Mnogi se kolege opraštaju od Gorana Bareta, a među njima je i Tonči Huljić koji je istaknuo da je Bare uvijek bio iskren, kako u životu, tako i u pristupu pjesmama...
Tonči Huljić: Bare je čovjek koji nijednog trenutka nije bio 'fejk'
Od Gorana Bareta opraštaju se brojni njegovi kolege. Jedan od najistaknutijih domaćih rock glazbenika preminuo je u 62. godini. Među onima koji se opraštaju od njega je i Tonči Huljić koji je za Index rekao kako je Bare bio 'definicija i osvjedočenje glazbe i života'.
- Čovjek koji nijednog trenutka nije ni u čemu bio 'fejk'. Iskren u svemu, u životu, pristupu pjesmama... Svaki tekst je proživio - rekao je Huljić te dodao kako 'svaki put kad jedan umjetnik ode, umre dio svijeta, dio svemira s njime'.
Tragičnu vijest su za Večernji list potvrdili Mario Rašić i Alen Tibljaš, članovi benda pronašli su Baretovo beživotno tijelo danas oko 13 sati u njegovu stanu u zagrebačkom naselju Sopot. Za Jutarnji list su njegovi kolege ispričali da su ga preklinjali da ode na temeljit liječnički pregled.
- Nije želio ići doktoru. Često se loše osjećao, no tvrdoglavo je odbijao svaku pomoć - rekli su za Jutarnji list.
Dodali su kako vjeruju da je Bareta izdalo srce jer je posljednji nalaz EKG-a bio loš.
- Unatoč tome, i dalje se radovao stvaranju glazbe, imao je puno planova, uvijek s veseljem odlazio na koncerte, najavljivao pjesme za novi album. Volio je svoje trenutke samoće, iako je bio u sretnoj vezi. Nažalost, sudbina je htjela drukčije - rekle su njegove Majke.
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