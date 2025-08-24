Obavijesti

Show

U 96. GODINI

Preminula zvijezda 'Sopranosa'

Piše Dino Stošić,
Čitanje članka: 1 min
Preminula zvijezda 'Sopranosa'
3
Foto: Steven Bergman/PRESS ASSOCIATION

Jerry Adler, zvijezda Sopranosa, preminuo u 96. godini! Krenuo je glumiti tek sa 65, ali je postao legenda

Holivudski glumac Jerry Adler, najpoznatiji po ulozi u seriji 'The Sopranos', preminuo je u 96. godini života. Njegovu smrt potvrdio je bliski prijatelj Frank J. Reilly, koji se oglasio na platformi X.

New York: Poznati na premijeri filma The Good Fight
Foto: Steven Bergman/PRESS ASSOCIATION

- Veliki glumac, moj prijatelj Jerry Adler, preminuo je danas u 96. godini. Znate ga po jednoj od njegovih kultnih uloga, ali i po mnogim gostujućim pojavljivanjima. Nije loše za čovjeka koji nije počeo glumiti sve do 65. godine - napisao je u objavi.

ŽIVIO U KULTU Bio je zlatni dečko Hollywooda, život mu je tragično završio: 'On umire, molim vas, brzo dođite!'
Bio je zlatni dečko Hollywooda, život mu je tragično završio: 'On umire, molim vas, brzo dođite!'

Rođen u Brooklynu, Adler je bio rođak legendarne učiteljice glume Stelle Adler. Iako je radio kao scenski menadžer na Broadwayu, uključujući i originalnu produkciju 'My Fair Lady', svoju glumačku karijeru započeo je tek u šezdesetim godinama. Njegovo prvo pojavljivanje na ekranu bilo je 1991. u CBS-ovoj humorističnoj seriji 'Brooklyn Bridge'.

New York: Poznati na 20. obljetnici seije The Sopranos
Foto: Steven Bergman / AFF-USA.COM

Adlerova je karijera procvjetala ulogama u filmovima poput Woody Allenova 'Manhattan Murder Mystery' i Kaufmanova 'Synecdoche, New York'.

DIRLJIVA OBJAVA Fabijan Pavao Medvešek otkrio da čeka prinovu: 'Nas četvero'
Fabijan Pavao Medvešek otkrio da čeka prinovu: 'Nas četvero'

No, njegova ključna uloga bila je ona Hermana "Hesha" Rabkina, savjetnika Tonyja Soprana (James Gandolfini) u HBO-ovoj hit-seriji 'The Sopranos'. Kasnije je stekao dodatno priznanje i u seriji 'The Good Wife'.

GLUMAČKI PAR Zendaya i Tom Holland odgodili vjenčanje: Ovo je razlog tome...
Zendaya i Tom Holland odgodili vjenčanje: Ovo je razlog tome...

- Cijelu karijeru provedete iza scene. Nitko ne zna tko ste, pa čak ni vaše ime. Ne znaju ništa o vama. A onda snimite televizijsku seriju i odjednom postanete slavna osoba i svi znaju vaše lice. To je tako čudno - rekao je Adler 2017. osvrćući se na kasni uspjeh.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
UZNEMIRUJUĆE Pjevačica Ana Nikolić pretučena: Zapomagala u suzama i u krvavoj majici...
POVREDE GLAVE I RUKU

UZNEMIRUJUĆE Pjevačica Ana Nikolić pretučena: Zapomagala u suzama i u krvavoj majici...

Ana Nikolić objavila šokantnu snimku na svojim društvenim mrežama. Pretučena i uplakana optužuje kompozitora za napad. Kasnije završila u Urgentnom centru u Beogradu gdje su joj ustanovili povrede glave i ruku
FOTO Svoje fotografije pegla do neprepoznatljivosti: Evo kako Karleuša izgleda bez filtera...
CAJKA VOLI PHOTOSHOP

FOTO Svoje fotografije pegla do neprepoznatljivosti: Evo kako Karleuša izgleda bez filtera...

I dok po društvenim mrežama fotografije koje cajka Jelena Karleuša postavi 'blistaju', na profesionalnim fotografijama fotoreportera srpska pjevačica izgleda... Drugačije, gotovo neprepoznatljivo. Zbog pretjeranog 'peglanja' fotografija našla se i na nekoliko lista 'najvećih photoshop failova'. Jasno je i zašto. U galeriji pogledajte kako cajka izgleda u stvarnosti, prije nego krenu 'raditi' filteri.... Inače, ovog je ljeta itekako aktivna. Na društvenim mrežama. Tamo gnjusno vrijeđa sve koji podržavaju velike prosvjede protiv vlasti u Srbiji, poziva na nasilje, želi zatvarati fakultete...
FOTO 'Ja sam fit baka od 65 i lovim dečke u 20-im godinama. Misle da mi je unuka sestra...'
MODEL, TRENERICA, AUTORICA...

FOTO 'Ja sam fit baka od 65 i lovim dečke u 20-im godinama. Misle da mi je unuka sestra...'

Ja sam seksi baka od 65 godina i u lovu sam na mlađeg dečka. Muškarci u 20-im godinama imaju toliko više energije. Ljudi nekad misle da mi je 21-godišnja unuka sestra, kaže Australka Leslie Maxwell, koja sebe predstavlja kao osobnu trenericu slavnih. Ni 'influencanje' joj nije strano, na Instagramu je prati oko 150.000 ljudi, s kojima svakodnevno dijeli savjete o vježbanju...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025