogla ni oči držati otvorene, niti se dignuti iz kreveta. Tada sam shvatila da sam preduboko zaglibila i potražila stručnu pomoć. Ne želim nikome govoriti što bi drugi trebali raditi, ali ja sam na vlastitoj koži iskusila koliko psihofarmaci mogu biti opasni, pogotovo kad se uzimaju bez nadzora liječnika - priznala je Cyrus koja je stručnu pomoć potražila prošle godine te se od tada 'oporavlja'.

Ipak, iz tog kruga pakla, u kojem se našla prije četiri godine, uspjela se izvući. Svaki maleni korak koji je napravila za nju je bio itekako velik, a smatrala ga je pobjedom. Tako je primjerice, bila vrlo sretna kada je nakon dugo vremena izašla iz kuće bez mržnje i kada nije bila u strahu od svakog idućeg napadaja panike zbog kojeg nije ni voljela izlaske.

- Nakon mnogo vremena ponovno se osjećam dobro u vlastitoj koži i to je najvažnije. I želim to svima koji će ovo čitati - zaključila je pjevačica Noah Cyrus čiji se debitantski samostalni album ‘The Hardest Part‘ očekuje sredinom rujna.

Najčitaniji članci