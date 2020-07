Sara iz 'Života na vagi': Želja mi je upisati fakultet na jesen...'

Zasad ne idem u teretanu, želim se izguštati ovo ljeto, ali definitivno sam u pokretu. Nećemo si lagati, nisam baš bila aktivna posljednja dva mjeseca dok su trajale pripreme za maturu, rekla je Sara

<p>Par iz četvrte sezone showa 'Život na vagi' <strong>Sara Sitarić </strong>(18) i <strong>Marino Marušić </strong>(26) održavaju vezu na daljinu jer ona je iz Ladimirevaca, a on iz Zadra. Tri mjeseca se nisu vidjeli jer nisu mogli putovati zbog mjera opreza oko pandemija korona virusa, ali veza im je unatoč tim preprekama uspjela opstati. </p><p>- Viđamo se kad god stignemo, čujemo se svaki dan, ali on jako puno radi pa rjeđe idem tamo. Vidjet ćemo se za koji dan, kada budem išla kući i onda kad upišem faks, dolazim mu i neće me se tako lako i brzo riješiti - rekla je Sara za<a href="https://www.rtl.hr/tv/tv-novosti/3842738/sara-iz-zivota-na-vagi-zelim-se-izgustati-ovo-ljeto-a-kad-upisem-faks-dolazim-kod-marina-i-nece-me-se-tako-lako-rijesiti/"> RTL. </a></p><p>Sara je otkrila i kako će provesti ljetne praznike, ali i koliko je posvećena brizi o svom tijelu. </p><p>- Zasad ne idem u teretanu, neću biti kod kuće dosta vremena, želim se izguštati ovo ljeto, ali definitivno sam u pokretu. Nećemo si lagati, nisam baš bila aktivna posljednja dva mjeseca dok su trajale pripreme za maturu, što psihičke što fizičke, ali snimila sam si DVD na kojem imam treninge koji su vrlo slični ovima iz Života na vagi i baš mi pašu - dodala je bivša natjecateljica. </p><p>Nakon ljeta, Sitarić bi se ponovno trebala vratiti u klupe. Želja joj je upisati fakultet, a u cijeli svoj plan planira uključiti i svog dečka Marina.</p><p> </p><p>- Ako Bog da, upisujem fakultet, zasad mi je to jedini jasan plan. Fizioterapija i fizioterapija - samo to dolazi u obzir, tu se mogu nadograditi u medicinskom, sportskom, wellness smjeru, što god poželim, nudi mi jako dobru podlogu - rekla je Sara za kraj. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p> </p>