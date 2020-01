Perazić o hororu u showu: 'Tri tjedna nismo imali WC papir...'

Danonoćno žive pred očima milijuna ljudi, tuku se, svađaju, psuju, seksaju, plaču, otkrivaju intimu... A sve to s jednim ciljem - postati slavan. Jer kad nemaš neki konkretan talent, bolje prečica do slave od realityja nema. A mi Hrvati smo, očito, ozbiljni u tom ‘poslu’. Izvoz roba i proizvoda nam ne ide nešto pretjerano dobro, ali barem izvozimo reality zvijezde. Sve više i više Hrvata slavu traži preko grane, a Srbi njihove ‘usluge’ masno plaćaju...

Vjerujem da sam na obje srpske “Farme” imala veći honorar od ostalih natjecatelja, otkrila nam je pjevačica Marina Perazić (61). Ona se čak tri puta natjecala u tom realityju – prvi put 2009. u hrvatskoj inačici showa, drugi put iste godine u Srbiji, a treći put je ušla na “Farmu” 2016., i to ponovno u Srbiji. Kaže da je svaki put zarađivala vrtoglavih 1500 eura tjedno, što je oko 11.000 kuna.

- Honorar nije isti za svih. Jedno od osnovnih pravila kada potpisuješ ugovor je da ne smiješ, tijekom boravka u showu, s ostalim ukućanima podijeliti informacije o honoraru jer bi u tom slučaju nekima proradio ego, pomislili bi “Zašto je ona plaćena više od mene?” – priča nam bivša članica grupe Denis & Denis.

Prije nego je ušla u show, užasavala se od pomisli da će se odvojiti od svoje djece. Prvi put je u srpskoj “Farmi” izdržala deset tjedana, a drugi čak četiri i pol mjeseca. Ne krije da je u show svaki put ušla isključivo radi novca.

- Na drugačiji način ja ne mogu zaraditi toliko puno novca u kratkom roku. Koliki postotak Hrvata može zaraditi 6000 eura mjesečno? Nisam ja nikada htjela ući u reality, nego sam morala jer su me životne okolnosti natjerale na to – iskrena je.

Priznaje da se zeznula jer između dvije srpske “Farme” u kojima je sudjelovala nije pratila taj reality pa je drugi put u show ušla nepripremljena.

- 'Farma' je do te sezone toliko evoluirala da je to bilo zastrašujuće, tada me u showu dočekala grupa mladih ljudi koji su razmišljali “Što mogu dobiti sudjelovanjem u realityju?”, mislili su da će preko “Farme” moći napraviti nešto od života. Zato su im i porasla “krila”, iako su bili nitko i ništa. Ponašali su se bahato i bezobrazno, nesvjesni da će ih biti jako sram kada izađu. Ja sam im po godinama mogla biti mama, ali nisu pokazali poštovanje prema meni – rekla je i dodala: "Koliko god se netko pripremao za ulazak tamo, nikada nisi dovoljno spreman".

Kaže da su realityji vrlo okrutna igra u kojoj svatko gleda samo sebe. Također, smatra da je takav show borba za opstanak.

- Ljudi tamo su pokazali svoju ružnu stranu, jer su bili dovedeni u specifične uvjete koji iz tebe izvuku ono najgore. Razočarali su me mnogi natjecatelji i nisam imala želju da ih više vidim. Teško je biti na “Farmi”, svaki put sam se osjećala jako loše kada sam izašla iz showa, trebala sam raditi na sebi – priznala je.

Kaže da se ni s kim ne druži nakon showa, no priznaje da su joj neki natjecatelji prirasli srcu.

- Takvi su rijetki. I to ne znači da ni oni nisu pokazali svoju ružnu stranu i da me nisu povrijedili, ali to je bilo mnogo manje u odnosu na druge. Mogla sam to tolerirati jer sam bila svjesna da su “pucali”, i ja sam “pucala” – kazala je i dodala: “Imam visok prag tolerancije pa sam mogla ignorirati gluposti i bezobrazluk”.

A “pucala” je, kaže, zbog strašnih uvjeta na “Farmi”, i to ne samo higijenskih. Nekoć je pjevala "Pojest ću sve kolačiće", dok u showu ponekad nije imala što za jesti.

- U nekim trenucima nam je bilo jako hladno i bili smo ozbiljno gladni i iscrpljeni. Tri tjedna smo bili bez toaletnog papira. Mi smo unutra dijelili i dobro i zlo, ali zla je bilo više nego dobrog – poručila je.

Bez obzira na užasne uvjete, kaže da se ne isplati dobrovoljno napustiti show.

- Jer kada bih izašla, ne samo da bih ostala bez honorara, već bih još i bila dužna produkciji, to tako funkcionira, a ja si nisam htjela dozvoliti da izgubim sve – otkrila je pjevačica.

Na prvoj srpskoj “Farmi” svi natjecatelji su imali psihologa kojeg su viđali jednom tjedno.

- To mi je, moram priznati, mnogo pomoglo. Međutim, koliko god je bilo teško, znala sam da zarađujem više od ostalih pa nisam padala na provokacije ostalih natjecatelja – iskrena je Marina.

Kaže kako je u showu boravila s ozbiljnim reality igračima čije je poštovanje morala steći da bi je zaštitili od sebe samih.

- Uvijek se tamo nađe netko tko je zadužen za provociranje, ali i agresiju, i to obično budu ljudi koji su dno dna, iz mene su pokušavali izvući ono najgore. No jednoj natjecateljici sam rekla: “Ne možeš ti biti zla prema meni koliko ja mogu biti dobra prema tebi” – priča Perazić.

Kaže da ne žali ni za čim i da su je sudjelovanja u showu izgradila kao osobu.

- Tamo sam shvatila da sam mnogo jača nego što sam mislila. U sve tri “Farme” sam pokazala da sam čovjek, i to kakav čovjek. To me čini ponosnom – rekla je i dodala: “Svaki put kad sam izašla iz showa, uspjela sam postići da mi ljudi kažu “Svaka čast”.

Pjevačica smatra da bi netko opstao u realityju, potrebna mu je jako velika stabilnost duha.

- Trebaš znati zašto si tamo i da te gledaju ljudi, moraš voditi računa o svom dostojanstvu, iako je tamo sve mnogo nedostojanstveno: Prljav si, ne možeš održavati higijenu kako želiš, radiš po cijele dane, umoran si i svako malo poželiš izaći vani. Ma čim uđeš u show, ne želiš više biti tamo – istaknula je.

Svima koji žele sudjelovati u nekom srpskom realityju, Marina savjetuje da se ne prijavljuju ako očekuju da će to od njih napraviti zvijezde.

- To tako ne funkcionira. Da bi postao zvijezda, moraš imati ozbiljnu priču, odnosno nešto za ponuditi ljudima – smatra.

Priznala je kako ju je vlasnik Pink televizije, Željko Mitrović (52), nakon “Farme” više puta zvao da sudjeluje u realityju “Zadruga”.

- No odbila sam zbog loših uvjeta, primjerice samo dvije kupaonice na toliko ljudi, nedovoljno tuševa itd. – rekla je.

Na naše pitanje znači li to da je završila s reality avanturama, jasno je poručila:

- Nikad ne reci nikad.

