Sve što trebate znati o dodjeli nagrade Oscar 2026.: Tko su sve favoriti, prijetnje i skandali...

Sve je spremno za 98. dodjelu Oscara, najglamurozniju noć u Hollywoodu koja će se održati u nedjelju, 15. ožujka, u Dolby Theatreu u Los Angelesu. Kroz ceremoniju će publiku, drugu godinu zaredom, voditi komičar i voditelj Conan O'Brien, a utrka za zlatni kipić ove je godine neizvjesnija no ikad.

U centru pažnje su dva filma koja su pomela konkurenciju po broju nominacija: vampirski ep "Sinners" i politička drama "One Battle After Another", no cijelu sezonu nagrada obilježile su brojne kontroverze koje su u nekoliko navrata gotovo zasjenile i same filmske uspjehe.

Sezona obilježena skandalima i kontroverzama

Ovogodišnja sezona nagrada pretvorila se u jednu od najturbulentnijih u novijoj povijesti. Niz kontroverzi, od bizarnih internetskih rasprava do ozbiljnih incidenata, bacio je sjenu na dodjelu ovogodišnjih zlatnih kipića. Sredinom veljače glumac Timothée Chalamet izazvao je lavinu reakcija izjavom da "nikoga nije briga" za operu i balet, što je pokrenulo takozvani "Balletgate".

- Ne želim raditi u baletu, operi, ni projektima za koje svi ističu da ih se treba održavati na životu, iako više nikoga nije briga za to - rekao je glumac.

U raspravu su se uključile brojne javne osobe, a društvene mreže preplavile su satirične snimke na njegov račun. Nedugo zatim, viralnom je postala stara snimka Jessie Buckley, favoritkinje za najbolju glumicu, u kojoj izražava antipatiju prema mačkama, što je također potaknulo burne rasprave na internetu.

Ipak, najozbiljniji događaj zbio se na dodjeli britanskih nagrada BAFTA, kada je tijekom prijenosa uživo John Davidson, koji inače boluje od Touretteovog sindroma, iz publike nenamjerno izviknuo rasističku uvredu prema glumcima filma "Sinners", Michaelu B. Jordanu i Delroyu Lindu. Reakcija organizatora i BBC-ja, koji je emitirao ceremoniju s odmakom, ali nije uspio cenzurirati incident, naišla je na oštre kritike javnosti.

Inače, Davidson je poslužio kao inspiracija za film "I Swear", koji prikazuje mladog Škota koji se bori s ovim poremećajem. Touretteov sindrom dijagnosticiran mu je u dobi od 25 godina, a njegovi simptomi uključuju tikove i nekontrolirane ispade koji često sadrže psovanje.

FBI upozorio o mogućoj prijetnji iranskih dronova

Dodjela se ove godine odvija se uz pojačane sigurnosne mjere nakon upozorenja američkih sigurnosnih službi o mogućim prijetnjama dronovima. Ipak, organizatori ističu da nema razloga za zabrinutost te da su pripreme za sigurnost standardni dio organizacije jednog od najvažnijih događaja u filmskoj industriji.

Američke vlasti, kako piše ABC News, posljednjih su dana upozorile policijske službe diljem Kalifornije na mogućnost da bi Iran mogao pokušati odgovoriti na američke vojne poteze pokretanjem dronova prema zapadnoj obali SAD-a. Iz Los Angeles County Sheriff's Departmenta nisu željeli komentirati detalje upozorenja, ali su potvrdili kako djeluju uz pojačanu razinu pripravnosti i dodatne mjere opreza. O sigurnosnim pripremama govorio je i izvršni producent ceremonije Raj Kapoor tijekom konferencije za medije na kojoj je sudjelovao kreativni tim 98. dodjele Oscara.

- Raspolažemo jednim od najiskusnijih sigurnosnih timova u industriji. Svake godine analiziramo globalna događanja i blisko surađujemo s FBI-jem i policijom Los Angelesa - izjavio je Kapoor, dodajući kako organizatori žele osigurati da se svi sudionici i gledatelji osjećaju potpuno sigurno. Sigurnosne mjere ove su godine dodatno pojačane, ali su osmišljene tako da ne budu previše uočljive posjetiteljima i gostima ceremonije, prenosi Variety.

I sami umjetnici, kao i njihovi glasnogovornici, strepe od počitičkih pitanja koje bi novinari mogli postaviti uoči dodjele. Razlog tome su pitanja novinara na filmskom festivalu u Berlinu koja su se bila politički obojena.

Vampirski ep ispisao povijest, Andersonov film glavni konkurent

Apsolutni favorit po broju nominacija je film "Sinners" redatelja Ryana Cooglera, koji je ušao u povijest s rekordnih šesnaest nominacija. Time je nadmašio dosadašnje rekordere "Sve o Evi", "Titanic" i "La La Land", koji su imali po četrnaest. Ova vampirska priča, smještena u doba rasne segregacije na američkom Jugu, nominirana je u gotovo svim glavnim kategorijama, uključujući najbolji film, režiju, originalni scenarij te glumačke nominacije za Michaela B. Jordana, Delroya Lindoa i Wunmi Mosaku.

Coogler je za Variety nedavno komentirao što bi mu osvajanje Oscara značilo za karijeru.

