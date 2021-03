Onoga trenutka kad policijske istrage opterete neku poznatu obitelj koja je do tada uživala u luksuzu nepoznatom i nedostupnom većini stanovnika Lijepe naše, kreće dobro poznati scenarij: razvodi.

U nastavku teksta donosimo profile žena klana Todorić i Mamić, koje su se razvele u jeku afera, sudskih postupaka, odnosno kraha obiteljskog carstva.

U obitelji Todorić priču oko sloma Agrokora brakom su platile dvije žene, Iva Todorić i Martina Todorić djevojački Novosel; prva je kći Ivice Todorića, druga nevjesta. Obje su brak okončale 2017. godine, iako se Iva Todorić od Hrvoja Balenta službeno razvela dvije godine kasnije.

Iva Todorić, još kao djevojčica je pokazivala interes za obiteljski posao radeći u obiteljskom stakleniku u Kloštar Ivaniću, tijekom srednje škole je konobarila, ali i radila kao voditeljica na štandu na velesajmu. Diplomirala je ekonomiju, a u Agrokoru je godinama radila kao direktorica marketinga. Za Hrvoja Balenta udala se 2001. godine, a vjenčanje je bilo, naravno, elitno. U tadašnjem hotelu Intercontinental okupilo se oko 300 uzvanika, pjevao je Jasmin Stavros, a Iva je nosila ručno rađenu vjenčanicu naručenu u Italiji. Hrvoje je ubrzo dobio posao kao menadžer u Agrokoru, a njihov brak se godinama činio idiličan.

Živjeli su na visokoj nozi, odlazili na putovanja, kupovale su se skupocjene stvari, odjela, torbice, nakit, satovi... Iva je najviše trošila upravo na torbice, a imala ih je 30-ak u raznim bojama. Vrijedne gotovo 300 tisuća kuna, mahom su markirane i to pretežito Hermes Birkin. Osim te marke, Iva obožava i Chanel, blještavi nakit te satove. Svoj 40. rođendan slavila je u Kulmerovim dvorima s 200-ak uzvanika, a pjevao im je Miroslav Ilić koji je za 45 minuta nastupa dobio 10.000 eura.

Za razliku od Martine Novosel, koja je bila u braku s Antom Todorićem, Iva je voljela glamurozan život i medijsko eksponiranje, s to joj je kao direktorici marketinga u Agrokoru bio i posao. Često je bila viđena u društvu Severine, Andree Čermak, Karle Kaić, Ive Balaban...

Nakon kraha poslovnog carstva Todorićevih, Iva je najbolju prijateljicu pronašla u Ani Bučević s kojom je išla na vortex krstarenja vrijedna 17.000 kuna. No, i tada je pokazala da od luksuza ne odustaje pokazavši na ruci sat Rolex Daytona od 18-karatnog zlata vrijednim preko 250.000 kuna, kao i zlatnu narukvicu, najvjerojatnije Cartier Love, minimalne cijene 40.000 kuna.

Vlasnica je tvrtke Srculence i bavi se trgovinom, prodajom nekretnina, energetskim certificiranjem, cateringom, uslugama kreditiranja... Danas živi kudikamo skromnije, ima novog partnera čiji identitet skriva od javnosti, a lani je čak tražila potporu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za očuvanje radnih mjesta u koronakrizi u visini od 3250 kuna po zaposleniku.

Martina Novosel, Miss Hrvatske 1997. godine, za Antu Todorića kojega poznaje još od srednje škole, udala se 2005. godine. Baš kao i na Ivinoj svadbi, u hotelu Opera bilo je 300 uzvanika, pjevali su Jasmin Stavros i Jole, a Martina je imala ručno rađenu vjenčanicu iz Italije. Sama ju je osmislila. Sa svojom, sada bivšom šogoricom Ivom povezuje je i ljubav prema skupocjenim torbicama, ali preferira Chanel, Celine i Balenciage.

Diplomirala je ekonomiju, radila je u Agrokoru, rodila troje djece, a nakon što joj je suprug završio u istražnom zatvoru 2017. godine, pokrenula je brakorazvodnu parnicu. Osim što je nekoliko puta snimljena tijekom ljetovanja u Dubrovniku i na Hvaru, Martina se nije voljela pojavljivati u javnosti. Društvena događanja u Hrvatskoj je zaobilazila. Draže od toga bilo joj je kupiti avionsku kartu za Pariz ili New York kako bi otišla na predstavu ili posjetila tjedan mode.

Živjela je luksuzno, no nakon što se počelo pričati o razvodu, ispostavilo se da je Martina godinama bila nezadovoljna statusom unutar obitelji te je aferu Agrokor iskoristila za bijeg. Ubrzo je napustila Zagreb i preselila u Beč. Njezin bivši suprug Ante u međuvremenu je pronašao novu ljubav, i to u Splićanki Petri.

