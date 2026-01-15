U hrvatska kina stigao je horor zbog kojeg neki ne spavaju! 'Svi u dvorani su vrištali, to je teror'

U hrvatska kina stigao je novi horor film "Ben: Primitivna prijetnja" (Primate), ostvarenje koje je već na prvim projekcijama izazvalo burne reakcije publike i zaradilo pohvale kritičara kao jedan od najbrutalnijih i najnapetijih filmova godine. U režiji Johannesa Robertsa, majstora žanra poznatog po hitovima "47 Meters Down" i "The Strangers: Prey at Night", ova primalna priča o preživljavanju donosi jednostavnu, ali zastrašujuću premisu: što se dogodi kada se voljeni kućni ljubimac pretvori u krvožednu zvijer? Film koji je opisan kao "Cujo sa čimpanzom" nudi adrenalinsku zabavu stvorenu za veliko platno.

Radnja filma smještena je u izoliranu, prekrasnu kuću na litici na Havajima. U njoj živi popularni pisac Adam (oskarovac Troy Kotsur) sa svojim kćerima, Lucy (Johnny Sequoyah) i Erin (Gia Hunter). Ključni član njihove obitelji je Ben, pripitomljena čimpanza s kojom su odrasli i koja komunicira s njima putem posebnog uređaja. Idila se prekida kada se Lucy, nakon dužeg izbivanja zbog majčine smrti, vrati kući. Istovremeno, Bena u šumi ugrize bijesni mungos, što pokreće stravičnu transformaciju iz voljenog prijatelja u nezaustavljivi stroj za ubijanje.

Jedne duge i mračne noći, Lucy, njezina sestra i nekolicina prijatelja ostaju zarobljeni u kući, a jedino privremeno utočište pronalaze u bazenu, znajući da čimpanze ne mogu plivati. Film se tada pretvara u napetu igru mačke i miša, gdje svaki izlazak iz vode ili pokušaj poziva u pomoć može biti koban.

Brutalnost koja je šokirala i najhrabrije

Ono što "Ben: Primitivna prijetnja" izdvaja od većine modernih horora jest njegova beskompromisna brutalnost. Kritičari su nasilje u filmu usporedili s onim iz kultnog slashera "Terrifier 2", ističući da je film daleko grafičkiji nego što su traileri dali naslutiti. Ben ne ubija brzo; on trga, lomi i masakrira svoje žrtve , a prve reakcije gledatelja potvrđuju da je riječ o iskustvu koje pomiče granice izdržljivosti.

Foto: Profimedia

Društvene mreže preplavljene su komentarima šokirane publike; mnogi su priznali da su tijekom najbrutalnijih scena morali pokrivati oči, dok su neki čak i napustili kino dvoranu. "Upravo sam izašao s projekcije. Ne pamtim kad me film ovako fizički iscrpio. Vrištanje u dvorani bilo je glasnije od zvučnih efekata", samo je jedan od komentara. Drugi gledatelji su pisali kako "nisu mogli spavati" nakon filma, opisujući ga kao "čisti, nepatvoreni teror".

Unatoč, ili možda upravo zbog te brutalnosti, film je svjesno osmišljen kao "zajedničko iskustvo stvoreno za kino dvorane", gdje se čujni uzdasi, vriskovi i kolektivna nelagoda publike stapaju s jezivom zvučnom podlogom inspiriranom klasicima Johna Carpentera.

Stara škola horora bez digitalnih trikova

U eri u kojoj dominiraju digitalni efekti, "Primate" se vraća korijenima praktičnih efekata, što njegovu prijetnju čini još stvarnijom. Čimpanza Ben nije plod računalne animacije. Njega je utjelovio glumac i stručnjak za pokret Miguel Torres Umba, koji je nosio nevjerojatno složeno animatroničko odijelo stvoreno u radionici Millennium FX. Glavna glumica Johnny Sequoyah u intervjuu za Variety otkrila je da je na stvaranju Bena radio tim od čak 50 ljudi.

Foto: Profimedia

​- Kada je na tebi, tvoje tijelo ne zna što je stvarno, a što ne. Nakon nekih scena tresla sam se bez kontrole - izjavila je.

Upravo taj opipljivi, fizički pristup čini Bena jednom od najuvjerljivijih i najstrašnijih filmskih zvijeri posljednjih godina. Gledatelji mogu osjetiti njegovu težinu, bijes i snagu u svakom kadru.

Pametna režija i iznenađujuća glumačka postava

Iako se prisutnost oskarovca Troya Kotsura ("CODA") u ovakvom filmu može činiti neobičnom, redatelj Roberts njegovu gluhoću, kao i gluhoću njegovog lika, majstorski koristi za stvaranje dodatne razine napetosti. Scene u kojima se zvuk potpuno gasi, stavljajući nas u Adamovu perspektivu, među najjezivijima su u filmu.

Sequoyah je također odradila sjajan posao kao glavna junakinja, a za ulogu se pripremala proučavajući rad Jane Goodall kako bi što bolje shvatila kompleksnu vezu između ljudi i čimpanzi, što konačnu izdaju čini još bolnijom.