- Nagrada bi bila moja prilika da zadržim ovaj posao. Prilika da napišem scenarij, okupim ekipu, zaposlim sindikalne radnike, doprinesem tome da ljudi imaju zdravstveno osiguranje. Činjenica da i dalje radim ovaj posao je najveći dar koji mogu imati u ovome trenutku - komentirao je.

Glavni konkurent mu je film "One Battle After Another" legendarnog Paula Thomasa Andersona, koji je prikupio trinaest nominacija. Ova politička satira o bivšim revolucionarima osigurala je čak četiri glumačke nominacije, za Seana Penna, Teyanu Taylor, Benicija Del Tora i Leonarda DiCaprija, te se smatra ozbiljnim kandidatom za glavnu nagradu večeri, pogotovo nakon pobjeda na dodjelama strukovnih cehova. Ova dva filma donijela su studiju Warner Bros. povijesni uspjeh s ukupno 33 nominacije, što je izvršni direktor David Zaslav nazvao "zlatnim trenutkom za kompaniju", osobito u kontekstu glasina o prodaji studija Netflixu.

U utrci za najbolji film natječu se još i "Frankenstein" Guillerma del Tora, "Hamnet" redateljice Chloé Zhao, "Marty Supreme" s Timothéeom Chalametom u glavnoj ulozi, kao i europski hitovi "Sentimental Value" i "The Secret Agent".

Tko su favoriti u glumačkim kategorijama?

Dok je utrka za najbolji film napeta, situacija u glumačkim kategorijama nešto je jasnija, ali i dalje s prostorom za iznenađenja. Čini se da je jedina sigurna oklada Jessie Buckley, koja je za ulogu supruge Williama Shakespearea u filmu "Hamnet" osvojila sve važnije pred-oskarovske nagrade i slovi kao apsolutna favoritkinja za najbolju glumicu.

U kategoriji najboljeg glumca, prema predviđanjima analitičara, blagu prednost ima Michael B. Jordan za dvostruku ulogu u filmu "Sinners", no pobjeda bi mogla pripasti i Wagneru Mouri, koji bi postao prvi Brazilac s Oscarom za glavnu mušku ulogu.

- Dugo sam u ovoj industriji. Divio sam se Akademiji, kolegama i nevjerojatnim filmovima koji su radili, a upravo oni su me inspirirali čitav moj život. Uopće biti u njihovu društvu je osjećaj zbog kojeg se osjećam sjajno - komentirao je Jordan nakon proglašenja nominacija.

U sporednim kategorijama vlada neizvjesnost. Za najboljeg sporednog glumca favorit je dvostruki oskarovac Sean Penn za ulogu u filmu "One Battle After Another", dok je utrka za najbolju sporednu glumicu potpuno otvorena. Najveće šanse daju se veteranki Amy Madigan za ulogu vještice u hororu "Weapons" te Wunmi Mosaku za njenu izvedbu u rekorderu "Sinners".

Nova kategorija i potencijalni povijesni trenuci

Ovogodišnja dodjela ostat će zapamćena i po uvođenju potpuno nove kategorije: Oscara za najbolji casting. Ovim potezom Akademija je konačno odala priznanje casting direktorima, a prve nominirane su, između ostalih, Francine Maisler za "Sinners" i Nina Gold za "Hamnet".

Ceremonija bi mogla donijeti i nekoliko povijesnih pobjeda. Film "Sinners" mogao bi srušiti rekord po broju osvojenih kipića u jednoj večeri, koji s jedanaest pobjeda drže "Ben-Hur", "Titanic" i "Gospodar prstenova: Povratak kralja".

Njegova snimateljica, Autumn Durald Arkapaw, mogla bi postati prva žena koja je osvojila Oscara za najbolju fotografiju, dok bi kostimografkinja Ruth E. Carter mogla postati prva crnkinja s tri Oscara.

Luksuz koji se pamti: Što se krije u slavnoj poklon vrećici?

Iako će samo neki kući ponijeti zlatni kipić, nitko od nominiranih u glavnim redateljskim i glumačkim kategorijama neće otići praznih ruku. Za to se pobrinula marketinška agencija Distinctive Assets sa svojom legendarnom "Everyone Wins" poklon vrećicom, čija se vrijednost ove godine procjenjuje na više od 200.000 dolara.

Sadržaj je, kao i uvijek, ekstravagantan. Među darovima se ističu luksuzna putovanja, poput boravka u privatnoj vili u Kostariki i odmora za šesnaest osoba na Ibizi. Tu su i vaučeri za liposukciju, potpuni "makeover" osmijeha u vrijednosti od 25.000 dolara te, kao apsolutni hit, poklon bon za izradu personaliziranog predbračnog ugovora. Osnivač agencije Lash Fary ističe da svrha darova nije zadovoljavanje potreba zvijezda.

- Naši izvanredni darovi za nominirane nipošto se ne temelje na potrebama. Ovime odajemo priznanje nevjerojatnim umjetnicima, istovremeno promovirajući male poduzetnike, brendove u vlasništvu manjina i žena te tvrtke koje daju doprinos zajednici - pojasnio je Fary.

Popis darova nastavlja se ekskluzivnim tretmanima lica, setovima japanskih kovčega, veganskim torbicama, biljnim kavijarom te gurmanskim delicijama poput čokoladnih pereca s jestivim zlatom i luksuznih proizvoda s dodatkom kanabisa.

