Rap Camp te čeka: Prijavi se!

Prošla sezona je bila jako gledana, a sad učimo na pogreškama. Ne priželjkujem nikoga, ali sam siguran da ću pronaći dobru četvorku s kojom mogu dobro i kvalitetno raditi, kaže Stoka

<p>Prijave za novu sezonu 'Rap Campa' traju do 22. listopada, a pobjednika i ove godine očekuju brojne nagrade. Riječ je o vrtoglavoj nagradi u iznosu od 150.000 kuna koja uključuje 30.000 kuna na potrošačkoj kartici, ali i snimanje s najboljim hip-hop producentima u Hrvatskoj i videospot u profesionalnoj videoprodukciji 24sata.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Ove sezone u ulozi mentora bit će dva dobro poznata lica -<strong> Marin Ivanović Stoka</strong> (39) i<strong> Fil Tilen</strong> (32), a pridružit će im se i popularni treper <strong>Hiljson Mandela</strong>.</p><p>- U svojem timu definitivno želim imati kandidate koji su sigurni u sebe i koji su, onako, malo luđi. Trebaju mi ljudi koji se ne boje pokazati takvu stranu sebe. Moram priznati da nemam tremu, ali očekujem pravi dernek ove sezone. Mogu vam reći da stiže još svježe krvi i da će biti jako zabavno - rekao nam je Hiljson.</p><p>Stoka nam je otkrio kako vrijedno radi na novim zadacima, a ove sezone očekuje još bolje kandidate.</p><p>- Prošla sezona je bila jako gledana, a sad učimo na pogreškama. Ne priželjkujem nikoga, ali sam siguran da ću pronaći dobru četvorku s kojom mogu dobro i kvalitetno raditi - kaže Stoka, koji se nada i većem broju prijavljenih reperica.</p><p>A tu se s njim slaže Fil. On savjetuje mladim glazbenicima da se prijave u ovaj show jer im može biti odlična odskočna daska u karijeri.</p><p>- Moja taktika je isključivo rad. U kontaktu sam s prošlogodišnjim finalistima s obzirom na to da sam im pomagao oko pjesama - rekao nam je.</p><p>Ovogodišnji 'Rap Camp' nedavno je dobio i svoju službenu himnu, rap hit 'Ti to možeš'.</p><p>- Pjesma je cool, moderna i autorska. Mislim da je totalno motivacijska za mladu generaciju repera koji tek dolaze i siguran sam da će se dugo pamtiti - kaže poznati srpski reper <strong>Juice</strong>, koji je hit snimio sa Stokom i Hiljsonom.</p><p>Svi koji žele 'od rime napraviti ime' mogu se prijaviti na stranici <a href="https://rapcamp.24sata.hr/">rapcamp.24sata.hr</a>. Prijavi se i osvoji nagradu u vrijednosti 150.000 kuna!</p>