Redatelj potvrdio kraj poznatog serijala horora: 'Gotovo je. Ovo je apsolutno zadnje poglavlje...'

Michael Chaves, redatelj filma 'Prizivanje: Posljednji obredi', rastužio je obožavatelje žanra horora i popularne franšize viješću da je popularni filmski serijal završen. Ti su kultni filmovi ostavili neizbrisiv trag u povijesti najstrašnijeg žanra, a mnogi će ih se fanovi prisjećati s nostalgijom.

Chaves, koji je osim posljednjeg režirao i treći dio serijala 'Prizivanje: Kriv je Sotona' te drugi dio 'Časne', u intervjuu za ComicBook.com izjavio je: 'Gotovo je. Ovo je zadnje poglavlje... zato se i naziva 'Posljednji obredi'', dodatno potvrdivši: 'Ovo je zadnji. Neće biti još filmova iz serijala 'Prizivanja'. Apsolutno je kraj'.

Foto: You Tube

Usprkos tome što riječi redatelja ne zvuče obećavajuće, moguće je da se radi samo o kraju priče o poznatom paru Lorraine i Ed Warren, koji su bili protagonisti 'Prizivanja'. U planu je i snimanje TV serije za HBO Max, koja bi trebala biti dio tog 'svemira', a budući da su i 'spinoffovi' ove sage, poput filmova o jezivoj lutki Anabelle te demonu koji zauzima oblik časne, bili iznimno popularni, teško da će produkcijska kuća Warner Bros zauvijek ugasiti ovu uspješnicu.

Podsjetimo, posljednji dio 'Prizivanja' u hrvatskim kinima se počeo prikazivati 4. rujna ove godine. Posljednje poglavlje vrti se oko bračnog para Warren koji su 'napustili' svoju karijeru istraživanja paranormalnog. Njihova kći Judy, koju muče jezive vizije, zaručena je i priprema vjenčanje. U isto vrijeme, u kući jedne obitelji počinju se događati čudne stvari, a ispostavi se kako je za sve krivo jedno antikno ogledalo. Iako su se 'umirovili', bračni par na inzistiranje svoje kćeri odluči pomoći nesretnoj obitelji.

Foto: You Tube

U glavnim ulogama i u ovom nastavku pojavili su se Vera Farmiga i Patrick Wilson, a pridružili su im se i Mia Tomlinson te Ben Hardy kao Judy i njen zaručnik Tony.