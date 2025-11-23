Tony Cetinski oduševio Zadar: Evo kako je bilo na trosatnom spektaklu hitova i emocija...

Zadar je u subotu navečer disao u ritmu omiljenih pop hitova, i to punim plućima. Nakon dugih 16 godina iščekivanja, jedan od najvećih pop glazbenika ovih prostora, Tony Cetinski, vratio se na Višnjik i priredio spektakl u sklopu turneje 'Samo ljubav', koji će se dugo prepričavati diljem Dalmacije.

Foto: promo

- Dobra večer, Zadre. Ne mogu vjerovati koliko kvalitetnih ljudi vidim ispred sebe. Hvala vam što ste večeras s nama i hvala svima koji su po snijegu i lošem vremenu došli do Zadra. Pripremili smo pjesme iz svih razdoblja moje karijere, onih kad sam bio mlad i zgodan, ali i ovih novijih, kad sam malo stariji. Samo se opustite, večeras sam samo vaš - poručio je Tony.

Koncert je započeo pjesmom 'Krik', nakon koje su redom uslijedile 'Onaj tko te ljubi sretan je', 'Budi uz mene', 'Sve je s tobom' i drugi hit naslovi iz različitih etapa karijere duge više od 35 godina. Već u prvim minutama bilo je jasno da je publika spremna za večer ispunjenu glazbom i vokalom koji ih prate kroz život.

-Obožavam Tonyjev vokal i energiju. Nemam riječi kojom bih opisala koncert, ovakvu atmosferu nisam već dugo doživjela - izjavila je obožavateljica Mia koja je s prijateljima stigla iz Šibenika.

Foto: promo

Dvorana Krešimira Ćosića s velikim oduševljenjem je pozdravila prvog glazbenog gosta, slavonsko čudo Jakova Jozinovića, koji je s Tonyjem otpjevao uspješnice 'Kad žena zavoli' i 'Zabluda'.

- Ovo je momak koji će osvijetliti obraz hrvatske glazbe, zapamtite to, iako već i znate - rekao je Cetinski, a Jakov je dodao: 'Velika mi je čast što sam večeras ovdje. Hvala Tony! Publiko, vi ste predivni.'

I evergreen 'Nek' te zagrli netko sretniji' sinoć je dobio novo ruho. Leonardo Rados, velika zadarska nada, pridružio se Tonyju upravo tijekom te pjesme, što je publiku posebno ganulo.

Cetinski je zatim pozvao još jedno talentirano ime, Mihaela Kvorku, s kojim je izveo 'Tvoje tijelo'. Kasnije je uslijedio kultni 'Morski vuk' u duetu sa zadarskim miljenikom Jurom Brkljačom, a potom se Tonyju na neizbježnoj 'Lagala nas mala' pridružio splitski slavuj Giuliano.

-. Đuka i ja nismo bili zajedno na pozornici od 2003., dakle 22 godine su prošle i bilo je vrijeme. Prijatelju, hvala ti što si tu - priznao je Tony.

Obožavatelji svih generacija, od 7 do 77 godina, nisu puštali omiljenog im glazbenika pa su ga vraćali na bis. Uz gromoglasne ovacije i poruku 'Samo ljubav!', Tony je završio večer pjesmama koje su publiku još jednom podsjetile zašto je jedan od najcjenjenijih izvođača domaće glazbene scene, a ona koja je izazvala najviše emocija zasigurno je '23. prosinac', tijekom koje je publika dvoranu pretvorila u zvjezdano nebo.

- Hvala vam, ljudi, bili ste najljepši na svijetu. Neka vam svaki dan bude pun ljubavi, jer život je kratak. Živite ga kao što ste ga i večeras živjeli. Volim vas. Samo ljubav! - poručio je na kraju trosatne glazbene fantazije.

Foto: promo