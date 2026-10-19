Osvojio 20 tisuća eura! Jurica je pobijedio svih pet lovaca u Superpotjeri: 'Naklon do poda!'

Ovotjednu 'Superpotjeru' svojom sjajnom igrom obilježio je Jurica Benčik. On je pobijedio svih pet lovaca, i to s čak 13 sekundi prednosti, te osvojio 20.000 eura.

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Jurica je nastavnik engleskog jezika u osnovnoj školi i veliki ljubitelj skvoša, koji je nekoliko puta sudjelovao u dnevnoj 'Potjeri', a u 'Superpotjeru' se prijavio ponajprije zbog izazova i užitka u igri, a ako osvoji oko 15.000 eura, novac bi iskoristio za putovanje u Aziju.

Foto: HRT

U 'pitalici ABC' Jurica je točno odgovorio na dva pitanja i osvojio 1000 eura, a potom se odlučio na najteži izazov, dvoboj sa svih pet lovaca: Svenom Marcelićem, Moranom Zibar, Krešimirom Sučevićem Međeralom, Mladenom Vukorepom i Deanom Kotigom. Igrao je za 20.000 eura, uz 18 sekundi prednosti.

Foto: HRT

Sigurnom i staloženom igrom Jurica je pobijedio svih pet lovaca, a na satu mu je ostalo još 13 sekundi. I on i lovci imali su tek po jedan netočan odgovor. Zbunilo ga je pitanje o povijesnom telefonskom pozivu iz 10. ožujka 1876. godine. Mislio je da je Watsona dozivao Holmes, no učinio je to Alexander Graham Bell. Lovci su pogriješili na pitanju o zemlji koja je ugasila nuklearne elektrane, među kojima su Isar 1 i Isar 2. Dean je naveo Francusku, no točna odgovor je bio Njemačka. Na pitanje kako se naziva zraka s početkom u vrhu kuta koja ga dijeli na dva kuta jednake veličine, Jurica je odgovorio 'simetrala', a voditelj Joško Lokas prihvatio je odgovor. Nakon izvrsnog nastupa Juricu je publika nagradila velikim pljeskom, a pohvale nisu štedjeli ni voditelj ni lovci.

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- Danas ste pokazali da ste jako hrabri, uspjeli ste sačuvati prednost i vrlo lijepo riješili cijelu priču - rekao je Joško Lokas.

Dean Kotiga je njegov nastup svrstao među najbolje u 'Superpotjeri'.

- Ostao je fokusiran do kraja, odigrao perfektno i uzeo najvišu ponudu. Ocjena 10/10, naklon do poda i moje iskrene čestitke - poručio je Dean, a Krešo se također navezao na odličan nastup.

- Jurica je pronašao dobitni recept... Znanja, sigurnosti i drčnosti ima. U 'Potjeri' mu nije išlo, ali ovdje je to naplatio s kamatama - zaključio je Krešimir Sučević Međeral.