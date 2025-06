Tomašević o Thompsonu: Mislim da bi bilo dobro da se koncert podijelio na dva ili tri manja...

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević je na konferenciji za medije u utorak prijepodne govorio o velikom koncertu Marka Perkovića Thompsona. Objasnio je kako ne postoji 'jedinstveni prometno-sigurnosni alat' već da postoje posebni elaborati za promet, sigurnost, za zaštitu od požara i četvrti koji je za evakuaciju.

- Gradu Zagrebu i policiji poslan je samo prometni elaborat. Međutim, Gradu nisu poslani elaborati za sigurnost i zaštitu od požara, jer ti dokumenti nisu u nadležnosti Grada, niti se trebaju dostavljati gradskim službama. Procedura je takva da se na temelju dostavljenog prometnog elaborata, uz zahtjev organizatora, predlaže prometna regulacija, nakon čega se donose rješenja - rekao je Tomašević.

Rekao je kako je prvi bilateralni sastanak između Grada i organizatora, u vezi logistike koncerta, održan još početkom travnja, a da je trilateralna komunikacija, odnosno suradnja Grada, organizatora i države, uspostavljena tek početkom svibnja.

Hidranti i cisterne s pitkom vodom

- Bit će uključen veliki operativni kapaciteti gradskih službi, osobito Čistoće, s desecima, čak stotinama radnika, ne uključujući sam Hipodrom, koji je pod izravnom organizacijom i odgovornošću organizatora - objasnio je te dodao da su aktivirani kapaciteti Zrinjevca, Vodoopskrbe i odvodnje te Podružnice Zagreb ceste, koja će imati ključnu ulogu u postavljanju prometne signalizacije.

- U okolici Hipodroma bit će postavljeno 25 hidranata, svaki s po četiri slavine, iz kojih će građani moći besplatno piti vodu. Također će biti postavljene cisterne s pitkom vodom - naveo je Tomašević.

Zagrebački gradonačelnik rekao je i kako će Most slobode biti zatvoren za vozila i otvoren za pješake, a koji će još mostovi i ulice biti zatvoreni, o tome se još vode razgovori. Razgovori se još vode i o parkinzima. Tomašević je naglasio kako Grad ne može ni po kojoj osnovi osigurati parking jer nema vlastitih površina, a tuđe ne može uzeti.

- Da imamo vlastite, već bi bile u funkciji za potrebe građana Zagreba - rekao je.

- Očekuje se da će manji dio parkirališta biti prazan s obzirom na to da je riječ o godišnjim odmorima. No, ne treba imati nikakve iluzije da je to dovoljno - dodao je.

- Grad nema na raspolaganju velike slobodne površine koje bi mogao iznajmiti. Ipak, moram naglasiti da Grad aktivno pomaže u traženju rješenja, osobito kad je riječ o parkiranju autobusa i organiziranom prijevozu posjetitelja - poručio je Tomašević.

'Bilo bi dobro da se koncert podijelio na 2-3 manja'

Što se tiče veličine samog koncerta, Tomašević je rekao kako su prvotno od organizatora dobili zahtjev za 60.000 posjetitelja, a potom je ugovor sklopljen na kapacitet od 100.000.

- Nakon što je ugovor potpisan, organizator je prodao 280.000 ulaznica. Organizator je zatim tražio aneks ugovora kako bi se zakupio dodatan prostor Hipodroma za još posjetitelja. Ustanova za upravljanje sportskim objektima je 3. travnja sklopila aneks ugovora za dodatnih 100.000 četvornih metara, uz dodatnu naknadu od 93.000 eura s PDV-om - rekao je.

Istaknuo je i kako je na Hipodromu bilo i više ljudi, primjerice tijekom posjeta pape Ivana Pavla II., no istaknuo je da, kada je riječ o koncertima, treba uzeti u obzir sigurnosne propise, kao i brojne druge faktore.

- Pojavila se informacija da su državna ili gradska tijela sugerirala ili uvjetovala da se umjesto više manjih koncerata održi jedan veliki. Što se tiče državnih institucija, ne mogu govoriti, ali mogu reći da gradske institucije nisu iznosile takav zahtjev - rekao je.

- Osobno smatram da bi bilo dobro da se ovako velik koncert podijelio na dva ili tri manja, i da je organizator to predložio, Grad bi prihvatio - rekao je Tomašević.