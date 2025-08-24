Preminula zvijezda 'Sopranosa'

Holivudski glumac Jerry Adler, najpoznatiji po ulozi u seriji 'The Sopranos', preminuo je u 96. godini života. Njegovu smrt potvrdio je bliski prijatelj Frank J. Reilly, koji se oglasio na platformi X.

Foto: Steven Bergman/PRESS ASSOCIATION

- Veliki glumac, moj prijatelj Jerry Adler, preminuo je danas u 96. godini. Znate ga po jednoj od njegovih kultnih uloga, ali i po mnogim gostujućim pojavljivanjima. Nije loše za čovjeka koji nije počeo glumiti sve do 65. godine - napisao je u objavi.

Rođen u Brooklynu, Adler je bio rođak legendarne učiteljice glume Stelle Adler. Iako je radio kao scenski menadžer na Broadwayu, uključujući i originalnu produkciju 'My Fair Lady', svoju glumačku karijeru započeo je tek u šezdesetim godinama. Njegovo prvo pojavljivanje na ekranu bilo je 1991. u CBS-ovoj humorističnoj seriji 'Brooklyn Bridge'.

Foto: Steven Bergman / AFF-USA.COM

Adlerova je karijera procvjetala ulogama u filmovima poput Woody Allenova 'Manhattan Murder Mystery' i Kaufmanova 'Synecdoche, New York'.

No, njegova ključna uloga bila je ona Hermana "Hesha" Rabkina, savjetnika Tonyja Soprana (James Gandolfini) u HBO-ovoj hit-seriji 'The Sopranos'. Kasnije je stekao dodatno priznanje i u seriji 'The Good Wife'.

- Cijelu karijeru provedete iza scene. Nitko ne zna tko ste, pa čak ni vaše ime. Ne znaju ništa o vama. A onda snimite televizijsku seriju i odjednom postanete slavna osoba i svi znaju vaše lice. To je tako čudno - rekao je Adler 2017. osvrćući se na kasni uspjeh.