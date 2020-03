Skinula se s droge, ima PTSP, nazivali je razaračicom brakova

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: I Lady GaGa je u izolaciji: 'Kod kuće sam, družim se sa psima'

Pjevačica Lady GaGa rodila se kao Stefani Joanne Angelina Germanotta 28. ožujka 1986. u New Yorku, a danas slavi 34. rođendan. Vodi turbulentan život koji su joj, između ostalog, obilježile mnoge ljubavne veze.

Foto: Instagram

Gaga je odrasla u obitelji talijanskog podrijetla. S jedanaest godina krenula je pohađati privatnu katoličku školu 'Convent Of A Sacred Heart'. Već u toj školi bila je jedna od najpoznatijih školskih glumica koja se, kako je rekla, često znala i previše uživjeti u ulogu. Glumila je u mjuziklima, pjevala i plesala. Sa sedamnaest godina uspjela je upasti u prestižnu školu umjetnosti Tisch. No, brzo je shvatila kako to nije za nju, te je nakon samo jedne godine odustala od studiranja.

Foto: Instagram/orijent

Ubrzo je napustila roditeljski dom i sa Manhattana otišla u mali zabačeni stan u Brooklynu gdje je, kako je rekla jednom prilikom, upala u loše društvo i počela eksperimentirati s drogama. Tada je počela raditi kao konobarica u njujorškom baru, a kasnije i kao striptizeta i go-go plesačica. Tako si je financirala kostime za gaže, koje je često znala i lijepiti najobičnijim ljepilom.

Godine 2006. Stephanie je prvi put koristila pseudonim Lady GaGa koji joj je pao na pamet zbog, kako kaže, Freddieja Mercuryja i pjesme 'Radio Ga-Ga'. Njezin debitantski album 'The Fame' izašao je 19. kolovoza 2008. Imao je 14 pjesama, od kojih je šest dobilo spot. Do 2012. prodan je u čak 16 milijuna primjeraka. Prvi singl 'Just Dance' otvorio je GaGi vrata glazbene industrije. No prava je bomba uslijedila kad je izdan drugi singl 'Poker Face'...

Foto: Youtube/Screenshot/Twitter

Godine 2009. potaknula je priče o tome da je hermafrodit i da ima penis, na izravno pitanje o tome odlučno je demantirala cijelu priču. Tijekom intervjua u Australiji, glazbenica je na to škakljivo pitanje rekla da joj je ispod razine uopće govoriti o tome.

- Cijela priča je smiješna i potpuno neistina - rekla je. Glasine o tome da ima penis eskalirale su nakon što je na koncertu silazila s motora, a ispod haljinice se mogla primijetiti sumnjiva izbočina. Lady GaGa kaže da je to bila slučajnost.

Foto: Youtube/Screenshot/Twitter

Osim borbe s drogom, kontroverzne priče da je hermafrodit i velikog uspjeha na glazbenoj sceni, njezin su život obilježile burne ljubavne veze. Prozvali su je i 'razaračicom brakova'.

Lady Gagu su tijekom prošlog ljeta povezivali s inženjerom zvuka Danom Hortonom (50), ali ona je ujesen sama potvrdila da je slobodna. Prije Christiana Carina bila je zaručena za glumca Taylora Kinneyja (38), s kojim je bila pet godina, a prekinuli su 2016.

Foto: MIKE BLAKE/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Nedavno se našla u skandali i zbog navodne afere s glumcem Bradleyem Cooperom (45), s kojim je snimala film 'Zvijezda je rođena', a koju su oboje negirali i tvrdili kako među njima ne postoji ništa više od prijateljstva.

Sada je u vezi s Michaelom Polanskim, bivšem investitoru koji radi kao izvršni direktor poduzeća Parker Group, koje je u vlasništvu jednog od osnivača Facebooka Seana Parkera.

Foto: Instagram

- Michael je stvarno jako pametan dečko, ozbiljan je. Ljudi pričaju da ih je upoznao Sean Parker u svom domu, a bili su zajedno na ručkovima i drugim događanjima. Sean je povodom svog rođendana organizirao zabavu u svom domu u Los Angelesu u prosincu, a Gaga i Michael su bili tamo - rekao je izvor za strane medije.

A osim ljubavnih afera, život Lady Gage obilježile su mnoge traume. Za vrijeme svoje turneje '2020 Vision: Your Life In Focus' progovorila je o zdravstvenom stanju i traumama koje su joj obilježile život. Sve je ispričala kod voditeljice Oprah Winfrey (66) pred 15.000 ljudi na Floridi.

- Bila sam više puta silovana kada sam imala 19 godina. Nisam imala psihijatra, ni doktora koji mi može pomoći. Imam PTSP i trpim kroničnu bol. Neuropatska bol kao odgovor na traume je dio mog života. Na antidepresivima sam, imam nekoliko liječnika sada i tako preživljavam - rekla je pjevačica i dodala kako ju je zlostavljala osoba koju je dobro poznavala. Priznala je i kako se zbog svega dugo rezala po tijelu.

Foto: Instagram/orijent

- Samoozljeđivanje sam uspjela zaustaviti kada sam shvatila da to što radim činim kako bi pokazala ljudima da se borim s boli umjesto da im kažem. Govorim ovo s mnogo poniznosti i snage. Zahvalna sam što to više ne radim i ne želim to romantizirati - rekla je.

Međutim, ono što nikada nije priznala su plastične operacije.

- Volim svoj talijanski nos. Rekla sam da neću na plastičnu operaciju - izjavila je GaGa krajem 2018. za britanski Mirror. Pjevačica je ispričala kako su ju počeci njezine glazbene karijere inspirirali za ulogu u filmu 'Zvijezda je rođena'. Naime, prije nego je Lady GaGa objavila prvi singl, savjetovali su joj da operira nos.

Foto: Profimedia

- Uvijek sam činila suprotno od onoga što su mi rekli. Ako bi mi savjetovali da budem seksi žena, ja sam učinila nešto sasvim drugačije - rekla je pjevačica. Dodala je kako su joj govorili i na koji način bi trebala plesati, ali ona je to zanemarivala.

Ipak, fotografije s početka karijere i one danas, pokazuju nešto sasvim drugo... Ugledni kirurzi kažu da je 'popravljala' nos, usne i jagodice.

Foto: Instagram/MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

- S obzirom na to da joj nedostaju ekspresije lica, pretpostavljam da je stavljala botoks. Očita je razlika i u njezinu nosu pa se sigurno podvrgnula rinoplastici - rekao je britanski kirurg Tijion Esho (38). Dodao je da se razlika vidi i u punoći obraza i jagodica, za koju su vjerojatno zaslužni fileri. Fileri su, pojašnjava, možda korišteni i za konturiranje lica jer njezina vilica i brada danas imaju potpuno drukčiji oblik nego prije.

