Ritam Noir za Doru kombinirali čakavštinu, talijanski jezik i rock: 'To joj daje poseban štih'

Među izvođačima koji će ove godine stati na pozornicu Dore, Ritam Noir donosi jednu od onih priča koje nastaju spontano, bez velikog plana, ali s jasnim osjećajem da se događa nešto važno. Bend okupljen u Puli spojio je veterane istarske scene i mlade glazbenike koji tek ulaze u ozbiljniji profesionalni svijet, a rezultat tog susreta je pjesma “Profumi di Mare” – energična rock skladba prožeta ljubavlju, strašću i mediteranskim identitetom.

Sam početak benda vezan je uz bubnjara Đoleta Macolu i autora pjesme Morisa Orbanića, koji je, usput rečeno, i najbolji šahista među bubnjarima u Puli i okolici.

Za projekt Ritam Noir sastajali su se poznati Pulski bubnjar Đole Macola i autor glazbe i teksta pjesme ‘Profumi di Mare’ Moris Orbanić. Onda je došlo do slučajnog susreta na stepeništu Društvenog centra Karla Rojca. Upravo taj prostor, često mjesto susreta pulskih umjetnika, postao je točka u kojoj se priča zakotrljala u neočekivanom smjeru.

Od studija do pozornice

Tamo je Đole sreo Isauru Niku Šeperović, vokalisticu koju poznaje još iz djetinjstva.

- Predložio sam joj da dođe s njima u studio i ostalo je povijest. Nikin glas i energija izvrsno su se poklopili s pjesmom i vibrom početne ekipe - objašnjava. Već tada postalo je jasno da se ne radi o usputnom projektu.

- Svima je bilo jasno da je rezultat rada izvrsna pjesma s kojom vrijedi izaći pred širu javnost - kaže Đole.

Okupljanje ostatka benda i ideja o prijavi na Doru došli su gotovo prirodno, a inicijator cijelog procesa bio je upravo Macola. Ipak, potvrda prolaska na Doru bila je iznenađenje.

- Prolazak na Doru nismo očekivali, poslali smo pjesmu svakako s nadom da će biti primljen, prolazak nas je svejedno sve iznenadio i tek sada par tjedana pred Doru zapravo počinjemo razumijevati činjenicu da stvarno idemo na Doru - priznaju. Za bend to nije samo natjecanje, već potvrda smjera u kojem idu.

- Prisustvovanje Dori svima nam znači puno, smatramo ga nagradom za naš trud i potvrdu da naš projekt nešto vrijedi - ističu iz benda. Pjesma “Profumi di Mare” nastala je iz želje da se stvori moderna rock stvar s jakom emocijom i jasnom pričom.

- Na inicijativu Đoleta Macole, Moris je napisao rock pjesmu. Vrlo brzo je postalo jasno da od te kreacije nastaje nešto što nisu očekivali - kažu članovi benda do kojih je svaki od njih pjesmu doživio na svoj način, što smatraju njezinom najvećom snagom.

- Svatko od nas ju je protumačio na svoj način. Tako i treba biti, osobito kad je o glazbi riječ - ističu.

More, čakavština i mediteranski identitet pjesme

Tematski, pjesma govori o ljubavi, strasti i odnosima, ali i o zadržavanju distance i igri privlačnosti.

- Priča izvorno govori o tome da svatko od nas mašta i sanjari o toj nekoj posebnoj osobi. Ne pokazujemo odmah svoje osjećaje, pravimo se nezainteresirani, držimo neki svoj gard dok nam ta osoba ne uzvrati interesom. A onda tek kreću zanimljive priče. Profumi di Mare je rock pjesma koja govori o ljubavi i strasti. Smatramo da se ta priča mnogima vodi kroz život - objašnjava Macola.

Poruka pjesme, dodaje, je kako zapravo na kraju žena ta koja bira; iako bend ostavlja svakome da protumači pjesmu na svoj način i zainteresirani su čuti drugačija mišljenja vezana uz navedenu tematiku.

Upravo ta interpretativna otvorenost razlog je zašto bend ostavlja prostor publici da protumači pjesmu na svoj način i zainteresirani su čuti drugačija mišljenja.

Poseban identitet pjesmi daju jezične i stilske varijacije.

- Možemo reći da se pjesma jednim dijelom veže na pulski rokerski identitet. Posebni štih daju joj čakavština i fraza na talijanskom jeziku - objašnjava Đole ističući da je riječ je o priči koja je univerzalna, ali jasno ukorijenjena u moru i obali.

- Kad odrastate kraj mora, dodaje, onda se i brojne ljubavne priče rađaju upravo na obali.

Mladi glas na velikoj pozornici

Generacijski dijalog jedna je od ključnih karakteristika Ritam Noira. Najmlađa članica benda, ali i ovogodišnje Dore jest 16-godišnja gitaristica Lara Ulika Razzi, koja Doru doživljava kao veliku priliku.

- Glazbom se bavim 10 godine. Nastupi me uvijek vesele jer je to prilika za osjetiti doživljaj publike - kaže Lara, dodajući kako joj je suradnja sa starijim kolegama iznimno dragocjena te cijeni što su voljni podijeliti svoje iskustvo s njom. Iako priznaje da ima tremu, vidi je kao dio procesa.

- Stariji kolege su me uputili da je najbitnije da na nastupu budem smirena i opuštena, a ostalo će sve već sjesti na svoje mjesto - kaže.

Gitarist Enea Popović, osim sviranja, poznat je i po tehničkoj strani glazbe, no na pozornici se, kaže, trudi izbjeći neugodna iznenađenja.

- Svoju gitaru kao i sve svoje ostale instrumente uvijek održavam u besprijekornom stanju, iako bilo je popravaka na instrumentima kolega neposredno prije nastupa - priznaje.

Generacijski dijalog kao snaga benda

Iskusni članovi benda u radu s mlađima pronašli su novu energiju.

- Ovo iskustvo s mladim ali izvrsnim glazbenicima svakako je za nas oboje novo ali u isto vrijeme i osvježavajuće - poručuju Denis Vitasović i Đole Macola, uvjereni da bend ima budućnost i nakon Dore.

Od samog nastupa očekuju prije svega dobru atmosferu.

- Očekujemo dobar provod, nova poznanstva i nove prilike - ističu, dodajući da ih raduje druženje s ostalim izvođačima i profesionalni odnos HRT-ove ekipe. A za slučaj dobrog rezultata već imaju poruku:

- Na svim društvenim mrežama prihvaćamo prijedloge za proslavu - kažu.

Bez obzira na ishod, Ritam Noir na Doru donosi nešto što se ne može uvježbati – autentičnost. Miris mora, puls Pule i dijalog generacija pretočeni su u pjesmu koja ne traži da je se razumije na prvu, već da se osjeti.