Obavijesti

Show

Komentari 0
ROMANTIČNI PRIZORI

Novi dečko? Laura Prgomet je objavila fotke s mladićem, grle se i ljube: 'Savršenijeg nema...'

Piše Maša Mai Čigir,
Čitanje članka: 1 min
Novi dečko? Laura Prgomet je objavila fotke s mladićem, grle se i ljube: 'Savršenijeg nema...'
6
Foto: Instagram
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Laura Prgomet objavila je fotke s odmora te je pratiteljima otkrila s kime uživa na Mallorci

Admiral

Bivša natjecateljica popularnog showa 'Gospodin Savršeni', Laura Prgomet, na Instagramu je podijelila nekoliko romantičnih fotografija s odmora u Španjolskoj te je tako, čini se, javnosti predstavila svog novog partnera. Na fotografijama njih dvoje izmjenjuju nježnost grleći se i ljubeći se na pješčanoj plaži, a identitet nove ljubavi još nije otkrila. 

OBJAVILA SEKSI FOTKE Laura se skinula u grudnjak: 'Prevruće je, a ja ne pomažem'
Laura se skinula u grudnjak: 'Prevruće je, a ja ne pomažem'

- Ono što je Španjolsku zapravo učinilo tako posebnom... - napisala je Laura u opisu objave.

Neki od pratitelja su u komentarima pokazali svoje oduševljenje i poželjeli Lauri puno sreće u novoj ljubavi.

- Napokon je našla gospodina savršenog - napisao je jedan pratitelj.

- Savršenijeg od ovog nema, šogi - odgovorila mu je Laura.

Divlja grčka noć FOTO Ciganović, Laura i Barbara gledali 18+ show na Mikonosu
FOTO Ciganović, Laura i Barbara gledali 18+ show na Mikonosu
Foto: Instagram
ODMOR NA PLAŽI FOTO Košulja je jedva prekrila obline! Laura Prgomet pozirala golišava, objavila fotke iz Grčke
FOTO Košulja je jedva prekrila obline! Laura Prgomet pozirala golišava, objavila fotke iz Grčke

I dok jedan dio pratitelja nije skrivao svoje oduševljenje, drugi su pisali komentare kako sumnjaju u iskrenost ove veze.

- Ma dečko ima dubok džep. Bez uvrede - napisala je jedna pratiteljica.

- Ovo je priča za klikove... - napisala je druga pratiteljica.

Foto: Instagram
NAKON INCIDENTA Laura za 24sata: 'Bili su mi to najteži sati u životu. Posebno boli to što su me neki ismijavali'
Laura za 24sata: 'Bili su mi to najteži sati u životu. Posebno boli to što su me neki ismijavali'

Podsjetimo, Laura Prgomet je početkom srpnja privedena nakon incidenta u jednom dubrovačkom kafiću. Prema tada objavljenim informacijama, na mjesto događaja stigli su policija i Hitna pomoć. Tijekom intervencije zbog narušavanja javnog reda i mira Laura je, navodno, nasrnula na dvoje policijskih službenika, a pri čemu je jedna policajka lakše ozlijeđena. Laura je tada završila u istražnom zatvoru iz kojeg je ubrzo izašla te joj je naloženo redovito javljanje policiji. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Prekinuli su Josip i Ksenija iz 'Ljubav je na selu'! Evo što je ona rekla o kraju njihove veze
JEDINI PAR 18. SEZONE

Prekinuli su Josip i Ksenija iz 'Ljubav je na selu'! Evo što je ona rekla o kraju njihove veze

Njihova je romansa u velikom finalu 18. sezone showa rasplakala kandidate, ali i voditeljicu Anitu. Ljubav je započela kada je Ksenija stigla na Josipovu farmu u baranjskom naselju Suza
FOTO Antonija Blaće pokazala kako joj stoji kupaći kostim
ZDRAVO ŽIVI

FOTO Antonija Blaće pokazala kako joj stoji kupaći kostim

Zaletit ću se još sigurno na more, ali remont je već krenuo, poručila je voditeljica Antonija Blaće (46). Voditeljica se u crnom jednodijelnom kupaćem prošetala uz bazen s punim pladnjem hrane i pokazala figuru nakon godina treninga i pažljivije prehrane
Vanja Horvat u javnosti nakon dugo vremena: Na Mirogoju se oprostila od bivše svekrve
BIVŠA MAMIĆEVA SUPRUGA

Vanja Horvat u javnosti nakon dugo vremena: Na Mirogoju se oprostila od bivše svekrve

Bivša supruga Zorana Mamića na zagrebačkom Mirogoju oprostila se od svoje bivše svekrve, Luce Mamić, majke Stojana, Zdravka i Zorana Mamića.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026