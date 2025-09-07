U 'Leyli' je hladna i proračunata Nur, a privatno brižna majka: Tko je zapravo Gonca Vuslateri?

Hladna, proračunata i uvijek spremna na novu igru, takva je Nur u seriji 'Leyla' na Novoj TV. Lik koji bi se lako mogao mrziti, ali publika ga prati s jednakim divljenjem koliko i strahom. Njezina mračna prošlost i zavodljiva karizma guraju radnju naprijed i svaki put podižu tenzije. Iza tog upečatljivog lika stoji Gonca Vuslateri, glumica koja je od Nur napravila pravu antiheroinu. Onu koja fascinira čak i kad donosi bolne odluke.

A ono što je najzanimljivije, dok na ekranu vlada hladnoćom i kalkulacijama, u stvarnom životu Gonca je topla, nježna i posvećena majka. Nedavno je rodila kćer Asyu i unatoč izazovima brzo se vratila poslu jer je, kako kaže, oduvijek znala da će biti 'majka koja radi'.

- U početku sam se potpuno zatvorila jer je ta tjelesna i životna veza s bebom nešto neopisivo. Čak i kada bih je ostavila samu, samo dok bih 15 minuta spavala negdje u drugoj prostoriji, osjećala sam se strašno. No s vremenom, i nakon razgovora s našim liječnikom, shvatila sam da majčinstvo nije osjećaj krivnje ni kazna. Nema smisla mučiti se ako odeš oprati ruke na pet minuta. Sada smo sve doveli u rutinu i zato sve ide jako lijepo. Radim i provodim vrijeme s Asyom i jako sam zahvalna! - priznala je glumica za medij Posta.

Mnogi su primijetili i kako se brzo vratila u formu. Gonca kaže da nema tajni.

- U prvim mjesecima dojenja znala sam popiti i do četiri litre vode dnevno. Nakon dojenja osjećala sam se kao da sam dvaput istrčala stadion. Moji obroci većinom su bili salate. Čak i za doručak sam željela kuhano jaje i salatu. Voda i salata najviše su mi pomogli da smršavim - rekla je.

Majčinstvo ju je potpuno promijenilo.

- To su dva potpuno različita života. Ovo je nova Gonca jer sam u vrlo uzbudljivoj avanturi. Zapravo, s Asyom sam ponovno rodila i sebe. Uživam u toj novoj Gonci i njezinim pustolovinama. Kad imaš bebu, razviješ vještine kriznog menadžmenta. To čovjeku daje određenu ozbiljnost - priznala je glumica.

A onda se vraća na Nur.

- Ne opravdavam je, ali pokušavam razumjeti. Nitko se ne rađa zao. I Nur je jednom bila dijete, vrlo ranjeno dijete s traumama. Sada gledamo njezinu nepravednu borbu sa životom. Njezine metode su pogrešne. Svatko ima svoju priču, a neki ljudi u toj priči krenu krivim putem - rekla je Gonca.

Ima li sličnosti s njom?

- I ja sam s godinama postala netko tko pleše više iznutra. Više nemam želju plesati vani. Kad taj osjećaj postane prejak, ne razbijam prostor plesom – samo se lagano njišem. Nekad sam bila potpuno drukčija, skakala bih i plesala. Sad se moj stil promijenio, ne znam ni sama kako - priznala je glumica.

Publiku su posebno osvojile upravo plesne scene koje je osmislila redateljica Hilal Saral. Snimane su u zoru na plaži, a Gonca ih pamti po smijehu i lakoći.

- Nur je trebala imati i takvu stranu. U društvu to često vidimo – kad smo sami, plešemo, pjevamo, zamišljamo da pjesme pjevamo mi sami. Željeli smo da Nur ima takve trenutke koje dijeli s publikom. Mislim da je to bio vrlo lijep izbor - rekla je.

Na sceni je još od djetinjstva i nikad nije odustala, bez obzira na umor ili izazove. Sama kaže da, ako već profesionalno radi, neće razočarati ni sebe ni druge.