Severina u izazovnom izdanju čestitala petak 13. i Valentinovo

Jedna od najvećih regionalnih glazbenih zvijezda, Severina, ponovno je uzburkala društvene mreže svojom posljednjom objavom. Uoči Dana zaljubljenih, pjevačica je s pratiteljima podijelila seriju fotografija uz koje je uputila poruku o ljubavi, ali i najavila svoj nadolazeći nastup.

Na seriji fotografija, Severina pozira u izdanju koje je oduševilo njezine obožavatelje. Odjevena u elegantni crni top, guste najlonke i cipele s visokom potpeticom, pjevačica je istaknula svoju besprijekornu figuru. Posebnu pažnju privukla je gornjim dijelom, topom iz kolekcije Jeana Paula Gaultiera čija se cijena kreće oko 600 eura, a može se pronaći i na sniženjima oko 300 eura.

Uz atraktivne fotke, Severina je iskoristila priliku da svojim pratiteljima čestita petak trinaesti, ali i nadolazeće Valentinovo, uz jasnu poruku.

- Sretan vam danas petak trinaesti i sutra Dan zaljubljenih. Volite se ljudi, a sutra se vidimo u Bemax Areni u Podgorici da vam i osobno čestitam i da zajedno pjevamo i tužne i vesele - napisala je pjevačica, povezavši tako temu ljubavi s koncertom koji će održati u Crnoj Gori.

Njezini pratitelji nisu skrivali oduševljenje, a komentari su se nizali velikom brzinom. Poruke poput "Legenda od žene", "Seve ljepoto u svakom smislu riječi" i brojni emotikoni vatre i srca potvrdili su da je pjevačica ponovno pogodila ukus publike.

Iako je u novoj objavi Severina pozvala na ljubav, ovih dana se preko društvenih mreža oštro osvrnula na Mladena Grdovića zbog poruke koju joj je uputio, ali i na Mirjanu Hrgu zbog Facebook statusa.