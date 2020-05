'Skandal' Sandra u jednom je vikendu zaradila za automobil

Pjevačica Sandra Prodanović (32), javnosti poznata kao Sandra Afrika, ovih dana novinske stupce ne puni zbog obaranja rekorda na glazbenim ljestvicama nego zbog eksplicitnih fotografija na kojima, navodno, pozira s bivšim dečkom, nogometašem Vladimirom Volkovim (33). Fotografija na kojoj naga djevojka leži na muškarcu s gotovo identičnim tetovažama poput onih kojima je tijelo ukrasio Volkov počele su kružiti društvenim mrežama, a nije trebalo mnogo vremena da se oglase i navodni akteri ovog seks-skandala.

- Dokle više! Stvarno je prevršena svaka mjera. Neki ljudi bi baš voljeli da me vide u nekoj aferi. Takvo nešto ne postoji. Kakve eksplicitne ili gole slike?! Kad god se pojavi neka eksplicitna ili gola slika anonimnih djevojaka kojima se ne vidi lice nego podsjećaju na mene iz ovog ili onog razloga, odmah sam to ja. Ma kako da ne - rekla je Sandra, piše srpski Alo.

Atraktivna pjevačica ljubavnu vezu s Vladimirom počela je prije tri godine, nedugo nakon što je prekinula s dugogodišnjim zaručnikom, s kojim je i poslovno surađivala. Eksplicitne fotografije izazvale su burne reakcije javnosti. I dok neki pišu kako na fotografijama nije ‘‘najpoznatija guza Balkana’’, drugi komentiraju kako se Africi karijera našla u krizi, pa na sve načine pokušava biti dio nekakvog skandala.

No vratimo se na početak Sandrine karijere, kad je ‘‘žarila i palila’’ hrvatskim klubovima odjevena u minijaturne kostime. Prvi put na pozornicu se popela kao plesačica poznatog folk pjevača Mile Kitića, a nedugo nakon toga počela su šuškanja kako je, tad maloljetna Sandra, u ljubavnoj vezi s vidno starijim glazbenikom. Oboje su negirali navodne optužbe, ali mnogobrojni pratitelji i dan danas komentiraju kako se ‘‘probila’’ preko kreveta oženjenog muškarca.

- Nikad mi nije pomogao. Bila sam uvrijeđena kad nije htio nazvati Marinu Tucaković da mi napravi pjesmu. Lakše je svugdje otići s preporukom. Njemu je to bilo pet minuta posla, ali nije htio - ispričala je Sandra za portal ekskluziva.ba.

Početkom 2007. godine odlučila je pokrenuti glazbenu karijeru s obzirom na to da je kao plesačica izazvala mnoge reakcije publike.

- Moj menadžer, tadašnji dečko, primijetio je da se na Balkanu velika prašina podigla oko mene. Kako sam dobila tad informaciju, Miletovu menadžeru su doslovno uvjetovali da se moram pojaviti na njegovu nastupu. Moj menadžer je dobio te informacije i vidio da se ja u toj situaciji doslovno koristim gotovo nizašto. Rekao mi je: ‘Zašto to radiš kad možeš sad, u ovoj situaciji, s bilo kakvom pjesmom napuniti bilo koji klub?’. Odveo me k Marini Tucaković, koja mi je napisala pjesmu ‘Afrika’. U samo nekoliko dana pjesma je postala veliki hit. Po njoj sam dobila nadimak i nastupi su počeli odmah. Punila sam diskoteke širom Balkana i Europe. Nisam znala što me je snašlo - prisjetila se Sandra svojih početaka u intervjuu za 24sata. Prije desetak godina špica noćnog života bila je u Lampašima, koje je tada držao pjevač Ivan Zak. Svoje prve glazbene korake Afrika je napravila upravo u tom klubu.

- Sjećam se, diskoteka je bila uvučena oko 200 metara od glavne ceste. Ja ulazim na parkiralište, a ispred diskoteke red do ceste. Tako je počela Afrika harati Hrvatskom. Ubrzo su drugi vlasnici vidjeli što Ivan radi i počela je otimačina za termine, gdje ću i kad pjevati u Hrvatskoj. Tu smo se upoznali Zak i ja, a sad smo čak i kumovi. Naravno da mi je puno to pomoglo u karijeri. Tad je sve i počelo - rekla nam je pjevačica i dodala kako ništa ne bi mijenjala. Iza nje je, kaže, ostalo, lijepo vrijeme puno hitova. Valjda zato i dobro pliva kroz sve ove promjene u muzici.

Njezin uspjeh nije samo mjerljiv u klikovima i broju nastupa nego i u nekretninama, luksuznim automobilima i jahti.

- Ne bih o tome da ne bi bilo da se hvalim. Ali evo, prvi automobil sam zaradila i kupila odmah poslije prvog radnog pjevačkog vikenda u Švicarskoj - otkrila nam je pjevačica.

Nije tajna da pjevačice danas, pogotovo u tom “žanru”, pa tako i Sandra, moraju impresionirati i izgledom kako bi privukle pozornost na sceni. No ljepota i seksepil kod gostiju nekad pobude toliko pozornosti da znaju biti neugodni. Afrika nam je otkrila i kako se ‘‘bori’’ s pohotnim muškarcima.

- Estrada se pretvorila u scenski nastup. I došlo je vrijeme da više to zanima žene nego muškarce. U prvim redovima su sve djevojke. Naravno, moraš izgledati vrlo dobro kako bi to funkcioniralo. A prema muškarcima uvijek imam neki prijateljski, bratski stav, tako da nemam neugodnih situacija. Pjevačica nam je otkrila i još jedan razlog zbog kojeg voli boraviti u Lijepoj Našoj. Naime, njezina obitelj ‘‘vuče’’ hrvatske korijene.

- Moja baka je iz Korenice, imam tamo obitelj. Bila sam kao mala, ali već dugo nisam bila jer baka danas živi u Frankfurtu. Ali ići ću ubrzo - rekla nam je atraktivna pjevačica, koja nikad nije imala glazbene uzore. Ipak, u slobodno vrijeme voli slušati hrvatsku glazbu.

- Nikad nisam imala uzore. Volim slušati Zaka, Grašu i Severinu. Duet sa Zakom bio bi pun pogodak - kaže. Iako je mnogim pjevačicama kafana bila odskočna daska u karijeri, Sandra, priča nam, nikad nije imala priliku zapjevati na spomenutim mjestima.

- Kafana je dobra škola za onoga tko se želi baviti ovim poslom. Ja nisam bila te sreće ili, kako neki kažu, nesreće. Menadžer me ubacio odmah u najjače naše klubove širom Europe - rekla nam je za kraj Afrika, koja se, kao i svi ostali glazbenici, nada što bržem povratku ljudi u diskoteke. Jer kad je diskoteka puna, onda je i račun još puniji.