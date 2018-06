Problemi sa zdravljem: Šuput u predfinalu showa mijenja Nives

Članovima žirija showa 'Tvoje lice zvuči poznato' - Saši Lozaru, Mariju Petrekoviću i Damiru Kedži ove će se nedjelje u predfinalnoj emisiji pete sezone natjecateljskog glazbenog showa Nove TV umjesto Nives Celzijus, koja je zbog zdravstvenih razloga propustila snimanje, pridružiti natjecateljica druge sezone, pjevačica Maja Šuput.

Foto: Instagram

Katarina Baban će ove nedjelje na pozornici 'zagrijati' publiku za nadolazeće Svjetsko prvenstvo u nogometu transformacijom u Nereda.

- Napokon da sam tako nešto dobila jer dosad nisam imala nekakvog repanja, a ovo je drastično drugačiji lik od mene - uzbuđeno je rekla Katarina i dodala da je jedno vrijeme miješala Nereda i Stoku, te da se nada da se dečki neće naljutiti. Rekla je i da ju pjesma asocira na ljetno doba kad je Svjetsko prvenstvo.

- Čim malo zezneš odmah ispadaš iz ritma to mi je zapravo najveći izazov što se tiče teksta do sad - zaključila je Katarina.

Foto:

Matko Knešaurek na pozornici će se ovoga tjedna pojaviti kao dio poznatog francuskog dua 'La Bouche'.

- Gledam, gledam, gledam, i nemam pojma tko su ti ljudi. Kad sam čuo koja je pjesma onda sam shvatio da znam pjesmu, a ne znam ljude - pomalo zbunjeno je izjavio Matko. Rekao je i da mu je drago što će na neko vrijeme zatvoriti svoj golemi opus sa ženskim likom, sumirajući svoje ovosezonske uloge.

- Opet ću biti zadnji sigurno, ali ću dobro odraditi, čisto da se zna - samouvjeren je Matko.

Foto:

Paola Valić Bekić za zadatak je dobila transformaciju u pjevača Robbieja Williamsa.

- Bit će tu izazov sve i svašta, što se ludosti tiče to ne brinem. On ima izuzetan vokal i totalno je lud k'o šiba - rekla je Paola otkrivši kako je nekada bila zaljubljena u Robbieja i da ga je pokušala u jednom trenutku podcijeniti, ali da to ne ide.

- Samo mi se to obilo u glavu - rekla je i dodala kako je shvatila da ne može biti frajer jer 'od druge epizode ima bipolarni poremećaj i ne može se odvojiti od svoje prijateljice Tine Turner.

Foto:

Davor Dretar Drele ovoga puta neće biti jedna od legendarnih dama s naše estrade. Ove će nedjelje utjeloviti popularnu američku repericu Missy Elliott.

- Nisam ju nikad vidio na Krapinskom festivalu, ja sam tad više slušao Kvartet Gubec i Rajka Suhodolčana - rekao je u svom stilu i komentirao kako je jasno da je riječ 'o jednoj opasnoj ženski'.

- To je teta iz geta! Bit će dosta teško ući u njezin stil, ali budem - kaže Drele i ističe kako će mu najveći problem biti velika količina teksta u pjesmi jer ga 'količinski ima koliko Ilijade i Odiseje i još dvije stranice - zaključio je Drele.

Foto:

U zadnjoj predfinalnoj emisiji popularnog showa vidjet ćemo i brojne druge zanimljive nastupe. Amel Ćurić postat će Barry White, Maja Bajamić će se transformirati u Indiru iz Colonije, Damir Poljičak će biti Pink, a Ana Vilenica će utjeloviti Michela Tela.