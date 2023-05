Teško je živio, a u showu su mu se cure rugale: Dušan iz 'Ljubav je na selu' sada ima novi život

Dušan Golubovac (33) sa suprugom Ana Marijom je dobio drugo dijete, ali zbog poplava u Sisku ne može doći do bolnice da ih vidi. On je inače javnosti poznat iz 12. sezone emisije 'Ljubav je na selu'.

POGLEDAJTE VIDEO:

Dušan je tada na imanju imao tri dame, ali u niti jednoj nije pronašao 'onu pravu'. Nekoliko godina kasnije svoju srodnu dušu je upoznao na društvenim mrežama, a par se brzo i vjenčao.

Riječ je o Ani-Mariji iz bosanske Fojnice s kojom ima kćerkicu Mašu, a sada je stigao i sin Mihael.

- Upoznali smo se preko Facebooka i dopisivali se nekoliko mjeseci, a čim je bilo moguće, otputovao sam po nju, doveo je u Zrin i vjenčali smo se - ispričao je farmer jednom prilikom za RTL.

Foto: Privatni album

U showu je osvojio srca gledatelja svojom skromnošću, ali i mnoge rastužio teškom životnom pričom. Umjesto romantičnih večera i nove ljubavi, Dušan je dobio samo vrijeđanje i omalovažavanje zbog njegova načina života.

Ni prošlost mu nije bila naklonjena, a još u djetinjstvu susreo se s gorkom životnom realnošću. S bratom Vojislavom i sestrom Milanom došao je u Dječji dom Vrbina u Sisku, kad je bio peti razred osnovne škole.

Foto: Instagram

Ne voli pričati o tom periodu. Još postoje ožiljci koji su utjecali na njegovo odrastanje.

- Teško mi je palo odvajanje od obitelji. Takav život utjecao je na mene. Morao sam preko noći odrasti. Naučio sam se snalaziti u životu. Naučio sam cijeniti ono što imam. Naučio sam da mi u životu ne treba puno sreće. Moja najveća sreća je zdravlje - priznao je za 24 sata jednom prilikom Dušan.

Foto: privatan album

Roditelji su ga ostavili u domu jer, kaže, nisu imali uvjete da djeca normalno pohađaju osnovnu školu.

- U dom smo morali ići jer u to vrijeme nije bilo autobusa koji je išao u područje na kojem se nalazila škola. Često smo kasnili. U domu smo se snalazili iako nisam bio sretan što sam odvojen od svojih. Jednostavno, nismo imali izbora - ispričao je tada.

Foto: Facebook

U toj sezoni showa kada je on sudjelovao susreo je i staru prijateljicu Sandru koja je za njega imala samo riječi hvale.

- Mnogi ljudi osuđuju ga zbog uvjeta u kojima živi. Najviše djevojke. No pitanje je kako bi se one snašle kad bi ušle u njegove cipele. Vjerojatno ne bi imale ništa. Tom dečku se treba diviti jer ono što je on proživio ne bi mogao svatko - ispričala je tada Sandra koja je djetinjstvo provela s Dušanom.

Foto: RTL/canva

Isto tako, Dušanu je u potresu stradala i kuća, pa su baš u vrijeme kada je supruga bila trudna s djevojčicom Mašom živjeli u kamp kučici. Tada je produkcija 'Ljubavi na selu' i 'Večere za pet' RTL-a skupljala za Dušana građevinski materijal kako bi se obitelj mogla useliti u dom.

Foto: Facebook

Najčitaniji članci