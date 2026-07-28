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EMOTIVNA PROMOCIJA

Predstavili zadnji album Matije Dedića: Bila je njegova kći Lu

Piše Maša Mai Čigir,
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Predstavili zadnji album Matije Dedića: Bila je njegova kći Lu
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Šibenik: U Ku?i umjetnosti Arsen predstavljen posljednji albuma Matije Dedi?a | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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U Šibeniku je predstavljen zadnji album pokojnog jazz pijanista Matije Dedića

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Posljednji album Matije Dedića snimljen je u prostoru koji nosi ime njegova oca Arsena, a sama promocija albuma 'Live in Kuća umjetnosti Arsen' održana je na Arsenov rođendan te u prostorijama 'Kuće umjetnosti Arsen' koja ove godine slavi peti rođendan. Time je sam događaj dobio dodatnu simboliku i pretvorio se u posvetu glazbenoj ostavštini oca i sina.

Šibenik: U Ku?i umjetnosti Arsen predstavljen posljednji albuma Matije Dedi?a
Šibenik: U Ku?i umjetnosti Arsen predstavljen posljednji albuma Matije Dedi?a | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Na promociji su bila brojna poznata lica poput Joška Lokasa i Ana Radišić, a najveću pozornost privukla je upravo Matijina kći jedinica Lu Dedić koja je i sama glazbenica te tako nastavlja obiteljsku tradiciju. 

Šibenik: U Ku?i umjetnosti Arsen predstavljen posljednji albuma Matije Dedi?a
Šibenik: U Ku?i umjetnosti Arsen predstavljen posljednji albuma Matije Dedi?a | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Album donosi 14 skladbi koje je Matija odabrao s koncerta kojim je 2021. godine otvorena 'Kuća umjetnosti Arsen'. Snimka prenosi atmosferu večeri ispunjene emocijom i jazz improvizacijom, a od danas je dostupna i u fizičkom obliku. Na koncertu su kao gosti sudjelovali Gabi Novak, Lu Dedić, Marko Ramljak te Big Band Šibenik.

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Šibenik: U Ku?i umjetnosti Arsen predstavljen posljednji albuma Matije Dedi?a
Šibenik: U Ku?i umjetnosti Arsen predstavljen posljednji albuma Matije Dedi?a | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Umro je Matija Dedić (52)

Podsjetimo, Matija Dedić preminuo je 8. lipnja 2025. godine. Na prvu godišnjicu glazbenikove smrti, Lu Dedić se emotivnom objavom na društvenim mrežama prisjetila oca. Objavila je crno bijelu sliku s koncerta na kojoj Matija sjedi za klavirom, a ona drži mikrofon te je na fotografiju napisala 'Volim te'.

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