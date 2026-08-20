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ODLIČNA ZARADA NA KINO BLAGAJNAMA

Tom Holland će od novog filma o Spider-Manu navodno zaraditi ukupno 100 milijuna dolara...

Piše Maša Mai Čigir,
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Tom Holland će od novog filma o Spider-Manu navodno zaraditi ukupno 100 milijuna dolara...
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Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
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Britanski glumac navodno će od novog filma o Spider-Manu zaraditi vrtoglavih 100 milijuna dolara zahvaljujući izvanrednom uspjehu filma

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Britanski glumac Tom Holland ove godine glumio je u čak dva blockbuster filma, novom Spidermanu i Odiseji te se i oženio Zendayom s kojom je glumio u oba ta filma. A sada se, prema pisanju Wrapa, očekuje kako će od filma 'Spider-Man: Novi dan' zaraditi 100 milijuna dolara zahvaljujući izvanrednom uspjehu filma na kino blagajnama. 

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Foto: SUPPLIED BY LMK/IPA

Anonimni izvor koji je, navodno, upućen u Hollandov ugovor, tvrdi kako je britanskom glumcu unaprijed plaćeno 20 milijuna dolara za najnoviju ulogu, što je već dvostruko više nego što je dobio za prethodni film o superjunaku, ali da će od raznih bonusa zaraditi još najmanje 80 milijuna dolara. 'Spider-Man: Novi dan' već je u trećem tjednu prikazivanja postao osmi film s najvećom zaradom svih vremena (bez inflacije) i tako je 2 milijarde dolara u prodaji ulaznica, a od osam filmova koji su posttigli takav ili sličan uspjeh na kino blagajnama, 'Spider-Man: Novi dan' je drugi najbrži koji je to učinio.

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Foto: Aude Guerrucci/REUTERS

Hollandova prijavljena plaća predstavlja ogroman porast u odnosu na njegove prethodne izvedbe u toj ulozi. Kada je prvi put glumio Spider-Mana, u relativno kratkom, ali značajnom pojavljivanju u 'Kapetan Amerika: Građanski rat' (2016.), navodno je dobio 250 tisuća dolara. Za sljedeća tri filma o Spider-Manu u kojima je glumio, 'Povratak kući' (2017.), 'Daleko od doma' (2019.) i 'Bez puta kući', navodno je dobio 500 tisuća dolara, 4 milijuna dolara i 10 milijuna dolara.

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Godine 2023., Marvel filmovi zaradili su samo 206 milijuna dolara uz prijavljeni produkcijski proračun (to jest, bez troškova distribucije i marketinga) od 270 milijuna dolara. Godine 2024., 'Madame Web' film o liku koji je izravno povezan sa Spider-Manom zaradio je samo 100 milijuna dolara uz proračun od 80 milijuna dolara. A 2025. godine, Variety je izvijestio da je Marvel objavio 'tri uzastopna komercijalna neuspjeha', 'Captain America: Brave New World' zaradio je 415 milijuna dolara, u usporedbi s 1,15 milijardi dolara koje je prethodni film o Kapetanu Americi zaradio 2016.godine, 'Thunderbolts' zaradio je 382 milijuna dolara, uz troškove produkcije od 180 milijuna dolara, a 'Fantastična četvorka: Prvi koraci' zaradio je 521 milijun dolara, uz produkcijski proračun od 200 milijuna dolara.

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Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
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