'Hrvatski natjecatelji miljenici su Srba, a seks dođe spontano'

Ljudi su u prošlosti postajali poznati i slavni na račun svojeg talenta. Dolaskom reality emisija to se sve promijenilo. Odjednom je za slavu bilo dovoljno pojaviti se na televiziji. Ali kako isplivati u moru kandidata? Pa, naravno, skandalima. Publika na televiziji ne želi gledati obične, normalne, pristojne ljude. To, kako bi rekli Amerikanci, jednostavno nije dobra televizija. Seks, golotinja, svađe i prevare sastojci su provjerenog recepta za što dulji ostanak u showu i nekakvu karijeru nakon toga. Pa i ako te publika mrzi, što to ima veze?! Za tebe svi znaju, o tebi se piše, ti odjednom spadaš u medijski prostor, misao je vodilja većine kandidata. U četvrtom nastavku serijala Hrvati progovaraju koliko su zaradili u srpskim realityjima.

Milan Milošević (42) voditelj je najvećeg i najpopularnijeg realityja na Balkanu - 'Zadruge'. Gledatelji su ga imali prilike upoznati kao natjecatelja u 'Zadruzi 1', a srca publike osvojio je u rekordnom vremenu. Za razliku od većine natjecatelja koji nakon realityja ne uspiju iskoristiti svoji 'pet minuta' slave, Milanu je upravo to pošlo za rukom.

Foto: Privatni album

Iako je dugogodišnji novinar, nakon devet mjeseci života u zatvorenom prostoru dobio je priliku postati voditelj najgledanijeg reality programa 'Zadruga 2'. Kako se snašao, koje su razlike između hrvatskih i srbijanskih natjecatelja, ali i na temelju čega se određuje honorari otkrio nam je u intervjuu.

Jeste li ikada pratili neki hrvatski reality show? Koja je razlika između hrvatskih i srbijanskih reality programa?

Iskreno, nikada nisam pratio niti jedan hrvatski reality, ali sam kao mlađi bio upoznat s nekim detaljima iz hrvatskog 'Big Brothera' i 'Farme'. Nisam pratio samo iz jednog jednostavnog razloga, a to je zato što mi nisu bili dostupni hrvatski kanali koji su ih emitirali. Inače, bih sigurno gledao jer sam ljubitelj takvog formata. Siguran sam da nema razlike između srbijanskog i hrvatskog showa.

Koliko su realityji popularni u Srbiji?

Statistike i gledanost su pokazali da su jako popularni. Reality program je odraz stanja u društvu kojem živimo. Pokazuje sliku i priliku različitih profila ljudi i čisti su prikaz različitih slojeva u društvu i različitih obiteljskih odnosa u kojima su odrastali sudionici. Skup totalno različitih karaktera ljudi na jednom mjestu dovoljan je da u tim specifičnim uvjetima izađe sve ono što su možda neki od njih držali u sebi cijeli život, a sve to je zanimljivo gledateljima. Svi natjecatelji 'sele se' u domove naših gledatelja putem malih ekrana. Oni predstavljaju stvarnost i realnost samo na malo agresivniji i detaljniji način.

Foto: Privatni album

Koliko se može zaraditi od sudjelovanja u realityju?

Sve ovisi koliko su bogate vaše karijere pije ulaska u reality i koliko ste vi po procjeni stručnjaka iz produkcije interesantni. Na temelju toga određuju se honorari. Sve je individualno i dosta faktora ovisi o novcu koji sudionici dobivaju. Sigurno su svi na dobiti, a na sudionicima je hoće li nakon izlaska zaraditi još novca ili će se zadovoljiti samo s honorarom.

Foto: Screenshot/youtube

Koliko je novca uloženo u projekt 'Zadruga'?

Ne ulazim u taj dio poslovanja medijske kuće za koju radim, ali sam siguran da se radi o velikom iznosu. Sami možete zaključiti koliko je uloženo kada pogledate ili prošetate bajkovitim gradom 'Zadruga'. Pored novca uloženo je mnogo truda, ljubavi i pozitivne energije kako bi sve na kraju izgledalo ovako kako izgleda. Vlasnici medijske kuće Pink, Željko i Milica Mitrović nikada ne miruje, a zbog toga sam siguran da će svaka iduća sezona biti još bolja.

Što je Vama kao sudionika, a što kao voditelju bilo najteže u realityju?

