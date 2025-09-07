Obavijesti

Show

Komentari 0
ZVIJEZDA TURSKE SAPUNICE

U 'Leyli' je hladna i proračunata Nur, a privatno brižna majka: Tko je zapravo Gonca Vuslateri?

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
U 'Leyli' je hladna i proračunata Nur, a privatno brižna majka: Tko je zapravo Gonca Vuslateri?
7
Foto: Instagram

Gonca Vuslateri nakon rođenja kćeri Asye brzo se vratila poslu. Kaže da formu duguje vodi i salatama, a majčinstvo ju je potpuno promijenilo

Hladna, proračunata i uvijek spremna na novu igru, takva je Nur u seriji 'Leyla' na Novoj TV. Lik koji bi se lako mogao mrziti, ali publika ga prati s jednakim divljenjem koliko i strahom. Njezina mračna prošlost i zavodljiva karizma guraju radnju naprijed i svaki put podižu tenzije. Iza tog upečatljivog lika stoji Gonca Vuslateri, glumica koja je od Nur napravila pravu antiheroinu. Onu koja fascinira čak i kad donosi bolne odluke.

VEČERAS JE SVJETSKA PREMIJERA Iznenađenje za gledatelje! Stižu nove epizode serije 'Leyla'!
Iznenađenje za gledatelje! Stižu nove epizode serije 'Leyla'!

A ono što je najzanimljivije, dok na ekranu vlada hladnoćom i kalkulacijama, u stvarnom životu Gonca je topla, nježna i posvećena majka. Nedavno je rodila kćer Asyu i unatoč izazovima brzo se vratila poslu jer je, kako kaže, oduvijek znala da će biti 'majka koja radi'.

- U početku sam se potpuno zatvorila jer je ta tjelesna i životna veza s bebom nešto neopisivo. Čak i kada bih je ostavila samu, samo dok bih 15 minuta spavala negdje u drugoj prostoriji, osjećala sam se strašno. No s vremenom, i nakon razgovora s našim liječnikom, shvatila sam da majčinstvo nije osjećaj krivnje ni kazna. Nema smisla mučiti se ako odeš oprati ruke na pet minuta. Sada smo sve doveli u rutinu i zato sve ide jako lijepo. Radim i provodim vrijeme s Asyom i jako sam zahvalna! - priznala je glumica za medij Posta.

Mnogi su primijetili i kako se brzo vratila u formu. Gonca kaže da nema tajni.

- U prvim mjesecima dojenja znala sam popiti i do četiri litre vode dnevno. Nakon dojenja osjećala sam se kao da sam dvaput istrčala stadion. Moji obroci većinom su bili salate. Čak i za doručak sam željela kuhano jaje i salatu. Voda i salata najviše su mi pomogli da smršavim - rekla je.

Majčinstvo ju je potpuno promijenilo.

- To su dva potpuno različita života. Ovo je nova Gonca jer sam u vrlo uzbudljivoj avanturi. Zapravo, s Asyom sam ponovno rodila i sebe. Uživam u toj novoj Gonci i njezinim pustolovinama. Kad imaš bebu, razviješ vještine kriznog menadžmenta. To čovjeku daje određenu ozbiljnost - priznala je glumica.

PREGLED TJEDNA Propustili ste par epizoda svojih omiljenih serija? Evo što se u njima događalo ovoga tjedna...
Propustili ste par epizoda svojih omiljenih serija? Evo što se u njima događalo ovoga tjedna...

A onda se vraća na Nur.

 - Ne opravdavam je, ali pokušavam razumjeti. Nitko se ne rađa zao. I Nur je jednom bila dijete, vrlo ranjeno dijete s traumama. Sada gledamo njezinu nepravednu borbu sa životom. Njezine metode su pogrešne. Svatko ima svoju priču, a neki ljudi u toj priči krenu krivim putem - rekla je Gonca.

Ima li sličnosti s njom?

-  I ja sam s godinama postala netko tko pleše više iznutra. Više nemam želju plesati vani. Kad taj osjećaj postane prejak, ne razbijam prostor plesom – samo se lagano njišem. Nekad sam bila potpuno drukčija, skakala bih i plesala. Sad se moj stil promijenio, ne znam ni sama kako - priznala je glumica.

Publiku su posebno osvojile upravo plesne scene koje je osmislila redateljica Hilal Saral. Snimane su u zoru na plaži, a Gonca ih pamti po smijehu i lakoći.

- Nur je trebala imati i takvu stranu. U društvu to često vidimo – kad smo sami, plešemo, pjevamo, zamišljamo da pjesme pjevamo mi sami. Željeli smo da Nur ima takve trenutke koje dijeli s publikom. Mislim da je to bio vrlo lijep izbor - rekla je.

DNEVNI PREGLED Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u petak...
Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u petak...

Na sceni je još od djetinjstva i nikad nije odustala, bez obzira na umor ili izazove. Sama kaže da, ako već profesionalno radi, neće razočarati ni sebe ni druge.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Poznati su i inteligentni: Ove zvijezde imaju visok IQ, a među njima je i jedan Hrvat!
JESTE LI ZNALI?

FOTO Poznati su i inteligentni: Ove zvijezde imaju visok IQ, a među njima je i jedan Hrvat!

Glumili su svakakve likove, neki su bili jako zbunjeni, drugi nisu bili baš najpametniji, a neki su, baš kao i oni - bili potpuni genijalci! Ali nisu samo glumci na ovoj listi, ima modela, glazbenica...
Svi ga pamte iz Big Brothera, a danas živi potpuno drugačiji život! Evo gdje je Horvat Čagalj
IZNENADIT ĆE VAS

Svi ga pamte iz Big Brothera, a danas živi potpuno drugačiji život! Evo gdje je Horvat Čagalj

Horvat Čagalj, javnosti poznat iz četvrte sezone showa 'Big Brothera', pravničku je diplomu zamijenio posve drukčijim putem
Aleksandra Prijović rodila je u jednoj od najluksuznijih klinika u Srbiji, evo koliko je iskeširala
NEVJEROJATNA CIFRA

Aleksandra Prijović rodila je u jednoj od najluksuznijih klinika u Srbiji, evo koliko je iskeširala

Pjevačica i Filip Živojinović dočekali su drugo dijete u luksuznoj privatnoj klinici u Srbiji, gdje je Aleksandra uživala u maksimalnoj privatnosti i vrhunskoj medicinskoj nježnosti.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025