Tony sprema tužbu: Izokrenuli su sve, rade majmuna od mene

Pjevač Tony Cetinski (50) je na društvenim mrežama odlučio podijeliti svoj stav o cijepljenju, povezao sve s čipiranjem i upleo se u mrežu aktualnih teorija zavjera. Njegove objave 'podigle' su prašinu i izazvale burne reakcije pratitelja. I dok neki podržavaju njegov stav, drugi pišu kako se treba držati onog što najbolje zna - pjevanja.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

- Nikada nisam radio live prijenose na Facebooku, niti mi je bila intencija dići nekakvu bunu ili biti neki revolucionar, nego sam u privatnom prijenosu, koji nije bio otvoren za javnost već samo za moje prijatelje, išao prodiskutirati što misle da će biti ako se to i nama dogodi da netko negdje potpiše u ime nas, svih građana, bez da nas pita, bez da o tome bude referendum, da potpišemo da smo na nešto obavezni. Npr. da smo obavezni se cijepiti, iako nam nitko ne garantira kvalitetu cjepiva i da ono neće izazvati teške nuspojave po našu djecu - rekao je Cetinski za Glas Istre i dodao kako je uvijek za konstruktivnu debatu, ali očito naše društvo, kaže, još tome nije doraslo.

Foto: Facebook/Screenshot

- Sada, s odmakom mogu reći da ukoliko mi netko garantira sto posto i bude odgovoran da se mom djetetu ništa neće desiti, da je bilo koja vrsta cjepiva sto posto sigurna, ja ću se prvi cijepiti, ali to još nitko ne garantira, niti jedan doktor. Čak navodno osim onoga što proizvođač cjepiva napiše vi ne znate što još unutra može biti, niti će vam itko to otkriti. Ja sam samo postavio pitanje svojim prijateljima na Facebooku. Neki su to izokrenuli i napravili majmuna od mene - priča Cetinski.

U intervjuu je dodao kako nitko ne može garantirati da njegovo dijete neće imati nuspojave nakon što primi cjepivo, a ako mu doktori budu garantirali da do toga neće doći, Tony je spreman cijepit se i, kako tvrdi, protiv bjesnoće.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL, Reuters

Glazbeni urednik radija Drava, Bojan Horvat prije nekoliko dana objavio kako više neće na svom radiju puštati pjesme Tonyjeve pjesme zbog njegovih ispada. Cetinski smatra da su si time možda htjeli napraviti reklamu, a cijeli slučaj je preuzeo odvjetnik Branko Šerić koji će, prema pisanju Glasa Istre, prvo podnijeti opomenu, a onda tužbu.

POGLEDAJTE VIDEO: