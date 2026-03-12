Obavijesti

USPJEH FILMA

'Train Dreams': Tiha američka drama koja je osvojila kritiku i četiri nominacije za Oscara

Piše Natali Smirčić,
'Train Dreams': Tiha američka drama koja je osvojila kritiku i četiri nominacije za Oscara
Foto: screenshot/Youtube

Uspoređivan s radovima Terrencea Malicka, 'Train Dreams' nudi univerzalnu priču o ljudskoj otpornosti, ispričanu kroz tišinu i emociju

U sezoni filmskih nagrada kojom dominiraju glasni spektakli, jedna se intimna priča istaknula svojom tišinom i snagom. Riječ je o drami 'Train Dreams' redatelja Clinta Bentleyja, filmu koji je postao miljenik kritike i osigurao čak četiri nominacije za Oscara, uključujući i onu za najbolji film.

Priča o životu satkanom od gubitka i samoće

Film je adaptacija hvaljene novele Denisa Johnsona i prati život Roberta Grainiera (Joel Edgerton), radnika na početku 20. stoljeća u divljini američkog Pacifičkog sjeverozapada. Njegov život, koji gradi sa suprugom Gladys (Felicity Jones), raspada se nakon strašne tragedije, gdje u katastrofalnom šumskom požaru gubi cijelu obitelj.

Foto: screenshot/Youtube

Film meditativno prati njegovu dugu borbu s gubitkom, sjećanjima i samoćom, dok oko njega Amerika prolazi kroz drastične promjene potaknute industrijalizacijom. To je priča o svjedočenju nestanka jednog načina života i pokušaju pronalaska smisla u svijetu koji se nepovratno mijenja.

Uloga karijere za Joela Edgertona

U srcu filma je izvedba Joela Edgertona, koju su kritičari jednoglasno proglasili jednom od najboljih u karijeri, a donijela mu je i nominaciju za Zlatni globus. Redatelj Clint Bentley okupio je i snažnu sporednu postavu koju čine Felicity Jones, William H. Macy i Kerry Condon. Posebnu atmosferu filmu daje glas naratora Willa Pattona, koji povezuje fragmente Grainierova života i vodi gledatelje kroz njegov unutarnji svijet.

Foto: screenshot/Youtube

Četiri nominacije za Oscara

Nakon premijere na Sundance Film Festivalu, film je otkupio Netflix, omogućivši mu globalnu dostupnost. Kritika ga je dočekala s oduševljenjem, što potvrđuje i ocjena od 94 posto na stranici Rotten Tomatoes, a uvršten je i među deset najboljih filmova godine prema izboru Američkog filmskog instituta.

Vrhunac priznanja su četiri nominacije za Oscara: za najbolji film, adaptirani scenarij, fotografiju i originalnu pjesmu ('Train Dreams' Nicka Cavea).
 

OSTALO

