VIDEO Mineino prvo jutro na radiju je prošlo u suzama

Nakon vijesti da se pridružila timu Happy FM-a, Renata Končić Minea iza sebe ima i prvi radni dan u eteru, i to onaj koji će se još dugo pamtiti. Mineino premijerno jutro u emisiji "Happy jutro", koju vodi s Dinom Termanom i Kristijanom Jalšićem, proteklo je u snažnom emotivnom ozračju, uz brojne poruke podrške prijatelja, kolega i obitelji, koje su novu radijsku voditeljicu dirnule do suza.

Riječi podrške uputio joj je dugogodišnji suradnik Tonči Huljić, koji je podsjetio na same Mineine početke: "Prije 30 godina, kad smo Minea i ja bili mali, ona je otpjevala dvije pjesme i skrenula pozornost na sebe. Ja sam tu pozornost prihvatio. Sve što smo napravili tada, funkcionira i danas. Već sam je tada zvao spikerica jer je uvijek bila blagoglagoljiva i logopedičina kad je davala intervjue. Rekao sam joj da je rođena da bude spikerica. Ona je dan-danas zvijezda, teenage zvijezda, ali i zvijezda generacije kojoj pripada. Kod nje je svaki početak donio jednu trajnu vrijednost pa tako i ovo. Dragocjen je sugovornik i mislim da je radio dobio veliko pojačanje u svojim redovima."

Foto: Gordan Svilar/Happy FM

Čestitku je uputila i Nives Celzijus: "Draga moja Minea, želim ti puno uspjeha i veselih trenutaka u novoj karijernoj ulozi. Jedva čekam prvo buđenje uz tvoj milozvučan glas na omiljenom Happy FM-u. Voli te tvoja Nives", rekla je pjevačica, a javio se i Alen Bičević: "Draga moja najbolja prijateljice, želim ti puno prekrasnih jutara na Happyju i vjerujem da ti buđenja neće toliko teško pasti."

"Draga Minea, želim ti čestitati i poželjeti sve najljepše na radnom mjestu. Vjerujem da će tvoj glas uveseljavati sve koji te budu slušali, to će biti i moja stanica broj jedan. Vjerujem da ćeš ga svojom energijom i pozitivom učiniti još posebnijim radijem. Želim vam svima sreće, zdravlja i dobre kolegijalnosti. Nadam se da ću nekad biti tvoj gost", rekao je glumac Enis Bešlagić, a Mario Roth je dodao: "Tvoj ćelavi Mario ti želi puno profesionalnog uspjeha. Imaš sjajnu ekipu oko sebe, a ta sjajna ekipa je dobila još jednu sjajnu kariku i osobu. Želim ti da ostaneš takva kakva jesi, najbolja. Zaslužila si sve najbolje."

Emisija je dobila posebno emotivnu notu kada su se u eter uključili članovi obitelji. Brat Silvio poručio je: "Seka, želim ti svu sreću na novom poslu. Budi svoja, iskrena, nasmijana i zaljubljena. Samo polako, bez žurbe, opušteno. Čim se probudiš, me nazovi pa se dogovaramo i pijemo kavu. Sretno i ostatku ekipe. Pusa od mene i mojih cura."

Vrhunac emocija uslijedio je porukom majke Milke.

"Kćeri moja draga, ne znam što reći, ali znam da me dragi Bog voli kad mi je podario tebe. Ti si najljepši cvijet na ovom svijetu. Majka te puno voli i želim ti svu sreću. Znaš koliko te volimo, ti si naše sve. Ljubimo te. Tvoji mama, tata i brat", emotivno je poručila Mineina majka.

Vidno dirnuta, Minea se zahvalila obitelji i svima koji su joj se javili.

"Kad čovjek ima obitelj, ima sve na svijetu, svoje mjesto i svoj dom. To je najveće bogatstvo. Sve što sam u životu radila, radila sam s ljubavlju jer mi je to moja obitelj omogućila i zato sam danas to što jesam. Volim ih najviše na svijetu", priznala je.

Na kraju emisije obratila se i kolegama s Happy FM-a.

Foto: Gordan Svilar/Happy FM

"Doveli ste me do emotivnog trenutka, što za mene nije teško jer sam po prirodi emotivna osoba. Moram priznati da sam velikog i otvorenog srca došla ovdje, u ovu ekipu. Bilo je puno opcija, ali nijedna nije bila jaka kao moja odluka da dođem ovdje. Smatram da je ovo najbolji potez koji sam mogla napraviti. Otvaram nova vrata i započinjem novu godinu s prekrasnim ljudima. Danas odlazim kući punoga srca. Mislim da mi je Bog dao veliku sreću u životu, a jedna velika sreća ste i vi", zaključila je.

Minea, Dino i Kristijan slušatelje će svakog radnog dana, u terminu od 7 do 11 sati, voditi kroz jutra ispunjena domaćom glazbom, vedrom atmosferom i iskrenim razgovorima.