Poznati detalji komemoracije za Bareta: Evo kad i gdje će biti

Prije desetak dana sahranjen je Goran Bare, istaknuti hrvatski rock glazbenik. Na sprovodu u Vinkovcima su se okupili shrvani članovi njegove obitelji, prijatelji i brojni Vinkovčani koji su se oprostili od njega. Početkom studenog će za njega biti održana i komemoracija.

- Komemoracija će se održati u ponedjeljak 2. studenog s počekom u 12 sati u Maloj dvorani KD Lisinski - navodi se u priopćenju koji su poslali Majke i Croatia Records. Navode kako je Bare 'svojim osebujnim glazbenim izričajem i iskrenim interpretacijama ostavio dubok trag u hrvatskoj glazbi'.

Podsjetimo, legendarni roker preminuo je u petak, 9. listopada, u snu u 62. godini. Kako su 24sata ranije doznala od njegovih bliskih prijatelja i suradnika, obitelj je željela da ga pokopaju upravo na gradskom groblju u Vinkovcima.

Posljednji ispraćaj Gorana Bareta na Gradskom groblju u Vinkovcima | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Par dana prije sprovoda, nekoliko tisuća ljudi stiglo je u Park Vjekoslava Majera u zagrebačkom Zapruđu. Donijeli su lampione i gitare te zajedno pjevali 'Teške boje', 'Budi ponosan', 'Daj mi' i 'A ti još plačeš'. Mnogi su ondje odrasli uz njegove pjesme, a sad su ih pjevali njemu u čast.