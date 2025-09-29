VIDEO Jelena Rozga oduševila publiku u Pregradi: Na pozornici joj se pridružio i gradonačelnik!

Jelena Rozga napravila je pravi glazbeni spektakl u Pregradi. Naime, pjevačica je tamo održala koncert u sklopu manifestacije 55. Branje grojzdja. Vrhunac večeri bio je kada joj se na pozornici gradonačelnik Pregrade Goran Vukmanić i zapjevao 'Prste zapletene', a Grad Pregrada se na društvenim mrežama pohvalio i videom.

- Jedna posebna izvedba...Gradonačelnik Goran Vukmanić zapjevao s Jelenom Rozgom - napisali su iz Grada u opisu objave, dok su se u komentarima javili oduševljeni obožavatelji.

'Svaka čast. Predobro', 'Bravo', 'Predivno, bolje od originala!', 'Ostali smo bez gradonačelnika. Dogovorio je suradnju s Jelenom Rozgom', 'Fantastično', pisali su.

Originalno, Jelena popularni hit pjeva s Klapom Rišpet, no ovoga puta, umjesto njih u pomoć joj je uskočio Vukmanić, koji je i sam član pregradske klape 'Kmeti'. Na kraju je pjevačica gradonačelniku uputila iskrenu pohvalu, a oduševljenje nije skrivala niti publika, već ga je pozdravila gromoglasnim pljeskom.

- Vi ste mene sad skroz iznenadili. Stvarno fenomenalno pjevate. Ja sam mislila bit će to dobro, ali ovo je petica - pohvalila ga je Rozga.

Podsjetimo, iako je ovoga puta oduševila obožavatelje, nedavno ih je prilično rastužila kada se dirljivom porukom oprostila od voljenog ljubimca.

Foto: Facebook