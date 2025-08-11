Estrada tuguje, opraštaju se od Gabi Novak: 'Ne znam tko može podnijeti takvu bol. Zbogom...'

Prijatelji i poznanici se na društvenim mrežama opraštaju od Gabi Novak koja je preminula u 90. godini života.

Jacques Houdek: Vi ste sinonim za istinsku kvalitetu, a Vašoj karijeri se možemo samo nakloniti...

- Nenametljiva, a veličanstvena... To je bila gospođa GABI NOVAK. Uz pojam glazbene dive u mome svijetu stoji Vaše ime, draga Gabi! Vi ste sinonim za istinsku kvalitetu, a Vašoj karijeri se možemo samo nakloniti i biti zahvalni što smo bili Vaši suvremenici i živjeli u vrijeme kada ste ovaj svijet obogaćivali svojim jedinstvenim vokalnim izvedbama i emociju kroz glazbu prenosili na samo sebi svojstven način - napisao je Jacques Houdek.

- Vrijeme neka stane kad ovdje okupe se svi... Životu s neke druge strane (...) stajat ćemo mi.' Muziku Vašeg srca slušat ću noćas sam. Počivali u miru Božjem i hvala Vam za sve - dodaje.

Luka Nižetić objavio je vijest o smrti Gabi Novak uz emotikone srca i ruku sklopljenih u molitvi.

Josip Joško Tešija: Sad svi troje zapjevajte....

Josip Joško Tešija, glazbeni kustos, na Facebooku je napisao dirljiv status.

- Tužne vijesti dolaze, ispraćamo drage i veličanstvene ljude i prijatelje. Prekrasna Gabi Novak... Divna druženja i razgovori... Krasota od dame i pjevačice. Zbogom, draga moja Gabi... Putuj mirno k svojima u duboki SVEMIR... Zauvijek u srcu i sjećanju... Sad svi troje zapjevajte - napisao je.

Radojka Šverko: Zadnjih godina sam stvarno suosjećala s njom...

- Teško mi je uopće davati bilo kakvu izjavu ovim povodom. Bilo bi mi puno draže razgovarati na neku drugu temu vezanu uz Gabi. Tim više jer se poznajemo stvarno dugi niz godina. Zadnjih godina sam stvarno suosjećala s njom, s obzirom na tragedije koje su je snašle. Smrt supruga pa sad i smrt sina. I s obzirom na njezine visoke godine, 89, a zapravo je ušla u 90. Čovjek joj stvarno treba dati komplimente i priznanje za to što je izdržala tako dugo. Pogotovo ovo sad zadnje iskustvo koje je imala s gubitkom sina jer je to bio jedan osjećaj dodatne usamljenosti i tuge kao majke - kazala je Radojka Šverko za Jutarnji list.

Dino Jelusić je na Instagram Storyju napisao: "Zbogom, Gabi. Bili ste oličenje kulture, ideala i sunce od osobe. Hvala vama i cijeloj lozi Dedić na svoj glazbi."

Marko Tolja: Bili ste i ostat ćete najdivnija žena koju sam upoznao

Marko Tolja je na Instagramu objavio njihovu zajedničku fotografiju te glazbenoj divi posvetio emotivnu poruku.

- Draga moja Gabi, bili ste i ostat ćete najdivnija žena koju sam upoznao u ovom svijetu glazbe. Pamtit ću Vas upravo kao na ovoj prvoj slici: veselu, toplu i plemenitu! Hvala Vam na svakoj riječi podrške, na svakoj ispjevanoj noti. Nikada mi ni s kime nije bio veći gušt pjevati... A tek čast! Vaš glas bio je kao melem - nježan, a opet tako snažan u emociji. Hvala što ste uvijek bili tu kada sam Vas zvao; na telefon ili da budete moja gošća na mom prevažnom ‘prvom Lisinskom‘ - napisao je.

Ante Gelo: Ne znam tko može podnijeti takvu bol...

Od nje se na Facebooku oprostio i Ante Gelo na Facebooku.

- Dovoljno je bilo da samo izgovoriš, otpjevaš stih i sve bi zaplovilo... Uz najljepši vokal... Ne znam tko može podnijeti takvu bol... Pozvao te tvoj Matija. Toliko mi je važno da sam te zagrlio prije puta... Hvala na najljepšim trenucima u glazbi i prijateljstvu, u životu. Divna moja Gabi Stijena, putokaz, sunce, čudo, glazba mojeg života. Zbogom, Gabi - napisao je.

Duško Ćurlić: Hvala što ste bili i jeste naša Gabi

Emotivnim riječima se od glazbenice oprostio i voditelj Duško Ćurlić.

- Što god da napišem nema nekog smisla, Gabi draga... Hvala za blagost, toplinu, za svaku emociju koju ste darovali, za glas, strpljivost, razumijevanje, za sve svemire koje ste donosili na scenu... I što ste iza scene bili velika u svojoj skromnosti i ljudskosti... Hvala što ste bili i jeste naša Gabi... Zauvijek - napisao je.

Lana Barić: Ne mogu ni zamisliti njenu tugu posljednjih dana...

- Piše mi nakon zadnje rečenice u scenariju novog filma - ‘preko špice svira Sretan put od Gabi Novak‘. Ne znam koji su putevi nakon što odemo ni ima li ih, ne mogu ni zamisliti njenu tugu posljednjih dana, ono što znam jest da je bila toliko posebna, jedinstvena u svojoj umjetnosti i toplini, i hvala joj na svemu što nam je dala i što nam ostavlja. Nedostajat će neizmjerno - napisala je kazališna glumica Lana Barić.

Danijela Martinović: Svaka riječ sada mi se čini nedostatna...

Oglasila se i Danijela Martinović.

- Draga Gabi, svaka riječ sada mi se čini nedostatna. Hvala Vam na svjetlu Vaše Duše koja nas je obasjavala . Hvala Vam za neizbrisiv trag Ljubavi - napisala je.