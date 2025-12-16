Obavijesti

STIŽE POSEBAN GOST

Prošlogodišnji pobjednik vraća se u 'Masterchef': Evo i s kojim posebnim zadatkom dolazi...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Nova TV

Barbara večeras brani platinastu karticu, a Selma i Antonija pokušat će joj preoteti prednost replicirajući zahtjevno jelo Ante Vukadina...

Barbara Grubišić ponovno mora obraniti platinastu karticu, a ovoga puta protiv dvije ozbiljne protivnice - Selme i Antonije. Njih su dvije u prethodnom zadatku kutije iznenađenja pripremile najbolja jela, čime su zaslužile status izazivačica. U fokusu zadataka pred njima bit će sposobnost repliciranja kompleksnog tanjura koji potpisuje prošlogodišnji pobjednik - Ante Vukadin.

Foto: Nova TV

Barbara će u izazov ući svjesna uloga. 

- Osjećam se uzbuđeno, jedva čekam da počne izazov i da dam sve od sebe i zadržim karticu. Kartica je već dugo kod mene i voljela bih da tako i ostane - poručit će.

S druge strane, Selma će najaviti svoj jasan cilj: 'Spremna sam da tu karticu donesem kod sebe', a Antonija će svoj stav sažeti u jednu rečenicu: 'Osjećam se baš jako ratoborno.'

Bit će to kuhanje pod pritiskom, a za dodatnu dozu izazova pobrinut će se gostujući kuhar. 

- Jelo koje sam vam napravio, pripremio sam prema nekim greškama koje sam radio u MasterChefu. Želim pokazati kako na greškama možete u malo vremena naučiti puno - istaknut će Ante, koji će i sam podijeliti iskustvo razvoja svoje karijere nakon pobjede: 'Osvojiti MasterChef titulu je lijepo, ali morate nastaviti raditi i truditi se. Pehar otvara vrata, ali svojim radom morate doći do onoga što želite.'

Foto: Nova TV

Natjecateljice će najprije pokušati pogoditi sastojke s tanjura, nakon čega će imati zadatak replicirati jelo unutar zadanog vremena. Antonija će otvoreno najaviti svoju taktiku: 'Sigurno ću skupiti ovdje bodove, jer mi pamćenje plejtinga ide bolje nego curama.'

Napetost će dodatno komentirati Krunoslav: 'Mislim da će se Barbara morati oprostiti od platinaste kartice jer jaka je konkurencija.'

Hoće li Antonija ili Selma uspjeti preuzeti Barbari karticu, ili će je Barbara ipak uspjeti zadržati, ne propustite pogledati u novoj epizodi MasterChefa.

Foto: Nova TV

