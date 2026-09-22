Otkazan osječki koncert Majki

Goran Bare & Majke trebali su nedjelju navečer nastupiti na festivalu 'Modro i zeleno', a koji se održava u Makarskoj, no svega nekoliko minuta nakon što je Goran Bare izašao na pozornicu s iste je i otišao uz pomoć kolega te je tako nastup završio prije nego što je i počeo. Dan nakon prekinutog koncerta, Majke su se oglasile putem društvenih mreža te su se ispričali svima i zahvalile se na razumijevanju.

- Nažalost, Goran sinoć nije bio dobro. Na pozornicu je izašao sa željom da nastupi za publiku koja ga je došla podržati, ali tijelo i glas nisu dali. Iskreno se ispričavamo svima koji su sinoć došli u Makarsku i zahvaljujemo na razumijevanju, toplini i podršci koju su pružili Goranu i bendu. To nam puno znači. Isprike i zahvale na razumijevanju upućujemo i organizatorima, Turističkoj zajednici grada Makarske i Gradu Makarska. Sada je najvažnije da Goran bude dobro. Pred nama je dvomjesečna pauza koju ćemo posvetiti odmoru i oporavku, vraćamo se u prosincu i ponovno družimo uz glazbu. Hvala svima! - napisali su u objavi.

Foto: screenshot/Pod Biokovom

A sada se doznaje, kako prenosi Glas Slavonije, otkazan je i njihov koncert 25. rujna koji se trebao održati u osječkoj dvorani Zrinjevac.

- Kontaktirali smo organizatora koncerta BlueElefante entertainment, koji nam je potvrdio kako je osječki nastup otkazan. Obožavatelji koji su kupili ulaznice se za povrat novca mogu obratiti na email adresu info@upad.hr - navodi Glas Slavonije.

Foto: TOP RADIO

Jučer su nam benda telefonski potvrdili kako je Bare dobro te kako se ne radi o onome što bi ljudi prvo pomislili.