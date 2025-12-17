Prikazali scene iz filma o prvoj dami Melaniji Trump: Poznato je i kada će film izaći u kinima

Melania Trump bacila se u filmske vode. Nedavno je objavila osnivanje vlastite produkcijske kuće pod nazivom 'Muse Films', a kao prvi projekt najavila je dokumentarac o svom životu nazvan Melania. Naime, sada je i Fox News ekskluzivno dobio najavu, koja počinje s prvom damom koja ulazi u rotundu američkih Kapitola uoči druge inauguracije svog supruga. Gleda u kameru u svojoj sada već kultnoj inauguracijskoj odjeći i kaže: 'Evo nas opet'.

- Povijest se pokreće tijekom 20 dana mog života prije inauguracije američkog predsjednika - započela je prva dama.

- Po prvi put, globalna publika je pozvana u kina kako bi svjedočila ovom ključnom poglavlju - privatnom, nefiltriranom pogledu na to kako se snalazim u obitelji, poslu i filantropiji na svom izvanrednom putu do toga da postanem prva dama Sjedinjenih Američkih Država - dodala je Melania.

Supruga Donalda Trumpa, ranije je iznenađujuću vijest objavila na društvenoj mreži X, gdje je podijelila i kratki trailer kojim je predstavila svoju novu tvrtku. Zanimljivo je da je Muse (Muza) bilo njezino kodno ime koje je koristila Tajna služba tijekom prvog predsjedničkog mandata njezinog supruga.

Dokumentarac, koji režira Brett Ratner, pružit će publici ekskluzivan uvid u život Melanie Trump u tjednima koji prethode predsjedničkoj inauguraciji 2025. godine. Film prati njezine pripreme za drugi ulazak u Bijelu kuću i povratak u javni život s obitelji, kao i nošenje sa svakodnevnim izazovima. Naravno, u filmu će se u kraćim ulogama pojaviti i njezin suprug Donald te njihov sin Barron.

Film od 104 minute prikazivat će se u kinima diljem Sjeverne i Južne Amerike, Azije, Europe, Izraela, Ujedinjenih Arapskih Emirata i drugih zemalja. Što se tiče datuma izlaska, dokumentarac Melania počet će se pokazivati u američkim kinima 30. siječnja 2026. godine, nakon čega će biti dostupan na streaming servisu Amazon Prime Video. Kako je prenio Fox News, Amazon će također pokrenuti dokumentarnu seriju u nadolazećim mjesecima.

Foto: Jeenah Moon