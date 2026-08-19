Novi dečko? Laura Prgomet je objavila fotke s mladićem, grle se i ljube: 'Savršenijeg nema...'

Bivša natjecateljica popularnog showa 'Gospodin Savršeni', Laura Prgomet, na Instagramu je podijelila nekoliko romantičnih fotografija s odmora u Španjolskoj te je tako, čini se, javnosti predstavila svog novog partnera. Na fotografijama njih dvoje izmjenjuju nježnost grleći se i ljubeći se na pješčanoj plaži, a identitet nove ljubavi još nije otkrila.

- Ono što je Španjolsku zapravo učinilo tako posebnom... - napisala je Laura u opisu objave.

Neki od pratitelja su u komentarima pokazali svoje oduševljenje i poželjeli Lauri puno sreće u novoj ljubavi.

- Napokon je našla gospodina savršenog - napisao je jedan pratitelj.

- Savršenijeg od ovog nema, šogi - odgovorila mu je Laura.

Foto: Instagram

I dok jedan dio pratitelja nije skrivao svoje oduševljenje, drugi su pisali komentare kako sumnjaju u iskrenost ove veze.

- Ma dečko ima dubok džep. Bez uvrede - napisala je jedna pratiteljica.

- Ovo je priča za klikove... - napisala je druga pratiteljica.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Laura Prgomet je početkom srpnja privedena nakon incidenta u jednom dubrovačkom kafiću. Prema tada objavljenim informacijama, na mjesto događaja stigli su policija i Hitna pomoć. Tijekom intervencije zbog narušavanja javnog reda i mira Laura je, navodno, nasrnula na dvoje policijskih službenika, a pri čemu je jedna policajka lakše ozlijeđena. Laura je tada završila u istražnom zatvoru iz kojeg je ubrzo izašla te joj je naloženo redovito javljanje policiji.