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LJUBAV NIJE POTRAJALA

Nisu Anastasija i Petar jedini: I ove veze 'Savršenih' su puknule

Piše Maša Mai Čigir,
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Nisu Anastasija i Petar jedini: I ove veze 'Savršenih' su puknule
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Foto: RTL
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Vijest da su Anastasija i Petar iz pete sezone showa 'Gospodin savršeni' prekinuli odjeknula je u javnosti, a mi smo se prisjetili svih veza iz showa koje također nisu potrajale

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Prvi 'Gospodin Savršeni' bio je Goran Jurenec, bivši košarkaš Bundeslige te model. Goran je svoju posljednju ružu dao Ivi Runjanin no njihova veza izvan showa nije potrajala te je Goran na kraju odabrao drugu natjecateljicu, Hanu Rodić.

Foto: Instagram

Hana i Goran bili su u vezi čak sedam godina, bila je to turbulentna veza uz nekoliko prekida, a u srpnju prošle godine objavili su i svoj konačan prekid. 

- Prelazili smo prepreke, trudili se razumjeti i ostati zajedno čak i kad nije bilo lako. Ali ponekad ljubav jednostavno nije dovoljna. U tih sedam godina proputovali smo svijet, radili rame uz rame na raznim projektima, maštali o budućnosti i stvarali sjećanja koja će zauvijek ostati dio nas. Nije lako rastati se od nekoga za koga si do prije nekog vremena mislila da ćeš s njim provesti ostatak života. Teško je to, ali ponekad je rastanak jedini način da oboje krenemo naprijed i rastemo kao individue - napisala je tada Hana.

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U drugoj sezoni 'Gospodin savršeni' bio je austrijski Hrvat, Mijo Matić, koji je u finalu showa odabrao Slovenku Nušu Rojs, no ni ta veza nije opstala. Mijo je kasnije upoznao Arianu Piknjač, glazbenicu rodom iz Bosne i Hercegovine koja je do svoje 14. godine živjela u Sydneyu.Par je u rujnu 2023. godine izrekao 'sudbonosno da', a u srpnju prošle godine postali su roditelji malenog Lea.

Foto: Goran Hrubi

Toni Šćulac, profesor fizike iz Splita, bio je 'Gospodin savršeni' treće sezone, a srca dama pokušao je osvojiti svojom osobnošću i intelektom. Kao pobjednicu je na kraju odabrao Stankicu Stojanović, a njihova veza zaživjela je i nakon showa. No, s obzirom da Stankica živi i radi u Banja Luci, a Toni u Splitu ljubavi je došao kraj zbog razdvojenosti i to nakon svega sedam mjeseci veze. Toni se u međuvremenu preselio u Ameriku gdje je krenuo raditi. 

- Dobio sam prestižnu Fulbrightovu stipendiju vlade SAD-a. Radim s ekipom sa Sveučilišta John Hopkins, s kojima sam surađivao gotovo deset godina - izjavio je. Prošle godine objavio je fotografije s novom djevojkom Lois Lee te je tada priznao kako su sretni i zaljubljeni.

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Foto: PROMO

Četvrta sezona showa donijela nam je čak dvojicu 'Savršenih', Šimu Eleza i Miloša Mićovića. Šime je u finalu odabrao Vanju Stanojević, studenticu fizike i kemije iz Slovenije, no njih dvoje kao par nisu zaživjeli nakon showa.

- Nismo zajedno. Probali smo, ali nije išlo. Vidjeli smo ne ide pa eto - kraj priče - izjavio je tada šarmantni Splićanin.

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Iako je u showu bio najviše zapamćen njegov odnos s Laurom Prgomet, Šime je nakon showa bio u vezi s Majom Šuput. Njih dvoje su često dijelili zajedničke fotografije s putovanja i raznih aktivnosti na društvenim mrežama, a javnost su šokirali u svibnju ove godine kad su objavili kako više nisu zajedno. 

Foto: Instagram/Maja Šuput

Beograđanin Miloš Mićović bio je drugi 'Gospodin savršeni' četvrte sezone, a on je svoju posljednju ružu dao Maidi Ribić s kojom je od samoga početka imao vidljivu kemiju. No, čak ni jaka kemija nije pomogla da njihova veza potraje i nakon showa.

- Kad smo se rastali, sve je to nekako bilo na brzinu, imali smo neku blagu komunikaciju, bila je priča da ćemo pokušati, a onda mi je Maida neke stvari prešutjela, nestala na nekoliko dana - ispričao je Miloš tada koji je još uvijek slobodan. 

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Podsjetimo, u posljednjoj sezoni showa gledali smo također dvojicu 'Savršenih'. Karlo Godec je odabrao Slovenku Kaju Casar s kojom je još uvijek u vezi te žive zajedno u Zagrebu, a nedavno su udomili psa. Petar Rašić je svoju posljednju ružu dao Anastasiji Kaleb, njih dvoje bili su u vezi nakon showa, ali se nedavno otkrilo kako je njihovoj ljubavi došao kraj.

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