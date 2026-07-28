Predstavili zadnji album Matije Dedića: Bila je njegova kći Lu

Posljednji album Matije Dedića snimljen je u prostoru koji nosi ime njegova oca Arsena, a sama promocija albuma 'Live in Kuća umjetnosti Arsen' održana je na Arsenov rođendan te u prostorijama 'Kuće umjetnosti Arsen' koja ove godine slavi peti rođendan. Time je sam događaj dobio dodatnu simboliku i pretvorio se u posvetu glazbenoj ostavštini oca i sina.

Šibenik: U Ku?i umjetnosti Arsen predstavljen posljednji albuma Matije Dedi?a | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Na promociji su bila brojna poznata lica poput Joška Lokasa i Ana Radišić, a najveću pozornost privukla je upravo Matijina kći jedinica Lu Dedić koja je i sama glazbenica te tako nastavlja obiteljsku tradiciju.

Šibenik: U Ku?i umjetnosti Arsen predstavljen posljednji albuma Matije Dedi?a | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Album donosi 14 skladbi koje je Matija odabrao s koncerta kojim je 2021. godine otvorena 'Kuća umjetnosti Arsen'. Snimka prenosi atmosferu večeri ispunjene emocijom i jazz improvizacijom, a od danas je dostupna i u fizičkom obliku. Na koncertu su kao gosti sudjelovali Gabi Novak, Lu Dedić, Marko Ramljak te Big Band Šibenik.

Šibenik: U Ku?i umjetnosti Arsen predstavljen posljednji albuma Matije Dedi?a | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Podsjetimo, Matija Dedić preminuo je 8. lipnja 2025. godine. Na prvu godišnjicu glazbenikove smrti, Lu Dedić se emotivnom objavom na društvenim mrežama prisjetila oca. Objavila je crno bijelu sliku s koncerta na kojoj Matija sjedi za klavirom, a ona drži mikrofon te je na fotografiju napisala 'Volim te'.