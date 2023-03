Objavljena je najava za finalnu epizodu prve sezone Last Of Us. Hoće li Joel i Ellie pronaći lijek?

Nakon osam epizoda serije 'Last Of Us', HBO Max na službenom YouTube kanalu podijelio je i najavu za posljednju epizodu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Čini se kako će dvije putujuće zvijezde, Joel (Pedro Pascal) i Ellie napokon doći do Firefliesa, a gledatelji već raspravljaju o finalu sezone. Ova će epizoda biti najkraća u sezoni, u trajanju od ukupno 43 minute.

Hoće li uspjeti pronaći lijek i kako će to utjecati na društvo koje proživljava apokalipsu u seriji? Gledatelji će možda saznati u novoj, finalnoj epizodi.

Foto: HBO/YouTube

- Za sve vas koji ćete doživjeti ovu priču po prvi put, niste spremni vjerujte mi - napisao je korisnik YouTubea, aludirajući na to kako su neki od gledatelja već pretpostavili kraj jer je serija rađena po istoimenoj igri.

Foto: HBO/Youtube

Bella Ramsey (19) koja je utjelovila Ellie otkrila je za britanski Vogue kako će se ljudi iznenaditi gledajući finale.

- To će uvelike podijeliti ljude - uvelike - naglasila je.

Foto: HBO/Youtube

Inače, kako CNN navodi serija je pokazala da ljudi kada su prepušteni sami sebi postaju prava čudovišta, što se posebno istaknulo u predzadnjoj epizodi.

Podsjetimo, dok je Joel još uvijek tada bio bolestan, Ellie je susrela Davida kojeg je utjelovio Scott Shepherd, vođu izgladnjele zajednice kojom on predsjeda.

Foto: Youtube/Screenshot

Unatoč ugodnom glasu i zvučanju potpuno razumnog u početku, David je razotkriven kao drugačija vrsta čudovišta, pribjegavajući kanibalizmu kako bi prehranio svoje posrnulo stado, a na kraju je pokušao i seksualno napasti tinejdžericu Ellie koja se uspjela spasiti.

U jednoj od užasnijih snimki iz serije, prvo Ellie, a zatim Joel svjedočili su ostacima onoga na što se David oslanjao kao za hranu, a potom je otkriven i jezivi ormarić u kojem su tijela bila pohranjena.

Foto: youtube

Neki od gledatelja, bili su užasnuti epizodom.

Foto: Youtube/Screenshot

- Ne mogu vjerovat da su Davida napravili još jezivijim nego u igrici - poručili su u komentarima obožavatelji 'Last Of Us' franšize, a posljednja epizode sezone premijerno će se prikazati na HBO-u i HBO Maxu u nedjelju, 12. ožujka.

Najčitaniji članci