Redatelj otkrio što mu najviše smeta kod snimanja filmova

Redatelj 'Hobita' i 'Gospodara prstenova', Peter Jackson, otkrio je jedan element snimanja filmova koji mu je toliko dosadan da ne može dočekati njegov završetak. U pitanju je konkretan rad na fizičkom setu, 'upravljanje' glumcima, kamerama i svime ostalim čime se redatelj bavi dok traje ta faza rada na filmu.

- Snimanje je u osnovi samo gnjavaža - rekao je redatelj na London Film Festivalu.

Jackson je kasnije pojasnio svoju izjavu te je dodao nešto detalja.

- Volim kad dođemo u sobu za montažu. Uzdahnem s olakšanjem, to je dio kada sam u svom elementu prilikom rada na film - dodao je filmaš.

Za jednog redatelja, ovakvo priznanje je možda malo iznenađujuće. Ipak, glavni dio rada na filmu, konkretno snimanje, predstavlja najveći dio produkcije filma. Soba za montažu je doista mjesto gdje film na koncu nastane, ali tamo zasigurno nema onakvih trenutaka kao što je upravljanje ogromnim hordama orkova. Doduše, uzevši u obzir koliko Jackson voli specijalne efekte, posebice 'zeleni ekran', možda je jasno zašto mu se snimanje filma nimalo ne sviđa.

Jacksonova objava dogodila se tijekom rasprave o njegovom novom filmu, dokumentarcu 'They Shall Not Grow Old' o Prvom svjetskom ratu (više smo o tome pisali ovdje), na kojem nije bilo nikakve potrebe snimati išta, jer je cijeli film sastavljen od arhivskih dokumenata.

- Obično za film napišete scenarij, ali ja ga za ovaj film nisam napisao, a potom odete na set i snimite film, ali ja ga nisam snimio. Sve su to bile samo snimke koje je netko drugi snimio, na bojištu od prije sto godina, pa je to zapravo bio film za montažu - na koncu je rekao Jackson.

Peter Jackson snimio je svoj prvi film u četiri godine, gore spomenuti dokumentarac 'They Shall Not Grow Old', za kojeg je pušten i prvi foršpan. Jackson i njegova ekipa uzeli su stare filmske isječke te su ih iz crno-bijele tehnike prebacili u boju. Time su nam napokon uspjeli prikazati kako točno su neki elementi tog užasnog rata izgledali. Još uvijek nije poznato gdje točno će film biti dostupan.