Najbitnije mi je bilo da ljudi shvate moj posao i da novinarstvo volim. Cilj mi je bio da se pokažem kao normalni dečko iz susjedstva, a na kraju sam to i uspio. U drugoj sezoni 'Zadruge' dobio sam posao voditelja. Kao voditelj susreo sam se s novim izazovom. Nije lako postaviti se kao autoritet pred pedesetak ljudi i dati im do znanja da više nismo ravnopravni već da sam ja netko tko stoji u produkciji. Kada gledate preko malih ekrana taj posao ne izgleda toliko teško, ali je veliki izazov i ogromna odgovornost.

Foto: Privatni album

Kakav profil osoba najčešće ulazi u reality?

Ne postoji točan profil ljudi koji ulaze u reality. Svaki sudionik posjeduje svoj karakter pomoću kojeg se razlikuje od ostalih. Svi su ono procijenjeni kao dobri takmičari. Netko posjeduje bolje karakteristike, a netko lošije. S tim se bave stručnjaci. Svaki natjecatelj s vremenom dobiva simpatije i antipatije ljudi koji gledaju ovaj program što potvrđuje koliko se ljudi poistovjećuju s njima.

Foto: Screenshot/youtube

Je li istina da neki kandidati ulaze bez honorara? Koliko je iznosio najveći honorar?

Naravno da postoje ljudi kojima je učešće u realityju odskočna daska u karijeri. To su uglavnom ljudi koji tek uplovljavaju na glazbenu scenu. Siguran sam da neki od njih sudjeluju u programu bez honorara, ali to nije dio kojim se bavim. Najveći honorar je poslovna tajna i to ostaje između kandidata i produkcije. Postoje razna nagađanja i nitko ne može zabraniti da se preuveličavaju honorari. Moje mišljenje je da je najveći honorar kada nakon završetka iskoristite svojih 'pet minuta' slave.

U Zadruzi često možemo vidjeti seks između natjecatelja. Je li produkcija ikada povećala honorar ako imate seks ili se svađate?

Scene seksa nisu ono što mi želimo. Spolni odnosi se dešavaju spontano i u vanjskom svijetu i ne predstavljaju nikakvu 'tabu temu'. Produkcija ne može utjecati na priče koje se svakodnevno dešavaju niti imaju potrebu za forsiranje nekakvih svađa. To je poštena igra bez unaprijed pripremljenog scenarija.

Foto: Screenshot/youtube

Koliko reality može promijeniti život kandidata?

Puno! Ulazak u reality program definitivno je mač s dvije oštrice. Može vam donijeti uspješnu karijeru, a može vas i 'baciti' u nepovrat. Sve je isključivo do vas i vašeg ponašanja. Sve ovisi isključivo o vama i o tome koliko ćete se svidjeti publici. Postoje ljudi koje je publika zamrzila zbog svog ponašanja, ali tu krivac nije produkcija. Osobe su same krive za to jer su se na pogrešan način predstavile. Isto tako postoje miljenici naroda.

Zašto mislite da ste se baš vi izdvojili iz prve sezone? S čime ste osvojili publiku?

Zašto baš ja? Pa pokazao sam kvalitete kao čovjek što je izuzetno bitno. Pokazao sam sve kvalitete i kada je posao u pitanju. Obavljao sam posao novinara na specifičan način i prilagođavao se uvjetima u Zadruzi. To se narodu svidjelo i zahvaljujući tome uspio sam da iz realityja izvučem samo najbolje. Duhovitost i snalažljivost osobine su koje su privukle gledatelje. Ipak, na prvo mjesto stavljam to što sam u svim situacijama 'baratao' samo istinom. Sudjelovanje u Zadruzi smatram najboljom investicijom i najljepšim iskustvom u životu,

Bilo je i nekoliko Hrvata u srbijanskim realityjima. Koja je razlika između hrvatskih i srbijanskih sudionika?

Iskreno po mom mišljenju, razlike nema jer ipak smo jako slični. Jedino što sam primijetio je to da hrvatski natjecatelji u kratkom vremenu postanu miljenici srbijanskih gledatelja. Nažalost, ne mogu reći da je tako nešto moguće i obrnuto jer nikada nisam čuo da je neki Srbin sudjelovao u hrvatskom showu. Naravno, ne znači da se tako nešto neće dogoditi u budućnosti.