Prvo je ponizio svog bolesnog sina, a sada ga nije ni pozvao na rođendan: 'Chris je ološ...'

Slavni holivudski glumac Chris Pratt napunio je 43 godine, a proslavio ga je s 10 godina mlađom suprugom Katherine Schwarzenegger (32), kćeri slavnog Arnolda Schwarzeneggeara (74), s kojom je u svibnju dobio drugo dijete, kćer Eloise. S rođendana je izostavio svog bolesnog sina kojeg je javno ponizio.

U zadnje vrijeme, Chris i supruga uživaju s novorođenom kćerkom, pa bi se moglo reći kako je glumac divan i brižan otac. Ipak, zbog jedne greške postao je jedan od omraženijih ljudi u Hollywoodu.

Naime, prošle je godine zahvalio supruzi Katherine što mu je rodila 'zdravu kćer', a ovu izjavu mnogi su protumačili kao javno blaćenje njegove bišve supruge i glumice Anne Faris (45) s kojom ima sina Jacka (9) koji ima jako velike probleme sa zdravljem.

- Ljudi, pogledajte kako me gleda! Mislim, stvarno. Želim vam da pronađete nekog tko će ovako gledati u vas! Upoznali smo se u crkvi. Pružila mi je predivan život, prekrasnu, zdravu kćer, toliko glasno žvače da ponekad moram staviti čepiće za uši, ali to je ljubav! Pomaže mi u svemu. U zamjenu, povremeno otvaram staklenku kiselih krastavaca. Njeno srce je čisto i pripada meni. Ona je moje najveće blago, odmah uz moju Ken Griffey Jr Upper Deck Rookie karticu. Ako znate što je to, onda znate da to puno govori. Rođendan joj je za otprilike 6 tjedana. Dakle, ako joj ništa ne kupim do tada, reći ću joj da pročita ovaj post. Volim te, dušo - napisao je tada Pratt.

Glumac se tada našao na meti strašnih komentara javnosti.

- Sin Chrisa Pratta i Anne Faris rođen je s moždanim krvarenjem koje je ostavilo neizbrisive posljedice na njegovo zdravlje i pokretljivost. No, vrlo je važno da se sada hvali da konačno ima zdravo dijete. Chris Pratt je običan ološ - prozvali su ga u komentarima.

Podsjetimo, Jack je na svijet stigao devet tjedana prerano. Prije negoli je pušten kući, morao je provesti nekoliko tjedana na intenzivnoj skrbi, a roditelji su se morali pripremiti na to da će dječak imati posebne potrebe. Maleni je prošao nekoliko operacija, a i dalje ima problema s vidom te srčane probleme. Srećom, izvukao se s manje poteškoća nego što su to liječnici prvotno prognozirali.

Ipak, Chris se u javnosti ne suzdržava od komentiranja svoje kćeri i nove supruge dok sina rijetko spominje, a nije ga čak pozvao ni na proslavu svog rođendana.

