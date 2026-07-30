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RTL-ova voditeljica Ana Brdarić Boljat pozirala za Cafe: Sve mi se promijenilo u jednoj sekundi
Nakon mjeseci rehabilitacije, brojnih terapija i izazovnog oporavka, Ana Brdarić Boljat (46) vratila se ondje gdje se najbolje osjeća - pred kamere. Iako je noga još podsjeti na tešku skijašku ozljedu, RTL-ova voditeljica ne skida osmijeh s lica. U velikom intervjuu govori o životu nakon ozljede, lekcijama koje joj je donijelo prisilno mirovanje, povratku na posao...
Živorad Tomić piše o zanimljivoj Netflixovoj korejskoj seriji "Naučit ću te pameti", a fanovi ne mogu dočekati 16. kolovoza, kad na HBO Max stiže serija "Lanterns", koja neće biti tipična ekranizacija stripova. Britanski "Taskmaster" oduševio je svjetsku publiku bizarnim zadacima i humorom, a druga sezona hrvatske verzije stigla je na male ekrane.
Kamo god se okrenuli, malo je vjerojatno da ne znate da je u kinima "Odiseja", posljednji film Christophera Nolana. Otkrivamo što se događalo iza kulisa.
U vremeplovu smo se prisjetili najpoznatije plavuše na svijetu - Marilyn Monroe. Donosimo i najdetaljniji TV program te vodič kroz sapunice, kino i streaming.
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