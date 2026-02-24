Obavijesti

IDEALNO ZA 'MARATON'

Top 10 filmova na Netflixu

Foto: Fran Hitrec

Otkrijte najpopularnije filmove na Netflixu u Hrvatskoj za tjedan od 23. veljače 2026. Donosimo detaljan opis top 10 najgledanijih naslova – saznajte koji su hitovi osvojili gledatelje!

Admiral

Netflix je i ovog tjedna donio raznoliku ponudu filmova i serija, a mi vam donosimo najnoviju top listu najgledanijih naslova u Hrvatskoj. Provjerite jeste li već pogledali sve hitove ili još imate što nadoknaditi!

Top 10 filmova na Netflixu u Hrvatskoj:

1. Prometheus, IMDB: 7.0, Rotten Tomatoes: 73%
Ovaj spektakularni znanstveno-fantastični film prati ekipu istraživača koji otkrivaju tragove o podrijetlu čovječanstva na Zemlji. Njihovo putovanje vodi ih do najmračnijih kutaka svemira, gdje se moraju boriti za budućnost ljudske rase. U glavnim ulogama briljiraju Noomi Rapace, Michael Fassbender i Charlize Theron, a režiju potpisuje Ridley Scott. (SAD, 2012., Znanstvena fantastika)

2. Firebreak
Udovica čija kći nestaje u blizini njihove vikendice dok u okolici bjesni šumski požar. Napeti triler o preživljavanju i borbi s nepoznatim prijetnjama. Glavne uloge tumače Belén Cuesta i Enric Auquer. (Španjolska, 2026., Triler)

3. Drugi dnevnik Pauline P. 
Paulina P. ponovno se suočava s izazovima odrastanja, strogim odraslima i školskim nasilnicima, dok je vijest o teškoj bolesti bake dodatno pogađa. Topla obiteljska priča iz popularne kolekcije Dnevnik Pauline P. (Hrvatska, 2025., Obiteljski)

Foto: Fran Hitrec

4. Rumble, IMDB: 5.9, Rotten Tomatoes: 44%
U svijetu u kojem su čudovišta sportske zvijezde, tinejdžerica Winnie odlučuje trenirati simpatično čudovište autsajdera kako bi postalo prvak. Glasove posuđuju Will Arnett i Geraldine Viswanathan. (SAD, 2021., Animacija)

5. Reunion, IMDB: 7.1
Troje prijatelja vraća se iz inozemstva i suočava s prošlošću, dok pokušavaju spasiti kuću prijatelja iz djetinjstva od rušenja. Emotivna komedija iz Bugarske. (Bugarska, 2019., Komedija)

6. The Swedish Connection, IMDB: 6.7
Priča o Gösti Engzellu, švedskom birokratu koji je tijekom Drugog svjetskog rata spasio tisuće života i pretvorio neutralnu Švedsku u moralnu velesilu. (Švedska, 2026., Ratni)

7. The Saint, IMDB: 6.2, Rotten Tomatoes: 30%
Ruski mafijaš šalje Simona Templara u Englesku da ukrade tajnu formulu za hladnu fuziju, ali Templar se zaljubljuje i pokušava nadmudriti kriminalce. U glavnim ulogama Val Kilmer i Elisabeth Shue. (SAD, 1997., Akcija)

8. Kung Fu Panda 3, IMDB: 7.1, Rotten Tomatoes: 86%
Po i njegov otac posjećuju tajno selo pandi, no zli duh prijeti Kini, pa Po okuplja neobičnu vojsku. Animirani hit s glasovima Jacka Blacka i Bryana Cranstona. (SAD, 2016., Animacija)

9. The Rip, IMDB: 6.8, Rotten Tomatoes: 88%
Nakon što policajci iz Miamija pronađu milijune dolara u napuštenoj kući, povjerenje među njima nestaje, a sve i svi dolaze pod sumnju. U glavnim ulogama Matt Damon i Ben Affleck. (SAD, 2026., Kriminalistički)

Foto: Netflix

10. The Grinch, IMDB: 6.4, Rotten Tomatoes: 59%
Grinch smišlja plan kako pokvariti Božić stanovnicima Whovillea. Animirani božićni klasik s glasom Benedicta Cumberbatcha. (SAD, 2018., Animacija)

