Show

DISTANCIRA SE OD OBITELJI

Punicu hvali, a mamu ignorira i na Majčin dan: Evo što je sada objavio Brooklyn Beckham...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Foto: KGC-138/starmaxinc.com

Umjesto da javno čestita svojoj majci, bivšoj članici grupe Spice Girls, Brooklyn je odao počast majci svoje supruge, Claudiji Heffner Peltz. U objavi joj je poručio da je 'najbolja punica' i da je puno voli

Brooklyn Beckham, najstariji sin Victorije i Davida Beckhama, nastavio je s javnim distanciranjem od svojih slavnih roditelja, a ovoga puta ignorirao je majku Victoriju na Majčin dan koji se danas slavi u Velikoj Britaniji. Svađa između najstarijeg od četvero djece i ostatka obitelji Beckham traje otkako se oženio američkom glumicom Nicolom Peltz, a čini se da pomirenje još nije na vidiku.

UOČI NJEGOVOG ROĐENDANA FOTO Brooklynova Nicola bez grudnjaka: Pozirala u toplesu, a za ulogu 'pala' ispod 45 kila!
Umjesto da javno čestita svojoj majci, bivšoj članici grupe Spice Girls, Brooklyn je odao počast majci svoje supruge, Claudiji Heffner Peltz, koja je slavila rođendan. Na svom Instagramu objavio je fotografiju na kojoj pozira s Nicolom i Claudijom uz emotivnu poruku.

- Sretan rođendan najboljoj punici. Jako te volim i nadam se da si imala najljepši dan - napisao je Brooklyn.

Foto: Instagram

Obitelj Peltz proslavila je Claudijin rođendan velikom zabavom, a fotografije s proslave podijelili su brojni članovi obitelji na društvenim mrežama, dodatno naglašavajući Brooklynove prioritete.

David je zato bio pun hvale za suprugu

Iako je sin ignorirao vlastitu majku, suprug David pobrinuo se da Victoriju obaspe pažnjom i pohvalama. Bivši nogometaš, koji često dijeli nježne poruke posvećene supruzi, ovoga je puta bio posebno sentimentalan. Podijelio je crno-bijelu fotografiju trudne Victorije na plaži.

RASKOL BECKHAMOVIH Victoria Beckham pozira u oskudnoj haljini dok svađa sa sinom Brooklynom i dalje traje
- Sretan Majčin dan najnevjerojatnijoj mami... Ti si inspiracija na sve načine na koje mama treba biti našoj četvero nevjerojatne djece. Puno te volimo i toliko sam zahvalan na obitelji koju smo stvorili. Želim ti poseban Majčin dan jer ako postoji jedna osoba koja ga zaslužuje, to si ti. Volim te - poručio je. 

Otkako je započela svađa, o čijim je detaljima Brooklyn govorio u svojoj prošlogodišnjoj izjavi, navodno je zabranio obitelji da ga kontaktira putem društvenih mreža.

IZNIO NIZ OPTUŽBI Brooklyn Beckham rođendan slavi bez slavnih roditelja: Evo kako je srušio idiličnu sliku
To pravilo su David i Victoria djelomično prekršili na njegov rođendan, kada su mu posvetili emotivne objave. Njihov primjer slijedili su i braća Romeo i Cruz, dijeleći fotografije s Brooklynom.

FOTO Sjećate li ih se? Ove dječje zvijezde odustale su od glume
PRERANO OKUSILI SLAVU

FOTO Sjećate li ih se? Ove dječje zvijezde odustale su od glume

Mnoge dječje zvijezde utjelovile su uloge u kultnim filmovima. Neki od njih povukli su se iz svijeta glume i danas izgledaju potpuno neprepoznatljivo
FOTO Vruće scene iz kupaonice! Lille čisti u čipkastom donjem rublju, pogledajte kako joj ide
BISTE LI JOJ POMOGLI?

FOTO Vruće scene iz kupaonice! Lille čisti u čipkastom donjem rublju, pogledajte kako joj ide

Pjevačica je na društvenoj mreži objavila snimku na kojoj otkriva kako i za čišćenje bira seksi outfit. Mnogi pratitelji su joj pohvalili izgled, a neki su joj ponudili i pomoć
FOTO Malo na sunce! Evo tko je sve šetao zagrebačkom špicom
POZNATI U ŠETNJI GRADOM

FOTO Malo na sunce! Evo tko je sve šetao zagrebačkom špicom

Ugodne temperature i sunčani dan izmamili su brojne stanovnike Zagreba da prošetaju centrom. Među njima su bila i poznata lica

