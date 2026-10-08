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GLAZBENA DIVA

Rasprodan koncert Jasne Zlokić!

Piše 24sata,
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Rasprodan koncert Jasne Zlokić!
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Foto: Davor Dragicevic
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Duet 'Ljudi poput nas' s Jakovom Jozinovićem je i dalje broj 1 singl u radijskom eteru u Hrvatskoj

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Kratkom objavom na društvenim mrežama Jasna Zlokić i organizatori potvrdili su kako je njen koncert ove subote, 10. listopada u zagrebačkoj Tvornici kulture i službeno rasprodan. Ova vijest stiže i u trenutku kada je njen duet “Ljudi poput nas” s Jakovom Jozinovićem peti tjedan zaredom na samom vrhu HR Top 100, službene domaće radijske liste emitiranja.

DUGOOČEKIVANI NASTUP Jasna Zlokić nastupa u Tvornici kulture u Zagrebu, evo i kada
Jasna Zlokić nastupa u Tvornici kulture u Zagrebu, evo i kada

Iščekivani koncert započet će u 21 sat, dok će se vrata kluba otvoriti u 20 sati, a organizator poziva publiku da dođe na vrijeme, kako bi se izbjegla gužva na ulazu. Dodatne ulaznice neće biti dostupne u prodaji.

- Dragi moji, koncert u subotu je rasprodan. Hvala vam, vidimo se u kultnoj Tvornici kulture - istaknuto je u kratkoj objavi na Instagram kanalu Jasne Zlokić, što potvrđuje izniman interes za njen sada već tradicionalni jesenski susret sa zagrebačkom publikom.

ROMANTIČNA VEČER FOTO Jasna Zlokić u Dubrovniku zapjevala bezvremenske hitove
FOTO Jasna Zlokić u Dubrovniku zapjevala bezvremenske hitove
Foto: Davor Dragicevic

Treću godinu zaredom cijenjena i nagrađivana hrvatska pjevačica stiže na pozornicu kultnog zagrebačkog koncertnog kluba, gdje će zajedno sa svojim pratećim bendom publiku još jednom podsjetiti na pjesme i stihove kojima je obilježila desetljeća hrvatske glazbene scene: "Skitnica", “Ja sam ti jedini drug”, "Na obali", "Pismo", "Adio bella", "Putevima vjetra", "Vela Luka"... Samo su neki od naslova koji u koncertnoj atmosferi uz njenu dovitljivu duhovitost poprimaju novu dimenziju.

'LJUDI POPUT NAS' Jakov Jozinović i Jasna Zlokić su snimili duet: 'Ostavili smo dušu'
Jakov Jozinović i Jasna Zlokić su snimili duet: 'Ostavili smo dušu'
Foto: Davor Dragicevic

Kroz više od šest desetljeća glazbene karijere Jasna Zlokić surađivala je s brojnim renomiranim skladateljima i autorima, poput Zdenka Runjića, Rajka Dujmića, Arsena Dedića, Đorđe Novkovića…, te nastupala na gotovo svim značajnim glazbenim festivalima ovih prostora, uključujući Splitski festival, Zagrebfest, Vaš šlager sezone… Neka od njenih istaknutijih priznanja su i proglašenja Pjevačicom godine 1984. i 1989.

KONCERT U ZAGREBU FOTO Jasna Zlokić nastupila je u Tvornici: Pogledajte atmosferu
FOTO Jasna Zlokić nastupila je u Tvornici: Pogledajte atmosferu
Foto: promo

Njezina diskografija obuhvaća više od 20 albuma, od kojih su pojedina izdanja postigla dijamantnu i platinastu nakladu. U 2010. godini objavila je hvaljeni album “Dueti” s kojim je ostvarila i nominaciju za glazbenu nagradu Porin. Nakon desetogodišnje diskografske pauze, 2020. godine vratila se na glazbenu scenu s pjesmom "Potrošilo nas vrime", nakon čega je uslijedila nagrada Zlatni Studio za Pjevačicu godine, a 2024. godine objavila je i singl "Tko to zove ime moje". Nagrađena je i prestižnim priznanjem Cesarica Legend za svoj neprocjenjiv doprinos hrvatskoj glazbi.

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Jasna Zlokić: 'Svijet je javna pozornica zbog svih mreža...'

Nedavno objavljeni singl “Ljudi poput nas” donosi suradnju s jednom od najtraženijih mladih zvijezda, Jakovom Jozinovićem, a ova naizgled neočekivana suradnja donijela je spoj iskustva i mladenačke energije koji je oduševio radijski eter i publiku svih generacija.

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