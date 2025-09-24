Suprug Aleksandre Prijović je iskeširao vrtoglavu cifru za njezin rođendanski poklon...

Aleksandra Prijović svoj je 30. rođendan proslavila intimno, daleko od reflektora. No večer je ipak dobila dozu glamura. Nakon što je ugasila svjećice uz pomoć sina Aleksandra, suprug Filip Živojinović pružio joj je crvenu Cartier vrećicu. U kutiji je bila ogrlica izrađena u ružičasto-zlatnoj boji, ukrašena sa 162 brilijantno brušena dijamanta ukupne težine 3,17 karata, piše Informer. A vrijednost tog poklona, tvrde, iznosi oko 130.000 eura.

Aleksandra je, kažu, ostala potpuno zatečena, a suze radosnice bile su najbolji dokaz koliko ju je gesta dirnula.

- Filip je stvarno slušao njene želje i želio joj pokazati koliko je voli - dodao je izvor.

Aleksandra Prijovi? u sretnom je braku s Filipom Živojinovi?em

Kako se navodi, Aleksandra već godinama skuplja Cartier nakit. Prvu ogrlicu tog brenda kupila je sama prije desetak godina, a ovaj rođendanski poklon stigao je kao kruna njezine kolekcije.

Atmosfera na proslavi bila je topla i obiteljska, a jedan od najdirljivijih trenutaka bio je kad je zagrljena s bakom zapjevala 'Od izvora dva putića', prvu pjesmu koju je od nje naučila. Pjevačica je za tu priliku zablistala u crvenoj haljini, i to samo 20 dana nakon pšto je rodila djevojčicu Ariju u privatnoj beogradskoj bolnici.

Početkom godine otkrila je da čeka drugo dijete i najavila kratku pauzu u karijeri. Već ranije je priznala kako joj je velika želja imati kćer.

- Najvažnije mi je da je moja obitelj uvijek dobro. Voljela bih, ako ne sljedeće godine, jer sada puno radimo, da dobijem kćer - rekla je u jednom intervjuu.

Veliku podršku u svemu pruža joj suprug Filip, s kojim je u bračnu luku uplovila u lipnju 2018. u Beogradu. Samo godinu kasnije, u ožujku 2019., dobili su sina Aleksandra.

Aleksandra Prijovi? u sretnom je braku s Filipom Živojinovi?em