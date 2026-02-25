Senna M (71) za 24sata: Vraćam se i treniram svaki dan...

Nakon gotovo četvrt stoljeća izbivanja s glazbene scene, Senad Galijašević (71), hrvatskoj javnosti poznatiji kao Senna M ili Senad od Bosne, ponovno uzima mikrofon i podiže publiku na noge. Legenda hrvatske dance scene, začetnik hitova poput "Indijanac", "Tuc Tuc", "Beba", početkom ljeta najavila je spektakularni povratak - novom pjesmom pod nazivom "AI", koja spaja nostalgiju njegovih ranih hitova s aktualnom temom umjetne inteligencije.

- Kad sam razmišljao o povratku, dugo sam se pitao o čemu da pjevam. Prvo sam razmišljao o ekologiji, zatim o strahu od politike, a onda mi je plesačica Marina rekla: 'Probaj o strahu od umjetne inteligencije'. Ideja mi se svidjela i tako je nastala pjesma 'AI', koja na duhoviti način prikazuje kako se ljudi pomoću umjetne inteligencije zaljubljuju i bivaju prevareni - otkriva Senna M, dodajući da pjesma kroz stihove poput: "Internet ljubav, tu čovjek lako zbuni se, neću ja curu što na stroju puni se" prikazuje kako, unatoč svim prednostima koje tehnologija nudi, umjetna inteligencija ipak ne može imati dušu.

Foto: Privatni album

Inspiracija za novu pjesmu potječe još iz tinejdžerskih dana, kad je s grupom Prinčevi izvodio pjesmu "Skok sa solitera". Iako nikad nije snimljena, pjesma je izazivala delirij u publici - ljudi su se valjali po podu, plešući i pjevajući s bendom.

Kad se Senna nakon mnogo godina vratio u Vitez, mjesto u kojemu je živio u mladosti, shvatio je da ga ljudi i dalje zovu po toj pjesmi.

- Ta pjesma je uvijek negdje ostala u meni. Govorila je o nesretnoj ljubavi, a ja sam je obradio na sarkastičan način i dugo razmišljao kako je prilagoditi današnjem vremenu. Uvijek su mi govorili da sam ispred vremena, a sad sam htio gaziti vrijeme, a ne dopustiti da ono gazi mene - objašnjava Senna M.

Foto: Privatni album

Nakon dugogodišnjeg izbivanja iz glazbene scene te uspješne karijere u tehnologiji i poduzetništvu, povratak je došao spontano - kroz nastupe i kontakte s publikom. Nastupi na Virskom ljetu prošle godine i nedavni "Megadance party" u Zagrebu ponovno su probudili u njemu strast prema glazbi.

- Na prošlom 'Megadance partyju' u zagrebačkoj Areni osjetio sam golemu želju za druženjem s publikom i shvatio da nikad zapravo nisam otišao. Tad sam shvatio da mi je muzika, koju sam godinama držao daleko, opet neizmjerno važna - prisjeća se pjevač.

Senna M ističe da ga je, iako se nikad nije previše fokusirao na fanove jer je u duši sramežljiv, reakcija publike duboko dirnula. Na nedavnom "Megadance partyju 2" došao je autobus pun njegovih fanova iz Slovačke, Poljske i Mađarske, koji su mu donijeli zlatni lančić s privjeskom njegova imena.

- To me jako dirnulo. Ovom prilikom poručujem svima: uskoro se opet vidimo! - kaže Senna M najavljujući da je ovo tek početak njegove nove glazbene faze.

Foto: Privatni album

SennaM je za novu pjesmu okupio tim dugogodišnjih suradnika. Na tekstu pjesme "AI" radio je s Fayom, svojim glavnim tekstopiscem još od prije 30 godina, te Jelenom Galijašević. Puno mu pomaže i Matej Blanuša, koji živi u Finskoj, a još je kao dijete iz Viteza slušao "Skok sa solitera". Tu je i Tihomir Borošak, frontmen grupe Vatrogasci, koji je odrastao uz njega u studiju Nostradamus i sad ga uči kako da stigne i prestigne konkurenciju u glazbenim i tehničkim inovacijama.

- Trenutačno radim na puno pjesama koje će izlaziti jedna po jedna. Tehničke vještine sam ostavio po strani jer me pokreću ljubav, emocije i mašta - objašnjava Senna M.

I dok glazba zauzima posebno mjesto u njegovu životu, Senna M je svoju energiju tijekom godina usmjerio i na tehnologiju. Njegova tvrtka proizvodi filmsku i TV opremu traženu i od svjetskih kompanija poput Warner Brothersa i Netflixa, a proizvodi su korišteni u blockbusterima poput James Bonda, "Ratova zvijezda", "Robina Hooda" i u "Igri prijestolja".

NASA je također koristila njegove inovacije - tzv. "bežične glave" koje nose kameru i programiraju time-lapse snimke mjesec dana unaprijed.

- Kad sam dobio poziv od NASA-e, mislio sam da je šala. Danas je internet nevjerojatno sredstvo za globalnu prepoznatljivost malih firmi. Tako su došli do mene i počela je suradnja koja traje i danas - opisuje Senna M.

Zagreb: Pjevač Senna M na promociji spota albuma "Čovjek s neba", 11. mj 1995. | Foto: Josip Bistrovic/History/PIXSELL

Njegovi izumi do sada su osvojili brojne nagrade, uključujući Emmy za postignuća u inženjerstvu, znanosti i tehnologiji u suradnji sa Stypeom 2023. godine.

- Riječ je o nagradi za firme koje svojim proizvodima svijetu donose revolucionarne pomake, a ja sam je osvojio za kranove i sofisticirane uređaje - pojašnjava Senna M.

Poznat je i po zdravom načinu života. Nikad nije pušio niti konzumirao alkohol, pazi na prehranu i svakodnevno vježba.

- Obožavam sport i uživam u njemu. Odvrnem muziku do kraja i vježbam, tu skupljam svemirsku energiju da zauvijek ostanem dijete u duši. Pretpostavljam da moje tijelo sad ima oko 40 godina, što je dokaz da se mladost može produžiti pametnim načinom života - ističe. Njegova životna energija, kako sam kaže, dijelom se temelji na disciplini i odricanju, a dijelom na dubokoj ljubavi prema svemu što radi - glazbi, tehnologiji i obitelji. Glazba je u njegov život ušla vrlo rano. Sa šest godina prvi je put nastupio u učionici pjevajući “Oh, Carol”, a majka ga je nagradila upisom u tamburaški orkestar.

Zagreb: Senna M nastupao na Megadance partyju | Foto: Luka Antunac/PIXSELL