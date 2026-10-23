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OSTAVIO DUBOK TRAG

Poznati detalji komemoracije za Bareta: Evo kad i gdje će biti

Piše 24sata,
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Poznati detalji komemoracije za Bareta: Evo kad i gdje će biti
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ARHIVA Zagreb: Goran Bare, pjeva? | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Istaknuti glazbenik preminuo je početkom listopada u 62. godini. Članovi njegovog benda Majke i Croatia Records organiziraju komemoraciju za njega početkom studenog

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Prije desetak dana sahranjen je Goran Bare, istaknuti hrvatski rock glazbenik. Na sprovodu u Vinkovcima su se okupili shrvani članovi njegove obitelji, prijatelji i brojni Vinkovčani koji su se oprostili od njega. Početkom studenog će za njega biti održana i komemoracija. 

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- Komemoracija će se održati u ponedjeljak 2. studenog s počekom u 12 sati u Maloj dvorani KD Lisinski - navodi se u priopćenju koji su poslali Majke i Croatia Records. Navode kako je Bare 'svojim osebujnim glazbenim izričajem i iskrenim interpretacijama ostavio dubok trag u hrvatskoj glazbi'. 

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Podsjetimo, legendarni roker preminuo je u petak, 9. listopada, u snu u 62. godini. Kako su 24sata ranije doznala od njegovih bliskih prijatelja i suradnika, obitelj je željela da ga pokopaju upravo na gradskom groblju u Vinkovcima. 

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Par dana prije sprovoda, nekoliko tisuća ljudi stiglo je u Park Vjekoslava Majera u zagrebačkom Zapruđu. Donijeli su lampione i gitare te zajedno pjevali 'Teške boje', 'Budi ponosan', 'Daj mi' i 'A ti još plačeš'. Mnogi su ondje odrasli uz njegove pjesme, a sad su ih pjevali njemu u čast.

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