Selenu Gomez suprug je snimao golu na jahti pa objavio video...

Glazbeni producent Benny Blanco novim je videom ponovno je pokazao koliko je zaljubljen u svoju suprugu, glumicu i pjevačicu, Selenu Gomez. Blanco je na Tik Toku objavio kratki video s njihova odmora na jahti, a središte pozornosti bila je upravo Selena. Pjevačica na snimci leži na trbuhu i sunča se potpuno bez gornjeg dijela kupaćeg kostima. Kadar je uhvatio njezin opušteni trenutak na luksuznoj jahti, a nije jasno nosi li Selena u tom trenutku donji dio kupaćeg kostima.

Čini se da Selena nije odmah primijetila da ju suprug snima, no čim je shvatila da je kamera uperena prema njoj nasmiješila se i lagano prekrila lice rukama. Video je vrlo brzo postao viralan te je prikupio gotovo tri milijuna lajkova i više od sedam tisuća komentara, a reakcije pratitelja su bile podijeljene, pa su tako neki hvalili Seleninu hrabrost, izgled i opuštenost, a neki su kritizirali Blanca i govorili mu kako ne može objavljivati takav video svoje supruge.

Foto: Selena Gomez Instagram

- Ovako ona živi svoj najbolji život dok hejteri šire laži o njoj - napisala je jedna pratiteljica.

- Pravi muškarac ne objavljuje svoju ženu na društvene mreže u ovakvom izdanju... - napisao je drugi pratitelj.

Benny Blanco i Selena Gomez vjenčali su se u rujnu prošle godine poslije dvije godine veze, a svoju su ljubavnu priču započeli kao dugogodišnji suradnici. Upoznali su se kroz glazbu, a prvi put su zajedno radili još 2019. godine na pjesmi 'I Can't Get Enough'. Javnost je za njihovu vezu saznala tek krajem 2023. godine. Selena je tada vrlo brzo dala do znanja koliko joj Blanco znači, nazivajući ga svojim 'apsolutnim svime' i ističući da je uz njega pronašla ljubav kakvu prije nije poznavala.

Foto: Selena Gomez Instagram

Sudbonosno 'da' izgovorili su u rujnu 2025. godine u Santa Barbari u Kaliforniji, na intimnom vjenčanju. Gomez je nosila Ralph Lauren vjenčanicu, a Blanco klasični smoking, a detalj cijele proslave ostali su sakriveni od javnosti.