U jeku afere oko Agrokora jedino se nije rastavio Ivan Todorić, dapače, on se baš te 2017. godine i vjenčao i to sa srpskom manekenkom Milicom Mihajlović. Bila je zaposlena kao brend menadžerica Agrokorovog web shopa Abrakadabra.

Prije vjenčanja, Ivan i Milica bili su u vezi od kraja 2008. godine, te godinama žive u Zürichu te imaju dvoje djece i navodno, vrlo turbulentan brak.

Četvrta žena klana Todorić, supruga Ivice Todorića, jedina je ostala samozatajna i odana obitelji. Vesna i Ivica u braku su više od 40 godina, a poput kćeri Ive i nevjeste Martine, i ona je diplomirana ekonomistica koja se u javnosti nije previše pojavljivala.

Da afere razbijaju brakove dokazuje i priča iz dinastije Mamić. Zoran Mamić tako se razveo od riječke ekonomistice Ane Šikić, dok je sin Zdravka Mamića, Marijo okončao svoj brak s Monikom Kravić. Tijekom istrage oko izvlačenja novca iz Dinama, jedino je Zdravko Mamić sačuvao svoj brak s Marinom, samozatajnom ženom koja voli klasičnu glazbu, šetnje i odlaske u crkvu.

Brak s Anom Šikić, Zoranu je bio drugi. Prije Ane, Zoran je bio oženjen s bivšom rukometašicom i stomatologinjom Vanjom. Bili su u braku 18 godina u kojem su dobili dvoje djece. Iako se često pojavljivala u javnosti, svoj život podredila je obitelji. Brak su okončali kada je Vanja iz medija saznala da se njezin suprug viđa s Anom. Zoran je nekoliko godina kasnije oženio Anu Šikić, no brak je završio otvaranjem prve istrage protiv obitelji Mamić. Danas ih povezuje sudska borba za apartmane na Pagu. Zoran je ubrzo našao novu ljubav, i to u Senki Mandić (39) s kojom je u svibnju 2020. godine dobio treće dijete. Vanja, prva supruga Zorana Mamića se nakon rastave posvetila konjima, preponskom jahanju i uređivanju interijera.

Idilična ljubav vladala je i kod Marija i Monike Mamić, nekada Kravić. Atraktivna televizijska voditeljica za Marija se udala 2008. godine odrekavši se karijere u ime obitelji. I ona je poput žena iz klana Todorić, obožavala skupocjene torbice, a tijekom istrage u jednoj od njih pronađeno je 100 eura gotovine. U braku su dobili dvoje djece, a razveli se osam godina kasnije. Njezin bivši suprug Mario Mamić danas je drugi put oženjen i to s ekonomistica Tijom, pokćerkom Ljube Jurčića koja iz braka s košarkašem Chrisom Warrenom ima sina Dominica. Vjenčali su se krajem 2017. godine.

Iako su afere i sudski postupci uzdrmali i obitelj Sanader, oni se za razliku od Todorića i Mamića još drže skupa. Tako je Mirjana Sanader, poput Vesne Todorić i Marine Mamić, ostala uz svoj supruga, bivšeg premijera Ivu Sanadera. No, njihove kćeri, Petra i Bruna otišle su iz Hrvatske. Petra Sanader je 2005. godine upisala Akademiju dramske umjetnosti, a nakon što je diplomirala, 2008. godine preselila se u SAD gdje je upisala Lee Strasberg, institut za glumačko usavršavanje. U New Yorku je, s tadašnjim dečkom Andrejem Dojkićem, živjela u elitnom kvartu, a kasnije su se preselili u Los Angeles. No, par je ubrzo prekinuo, 2010. godine, zbog njegova preljuba. Samo godinu ranije, njezin otac dao je ostavku na mjesto premijera, a na površinu su počele izbijati razne afere. Sve to Petru je ponukalo da ostane u Americi gdje je imala dobila nekoliko uloga, a okušavala se i u modelingu.

Mlađa kći Ive Sanadera, Bruna, također je napustila Hrvatsku. Više od pet godina živi u njemačkom gradu Münchenu, sa suprugom Vedranom Vukadinovićem. Njih dvoje zajedno su od srednje škole, a vjenčali su se na Hvaru 2019. godine. Njezin otac Ivo Sanader nije bio na vjenčanju. Bruna je inače Diplomirala na zagrebačkom Medicinskom fakultetu te je imala gotovo petice. U prosincu 2009. godine, s još dvoje studenata dobila je Dekanovu nagradu za najbolji znanstveni rad. Danas radi u Münchenu gdje ide na specijalizaciju iz psihijatrije.