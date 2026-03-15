Punicu hvali, a mamu ignorira i na Majčin dan: Evo što je sada objavio Brooklyn Beckham...

Brooklyn Beckham, najstariji sin Victorije i Davida Beckhama, nastavio je s javnim distanciranjem od svojih slavnih roditelja, a ovoga puta ignorirao je majku Victoriju na Majčin dan koji se danas slavi u Velikoj Britaniji. Svađa između najstarijeg od četvero djece i ostatka obitelji Beckham traje otkako se oženio američkom glumicom Nicolom Peltz, a čini se da pomirenje još nije na vidiku.

Umjesto da javno čestita svojoj majci, bivšoj članici grupe Spice Girls, Brooklyn je odao počast majci svoje supruge, Claudiji Heffner Peltz, koja je slavila rođendan. Na svom Instagramu objavio je fotografiju na kojoj pozira s Nicolom i Claudijom uz emotivnu poruku.

- Sretan rođendan najboljoj punici. Jako te volim i nadam se da si imala najljepši dan - napisao je Brooklyn.

Foto: Instagram

Obitelj Peltz proslavila je Claudijin rođendan velikom zabavom, a fotografije s proslave podijelili su brojni članovi obitelji na društvenim mrežama, dodatno naglašavajući Brooklynove prioritete.

David je zato bio pun hvale za suprugu

Iako je sin ignorirao vlastitu majku, suprug David pobrinuo se da Victoriju obaspe pažnjom i pohvalama. Bivši nogometaš, koji često dijeli nježne poruke posvećene supruzi, ovoga je puta bio posebno sentimentalan. Podijelio je crno-bijelu fotografiju trudne Victorije na plaži.

- Sretan Majčin dan najnevjerojatnijoj mami... Ti si inspiracija na sve načine na koje mama treba biti našoj četvero nevjerojatne djece. Puno te volimo i toliko sam zahvalan na obitelji koju smo stvorili. Želim ti poseban Majčin dan jer ako postoji jedna osoba koja ga zaslužuje, to si ti. Volim te - poručio je.

Otkako je započela svađa, o čijim je detaljima Brooklyn govorio u svojoj prošlogodišnjoj izjavi, navodno je zabranio obitelji da ga kontaktira putem društvenih mreža.

To pravilo su David i Victoria djelomično prekršili na njegov rođendan, kada su mu posvetili emotivne objave. Njihov primjer slijedili su i braća Romeo i Cruz, dijeleći fotografije s Brooklynom.