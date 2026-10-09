Tonči Huljić: Bare je čovjek koji nijednog trenutka nije bio 'fejk'

Od Gorana Bareta opraštaju se brojni njegovi kolege. Jedan od najistaknutijih domaćih rock glazbenika preminuo je u 62. godini. Među onima koji se opraštaju od njega je i Tonči Huljić koji je za Index rekao kako je Bare bio 'definicija i osvjedočenje glazbe i života'.

- Čovjek koji nijednog trenutka nije ni u čemu bio 'fejk'. Iskren u svemu, u životu, pristupu pjesmama... Svaki tekst je proživio - rekao je Huljić te dodao kako 'svaki put kad jedan umjetnik ode, umre dio svijeta, dio svemira s njime'.

Zagreb: Glazbenik i tekstopisac Tonči Huljić | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Tragičnu vijest su za Večernji list potvrdili Mario Rašić i Alen Tibljaš, članovi benda pronašli su Baretovo beživotno tijelo danas oko 13 sati u njegovu stanu u zagrebačkom naselju Sopot. Za Jutarnji list su njegovi kolege ispričali da su ga preklinjali da ode na temeljit liječnički pregled.

- Nije želio ići doktoru. Često se loše osjećao, no tvrdoglavo je odbijao svaku pomoć - rekli su za Jutarnji list.

ARHIVA Zagreb: Goran Bare, pjeva? | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Dodali su kako vjeruju da je Bareta izdalo srce jer je posljednji nalaz EKG-a bio loš.

- Unatoč tome, i dalje se radovao stvaranju glazbe, imao je puno planova, uvijek s veseljem odlazio na koncerte, najavljivao pjesme za novi album. Volio je svoje trenutke samoće, iako je bio u sretnoj vezi. Nažalost, sudbina je htjela drukčije - rekle su njegove Majke.